Beste AI-verktøy for tekst til tale

AI-verktøy for tekst til tale er en teknologi som bruker kunstig intelligens for å lage stemmer som høres ut som et ekte menneske. Stemmegeneratorer brukes i mange sammenhenger, som tekst til tale (TTS), stemmeassistenter, virtuelle agenter, lydbøker og podkaster

Programvaren bruker teknologier som deep learning og andre maskinlæringsalgoritmer for å analysere og lære fra forskjellige lydfiler. Deretter kan de gjenskape syntetiske stemmer som høres naturlige ut. Noen verktøy klarer til og med å gjenskape nyanser i språket, ved å bruke tone, trykk og intonasjon.

AI-verktøy for tekst til tale brukes ofte for å gjøre innehold mer tilgjengelig for svaksynte, eller forbedre opplevelsen av digitale produkter. Det kan også være til hjelp innen helse og finans, der mye avansert informasjon kan formidles med språk.

Topp 10 AI-verktøy for tekst til tale

Play.ht

Play.ht er en tekst til tale-tjeneste som lar brukere konvertere tekst til realistisk lyd. Programmet tilbyr en rekke alternativer, inkludert mannlige og kvinnelige stemmer og mange ulike språk. En av de store fordelene med Play.ht er at det er enkelt å bruke. Alt du trenger er å kopiere inn en tekst til plattformen og velge stemmen og språket du ønsker. Deretter vil programmet skape den ønskede lyden for deg. Du får også flere tilpasningsmuligheter, som for eksempel justering av hastighet og tonehøyde på stemmen.

En annen fordel med Play.ht er de mange prisnivåene, som gir deg muligheten til å finne en løsning som passer ditt behov og budsjett. Gratisversjonen har en grense på 5000 ord. Premium koster fra omtrent $30 per måned.

Det er viktig å nevne at Play.ht ikke er avansert nok om du trenger veldig spesifikke stemmer. Om du ønsker gode aksenter eller unike språkmønstre, er ikke dette det beste alternativet. Stemmene som skapes er av høy kvalitet, men du vil få et snev av robotstemme, spesielt for lengre tekster.

Dette er et nyttig, effektivt og rimelig alternativ for deg som vil ha en rask konvertering fra tekst til tale. Men det er nok ikke det beste alternativet for de som ønsker en virkelig profesjonell tjeneste.

Synthesia

Synthesia er et teknologiselskap med mange tjenester i porteføljen. Det er mest kjent for videoproduksjon, hvor kunstig intelligens lar deg utvikle videoer med realistiske avatarer som snakker forskjellige språk. Imidlertid tilbyr de også AI-verktøy for tekst til tale. Her kan du velge mellom over 120 språk og aksenter i et enkelt grensesnitt for video- og lydproduksjon. Supporten er glimrende, og man får et gratis prosjekt som ny kunde. Premium abonnement koster $30 per måned om du betaler for hele året.

Synthesias stemmegenerator kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel i e-læring, opplæringsvideoer, lydbøker, automatiske svar og voiceover for video og podkast. Dette er et kraftig verktøy som vil spare deg for mye tid, og resultatet er både lyd og video av høy kvalitet.

Amazon Polly

Amazon Polly er en skybasert tekst til tale-tjeneste utviklet av Amazon Web Services. Her får man tilgang på en rekke funksjoner rettet mot utviklere, som lar deg skape naturlige lyder og stemmer for apper og andre prosjekter

Tjenesten er brukervennlig, selv for deg som ikke nødvendigvis er veldig bevandret innen teknologi. Du får mange alternativer for språk og stemmer, og konvertering fra tekst til tale går raskt og enkelt.

Polly bruker deep learning-teknologi for å skape menneskelignende lyder og stemmer som brukerne kan bruke i sine applikasjoner og programmer. Du får også mulighet til å justere uttale og intonasjon, slik at språket høres så normalt ut som mulig.

Tjenesten har blitt brukt i nyhetstjenester, tekst til tale for bøker og stemmebaserte grensesnitt. Du kan også bruke det for å skape lydfiler til podkaster, videoer og annet multimedia-innehold.

Polly tar betalt per bokstav du konverterer til lyd, uten noen startkostnad eller minimumsbeløp. Dermed betaler du kun for det du bruker, noe som gjør dette til et attraktivt alternativ for mindre prosjekter. Som en gunstig introduksjon får du 5 millioner bokstaver gratis per måned det første året.

Murf.ai

Murfai.ai er en av de mest populære AI-verktøyene for tekst til tale. Stemmeteknologien deres lager imponerende realistiske stemmer som hører ut som mennesker, med intonasjon, uttale og følelser.

Brukere kan generere stemmer på mange språk og med forskjellige aksenter. Du kan også justere språkhastighet, tonehøyde og volum, samt velge kvinnelig eller mannlig stemme.

Murf.ai har en pay-per-use-modell der du kun betaler for antall bokstaver som konverteres til stemme. Det er en gratis prøveperiode med 5000 bokstaver, deretter koster det rundt $20 per måned om du betaler for hele året.

Google Cloud Text-to-Speech

Google Cloud Text-to-Speech er, i likhet med Amazon Polly, ment for utviklere som vil bruke tjenestene videre i sine prosjekter. Tjenesten baseres på Google Cloud Platform og lar utviklere konvertere tekst til naturlige stemmer.

Brukere kan få ut lydfiler som de deretter kan bruke i en mengde applikasjoner, som for eksempel virtuelle hjelpere, chatboter eller lydbøker. Tjenesten støtter en rekke språk og stemmetyper, i tillegg til aksenter og kjønn.

For å bruke tjenesten må du først opprette en Google Cloud Platform-konto og sette opp et prosjekt. Deretter kan du bruke tekst til tale-grensesnittet for å konvertere til lyd. Du kan tilpasse stemmene med ulike tonehøyde, hastighet og volum, akkurat slik du ønsker.

Den enkle integreringen er veldig nyttig om du jobber på tvers av plattformer. Du kan bruke de genererte lydfilene i en mengde andre applikasjoner.

Fliki.ai

Fliki.ai bruker språkprosessering (NLP) og maskinlæring (ML) for å hjelpe skribenter, markedsførere og inneholdsskapere lage høykvalitets innehold effektivt og raskt. Du kan bruke verktøyene for å skape blogginnlegg, poster for sosiale medier, lage produktbeskrivelser og mye annet på bare noen sekunder.

Plattformen har en rekke funksjoner, blant annet muligheten til å justere tone og stil i den genererte stemmen, optimalisere for søkemotorer, og integrasjon med ulike publiseringsverktøy og sosiale medier. Fliki.ai har over 900 stemmer på over 75 språk og over 100 dialekter.

Verktøyene er brukervennlig og lar deg raskt konvertere tekst til tale, eller lage multimediafilmer. Det brukes også til lydbøker, dokumentarer, podkaster, stemmeassistenter, Youtube voiceover og mye annet.

En av grunnen til at mange foretrekker Fliki.ai er muligheten til å spare tid og ressurser gjennom automatisering. Det gir et konsistent nivå på inneholdet, samtidig som man kan bruke mer tid på andre oppgaver.

Fliki.ai er billig, med en startpris på $8 per måned. Du får også en gratis prøveperiode på opp til 5 minutter lyd eller video per måned.

Lovo.ai

Lovo.ai er et tekst til tale (TTS) program som lager AI-genererte stemmer på mange språk og aksenter. Programmet bruker deep learning-teknologi for å utvikle naturlige lyder og stemmer, som uttrykker følelser og stemninger. Lydfilene kan brukes i mange applikasjoner, som for eksempel podkaster, e-læring, videoer og virtuelle hjelpere.

En lang rekke funksjoner lar deg tilpasse tone, hastighet og intonasjon hos stemmene slik at du får frem stemningen du ønsker.

Lovo.ai har fått mange gode tilbakemeldinger fra brukere og eksperter, spesielt med tanke på kvalitet og brede bruksområder. Kvaliteten vil imidlertid variere med hva du mater systemet med av informasjon, slik det er med alle systemer. Du får 14 dagers gratis prøveperiode, deretter er månedskostnaden omtrent $20 om du betaler for hele året.

Resemble.ai

Resemble.ai bruker deep learning for å analyser og lære språkmønstre, og deretter skape syntetiske stemmer som ligner på ekte tale. Teknologien brukes på mange områder, for eksempel Youtube voiceovers, virtuelle hjelpere, chatboter og personlige lydmeldinger.

Du får tilgang på en rekke tilpasningsmuligheter for tonehøyde, tone og trykk, samt bakgrunnslyder og andre lydeffekter. Plattformen har et enkelt og brukervennlig grensesnitt for å skape og administrere prosjekter - og enkel integrasjon med andre programmer.

I tillegg til tekst til tale-funksjonalitet finner du også Voice Cloning som lar deg skape skreddersydde stemmer som etterligner ekte mennesker.

Voice Transformation lar deg endre tonehøyde, hastighet og tonen på stemmene du skaper. Dermed kan du lage unike stemmer som passer til forskjellige applikasjoner.

Audio Generation lager realistiske lyder, som for eksempel fottrinn, regndråper og dyrelyder. Dette er perfekt for videospill, filmer og annen multimedia.

En annen nyttig funksjon er Voice Analytics. Her kan du analysere kvalitet og kjennetegn i stemmeopptak. Du kan dermed vurdere tydelighet, følelse og mening. Dette er spesielt nyttig innen kundeservice.

Resemble.ai har en pay-per-use-modell, hvor startprisen er $0.006 per sekund.

iSpeech

iSpeech bruker AI for å skape levende tale. Programmet tilbyr en lang rekke stemmer å velge mellom og en mengde tilpasningsmuligheter. Her kan du velge kjønn, aksenter og språk, justere hastighet, tonehøyde og stemning i den genererte lydfilen. Du kan også konvertere tekst til tale i realtid.

Dette verktøyet er et godt alternativ for mange områder, inkludert lydbøker, pokaster og videoer. Det er relevant først og fremst for bedrifter eller kreatører som ønsker høykvalitets innehold.

iSpeech bruker en pay-per-use-modell hvor man betaler per kreditt. 1 kreditt = 1 ord. Prisene starter på $50 for 2000 kreditter ($0.025 per ord).

Speechify

Speechify er et annet populært verktøy for tekst til tale, utviklet for å la brukere lytte til hvilken som helst tekst. Bøker, artikler, PDF eller nettsider - alt leses opp med naturlige stemmer. Speechify bruker AI for å skanne inneholdet og en stemmegenerator for å konvertere til lyd.

Du får støtte for mange språk og tilpasningsmuligheter for stemme, aksenter, kjønn, hastighet og tone.

Speechify er glimrende for folk som ikke leser så godt, eller de som ønsker å lytte til tekst - eller lære seg å lese mer effektivt.

Synkronisering i skyen og integrasjon med andre apper gjør det enkelt å bruke verktøyet på tvers av plattformer og enheter. Speechify fungerer på telefoner, nettbrett og datamaskiner. Safari er et av de integrerte programmene, så her kan du få enhver nettside opplest med en naturlig stemme.

Systemet har også gode tekstfunksjoner for å gjøre alt innehold mer tilgjengelig, med mange valg av fonter og kontraster - i tillegg til opplesning av tekstene.

Det er en gratis demo, deretter starter premiumversjonen på $11.58 per måned om du betaler for hele året.

Slik fungerer det

AI stemmegeneratorer gjenkjenner, lærer seg og etterligner karakteristikker i språket gjennom deep learning-modeller som Generative Adversarial Networks (GAN) og Variational Autoencoders (VAE). Disse modellene har gått gjennom enorme mengder data med språk og stemmebruk, hvor de etter hvert lærer seg detaljer, mønstre og nyanser i språket. Dermed kan de også lære seg tone, aksenter og andre variasjoner som gjør språket rikere.

Modellene fungerer ved å bryte ned språkopptak til mindre enheter, som for eksempel enkeltord. Deretter settes disse sammen igjen for å lage realistiske stemmelyder. I tekst til tale (TTS) blir teksten omgjort til språk ved å koble det skrevne ordet til relevant lyd.

Etter at modellen har fått øve seg på datasettene, kan den danne nye setninger ved å forutse den forventede responsen på inputen den får. Kvaliteten på den genererte stemmen avhenger av størrelsen og kvaliteten på dataene modellene har hatt tilgjengelig, i tillegg til kompleksiteten i modellen som blir brukt.

Bruk av AI-verktøy for tekst til tale

Uansett om du er profesjonell eller bare nysgjerrig, det er ingen grunn til å ikke bruke AI-verktøy for tekst til tale. Det er svært mange bruksområder, som for eksempel personlig kommunikasjon, underholdning, språklæring og tilgjengelighet.

Stemmeassistenter og chatboter er allerede svært populære i mange bransjer. Tjenestene hjelper selskaper få en mer personlig kommunikasjon med kundene sine, og vil kunne effektivisere mange ressurskrevende områder. Ved å utvikle naturlige stemmer med godt språk kan man få en mer engasjerende opplevelse, der kunden faktisk kan få en meningsfylt kommunikasjon.

Animerte karakterer, videospill og virtual reality bruker allerede AI-stemmer for å utvikle realistiske voiceovers. Verktøyene brukes også for lydbøker og podkaster.

AI-stemmegeneratorer kan hjelpe språkstudenter med å forbedre uttale og forstå nyanser i språket. Generert språk i høy kvalitet kan gjøre det lettere å lære seg korrekt tonefall og andre detaljer.

Innen helsefaget kan AI-stemmer gi pasienter interaktiv hjelp og tilbakemeldinger. Teknologien kan også bidra til å skape realistiske scenarier for trening og opplæring av ansatte.

AI-verktøy for tekst til tale er svært nyttig for mennesker med funksjonsnedsettelse som påvirke taleevne eller syn. Det kan også være en glimrende oversetter for å kommunisere på fremmede språk.