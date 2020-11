Er gratis antivirus tilstrekkelig?

En gratis antivirus-løsning kan ved første øyekast se ut som en fristende valgmulighet. Tross alt – hvorfor betale for en kommersiell løsning når du kan få en helt gratis? Og hva er greia med gratis antivirusprogrammer? Er et av disse gratisprogrammene nok til å holde PCen din trygg mot skadevare, eller er det fallgruver du burde advares mot?

Vår liste over de beste antivirus-programmene

Er du ute etter enda mer beskyttelse? Skaff deg den beste VPN-tjenesten

Verdens beste gratis antivirus er Avira Free Antivirus

Avira topper vår liste over gratis antivirusprogrammer for øyeblikket. I tillegg til at det scorer høyt på ren virusbeskyttelse hos uavhengige testlaboratorier, leveres det også med en lang rekke funksjoner som antiløsepengevirus, svindelbeskyttelse, passordhåndtering og dessuten et gratis VPN.Se tilbud

Kjernebeskyttelse

Et gratis nettbasert sikkerhetsprogram – særlig når det gjelder de store og velkjente sikkerhetsfirmaene som hevder seg på vår liste over de beste gratis antivirusprogrammene – kan gi svært god kjernebeskyttelse. De mindre kjente merkene gjør ikke dette i samme grad, så her må du være oppmerksom. Med en god, gratis antivirusløsning får du faktisk den samme gode kjernebeskyttelsen på PCen din som du får med betalingsprogrammene.

Dette vil holde deg trygg, og dermed er det korte svaret JA på om gratis virusbeskyttelse er godt nok for PCen din. En god gratisløsning fra en kvalitetsleverandør – altså programvarehusene som rangeres på topp av de uavhengige testlaboratoriene gang etter gang – vil i det store og hele holde PCen din trygg.

Selv Windows Defender, som leveres integrert i Windows 10, er god nok til å rettferdiggjøre sitt eget navn og beskytte PCen din fra trusler i våre dager. Det stemte ikke like godt i fortiden. Selv de som ikke vil anstrenge seg ytterligere for å skaffe seg en god virusbeskyttelse får dermed en tilfredsstillende beskyttelse, som til og med er forhåndsinstallert, i hvert fall på PCer med operativsystem fra Microsoft.

Ekstra beskyttelseslag

Det du imidlertid må tenke på med gratis virusbeskyttelse, er at du bare får et minstemål av sikkerhet, selv om det er solid nok i seg selv. De kommersielle produktene er til for å gi deg ekstra mottiltak og flere beskyttelseslag for å styrke forsvaret av PCen din.

For eksempel kan en kommersiell antivirusløsning ha et ekstra lag med forsvar mot løsepengevirus ut over det gratisversjonen kan by på. Dermed har det lettere for å fange opp de aller nyeste variantene av løsepengevirus. Dette er en særskilt ondartet variant av skadevare som kan sperre inne hele din digitale tilværelse, slik at du aldri får den tilbake.

(Image credit: Shutterstock)

Ofte kan kommersielle antivirusprogrammer også by på ekstrafunksjoner som foreldrekontroll, overvåkning av bruk av sosiale medier eller andre verktøy som kan sikre barnas trygghet på nettet. For familier kan dermed et kommersielt produkt være en verdifull investering, og særlig en av pakkene for internettsikkerhet, som tilbyr beskyttelse til et stort antall enheter – hvis du har stor familie, eller mange enheter å beskytte.

Gratisprogrammer benytter oftest en form for annonsering for å opprettholde sin eksistens. Dette kan for eksempel vises som pop-up-annonser som oppfordrer deg til å oppgradere til betalingsvarianten. Det er forståelig, men med kommersielle produkter slipper du slike annonser.

Når det er sagt, vil ikke en god gratis antivirusløsning bombardere deg med annonser. Noen av de beste løsningene har faktisk ingen annonser, selv om de er gratis.

En siste ting det er viktig å tenke på er brukerstøtte. Med gratisproduktene er den tekniske støtten ofte minimal, og kanskje begrenset til et brukerforum der du kan stille spørsmål, eller adgang til en nettbasert kunnskapsbase, og disse ressursene kan være ganske mangelfulle. Derimot vil kommersielle løsninger by på fullt bemannet brukerstøtte til de få anledningene der ting eventuelt går galt eller det er noe du ikke forstår.

Er gratis antivirus tilstrekkelig til PCen min?

Et godt gratisprodukt vil tilby tilstrekkelig solide forsvarsverker, slik at PCen er trygg. Det korte svaret er altså ja, et slikt produkt er tilstrekkelig. Men du går glipp av flere ekstra beskyttelseslag, og noen ganger temmelig viktige saker som beskyttelse mot nettfiske og beskyttelse av bankaktivitetene dine via en sikker nettleser. Dessuten går du glipp av god brukerstøtte. Avhengig av hvilken situasjon du befinner deg i, og hvilke behov du har som bruker, kan det uansett vise seg lønnsomt å velge en kommersiell løsning.