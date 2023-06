Beste AI-verktøy

Både små og store bedrifter har oppdaget fordelene med AI-verktøy. Kunstig intelligens er det heteste temaet innen teknologi nå for tiden, og bruken øker i takt med tilgjengelige løsninger. AI kan gjøre ting enklere, mer effektivt og hjelpe både bedrifter og kunder med å gjøre bedre valg.

Allerede ved installasjon av programmer eller apper er kunstig intelligens på plass. AI gjør alle oppgavene man ellers ville trengt et menneske til: Læring, argumentasjon, problemløsing, ta avgjørelser og språkhåndtering. Alt skjer på sekunder.

Vanlige eksempler på AI-verktøy er chatbots, virtuelle assistenter, anbefalinger i programmer, tekst- og bilde-gjenkjenning og verktøy for prediktiv analyse. Markedet får stadig nye programmer og verktøy, så vi begynner med de totalt sett ti beste AI-verktøyene akkurat nå.

Topp 10 generelle AI-verktøy

TensorFlow

Cortana

Google Assistant

Microsoft Azure

Salesforce Einstein

IBM Watson

H2O.ai

Infosys Nia

OpenAI Gym

PyTorch

(Image credit: TensorFlow)

TensorFlow er enkelt å bruke, fleksibelt og skalerbart - noe som gjør programmet til et perfekt alternativ for nybegynnere innen maskinlæring. Det har et glimrende rammeverk som raskt og enkelt viser deg hvordan maskinlæringsmodeller virker.

Verktøyet støtter en mengde oppgaver som deep learning, nevrale nettverk og naturlig språkprosessering (NLP). Det er tatt i bruk av mange industrier, for eksempel innen helse, finans og transport.

Progamvaren er utviklet for å utnytte kraften i både prosessor og grafikkort, og lar brukeren bygge modeller fra flere forskjellige teknologier. Eksempler er deep neural, convolutional neural og recurrent neural nettverk.

TensorFlow inkluderer en stor mengde funksjoner for å bygge og forbedre modeller, inkludert verktøy for dataprosessering, visualisering og feilsøking.

Og det er gratis!

Cortana

(Image credit: Cortana)

Cortana er en virtuell assistent for deg som bruker Windows og Microsofts programmer, som Outlook, OneNote og Office 365. Cortana kan integreres med disse programmene for å gi deg en mer sømløs opplevelse.

Verktøyet ble utviklet av Microsoft, primært for Windows, og kan brukes på PCer, smarttelefoner og Xbox. Du får en mengde funksjoner, inkludert stemmestyring, kalenderstyring, påminnelser og søkefunksjoner.

En av de unike funksjonene hos Cortana er evnen til å tilpasse svar og forslag basert på brukerens preferanser og historikk. For eksempel kan programmet fange opp hvilket fotballag du holder med, og tilpasse nyheter og informasjon basert på dette.

Cortana er en nyttig og innovativ virtuell assistent som kan gjøre arbeidet ditt enklere. Og det er gratis.

Google Assistant

(Image credit: Google Assistant)

Google Assistant er et glimrende verktøy for deg som ønsker en enkel måte å bruke smartenheter på. Det er spesielt nyttig for folk med nedsatt funksjonsevne, eller deg som ofte multitasker, ettersom du ikke nødvendigvis trenger å bruke hendene dine.

Noen av oppgavene programmet kan hjelpe deg med er å sende meldinger, ringe, spille av musikk og styre enheter i smarthjemmet ditt. Du kan også få personlige anbefalinger, værmelding, nyheter og annen nyttig informasjon basert på dine preferanser og vaner.

En av fordelene med Google Assistant er at du kan bruke det på flere forskjellige enheter, inkludert smarthøyttalere og smartskjermer. Integrasjonen med andre Google-produkter og tjenester gjør Assistant til en smidig medhjelper. Her er en liste over alle produkter du kan bruke Google AI på.

Du kan bruke Google Assistant til å søke på nettet, sjekke Gmailen eller Google-kalenderen, og navigere i Google Maps. Det støtter også tredjeparts-apper og tjenester som Uber og Spotify - som du kan styre med stemmen.

Google Assistant er gratis dersom du har en Googlekonto.

Microsoft Azure

(Image credit: Microsoft)

Microsoft Azure er en skybasert plattform utviklet for personer og bedrifter som vil bruke kunstig intelligens og maskinlæring. Her får du en mengde funksjoner og verktøy som hjelper utviklere med å bygge intelligente applikasjoner.

Azure Machine Learning lar utviklere skape og administrere maskinlæringsmodeller. Ulike verktøy og funksjoner brukes for å utvikle modellene, teste dem og iverksette bruken til flere platfomer.

Azure Cognitive Services har ferdige templater som lar utviklerne legge til nye, intelligente applikasjoner til eksisterende systemer. Eksempler er stemme- og bildegjenkjenning, språkforståelse og tolkning av tone og mening

Azure Bot Service lar brukere utvikle, teste og implementere intelligente boter for kommunikasjon og meldingstjenester.

Azure Databricks er en rask, simpel samarbeidsplattform for dataanalyse og utvikling av big data-applikasjoner. Basert på Apache Spark.

Azure Search lar deg utvikle søkefunksjoner du kan integrere i eksisterende systemer, for eksempel stemmebasert søk og språktolkning.

Azure AI har altså en mengde funksjoner som dekker det meste av behovet en utvikler vil ha innen kunstig intelligens. Azure er gratis for opp til 25 tjenester, utover dette må du betale for de mest avanserte funksjonene.

Salesforce Einstein

(Image credit: Salesforce)

Salesforce Einstein er en kraftig programvare som kan hjelpe selskaper med innsikt om kunder, automatisere rutineoppgaver og ta beslutninger basert på data. Verktøyet bruker maskinlæring for prediktive analyser, språkprosessering og andre AI-funksjoner som deretter kan integreres i Salesforce CRM-systemet.

Prediktive analyser bruker kundedata og kundenes handlinger for å gi bedre innsikt i hvordan kundereisen foregår. For eksempel kan analysen forutse hvilke kunder som mest sannsynlig vil gjennomføre et kjøp, eller hvilke leads som har størst mulighet til å konvertere.

Språkprosesseringen (NLP) kan analysere kunders interaksjon med selskapet og automatisk kategorisere kundenes tilbakemeldinger. Det vil hjelpe deg med å raskt analysere potensielle utfordringer, eller behov, kundene dine har.

Andre funksjoner er automatiserte oppgaver og persontilpasninger, som både kan effektivisere prosesser og gi en mer personlig opplevelsene for kundene. Kjedelige oppgaver som å fylle inn informasjon om kunder kan gjøres av programmet, og din kommunikasjon med kundene kan bli mer skreddersydd.

Salesforce Einstein krever litt mer av brukerne, og kan ta litt tid å implementere. Det er 30 dagers gratis prøveperiode, deretter en pay-per-feature-modell slik at du kun betaler for det du trenger.

IBM Watson

(Image credit: IBM Watson)

IBM Watson er en serie AI-verktøy som hjelper deg utvikle chatboter, analysere data og automatisere prosesser. Systemet er spesielt bra for språkprosessering.

Watson er primært utviklet for profesjonelle brukere som vil analysere store mengder ustruktert data ved hjelp av NLP og maskinlæring (ML). Dataene kan komme fra tekst, bilder, lyd og andre kilder.

I tillegg til språkprosessering og maskinlæring har IBM Watson kognitiv datahåndtering og visualisering som nyttige funksjoner. Disse skal simulere menneskelige tankeprosesser for håndtering av komplekse utfordringer og generere innsikter mennesker ville hatt problemer med å finne selv.

Du får også verktøy for interaktiv visualisering av data, som skal gjøre det lettere å identifisere mønstre og trender i store datasett.

IBM Watson brukes blant annet innen helse, finans, markedsføring og kundeservice.

Lite-versjonen er gratis, Plus koster $140 per måned og Enterprise-versjonen tilpasses etter hvilke funksjoner du skal bruke.

H2O.ai

(Image credit: H2O)

H2O.ai så dagens lys i 2012 og er et programvareselskap med fokus på maskinlæring for bedriftsmarkedet. På grunn av et stort utvalg av tjenester og funksjoner, har selskapet blitt en favoritt for mange bedrifter som ønsker å bygge maskinlæringsalgoritmer som generalized linear modeling, deep learning og gradient boosting.

Plattformen har et brukervennlig grensesnitt og er lett å bruke selv for deg som ikke er så teknisk anlagt. Prosessene er intuitive og rett på sak, selv når det handler om ganske avanserte funksjoner.

Selv om det ser enkelt ut, er det mye kraft i systemet. Det håndterer store datasett og komplekse modeller uten problemer, noe som gjør H2O.ai veldig gunstig for større bedriftssystemer.

Verktøyene er raske og effektive, og det finnes et aktivt forum av brukere og utviklere om du trenger hjelp eller tips.

Totalt sett er H2O.ai en kraftig og fleksibel maskinlæringsplattform. Du får 90 dagers gratis prøveperiode, deretter må du betale for funksjonene du vil bruke videre.

Infosys Nia

(Image credit: Infosys)

Infosys Nia er en AI-drevet skyplattform for bedrifter som trenger hjelp med organisering, datainnsamling, automatisering og effektivisering av prosesser. Her brukes avansert teknologi som maskinlæring, kognitiv automatisering og avansert analyse for å hjelpe organisasjoner skape bedre resultater.

Plattformen har en rekke funksjoner og tjenester, inkludert språkprosessering, bildegjenkjenning og prediktiv analyse. Alt for at brukerbedriftene skal kunne oppdage nye forretningsområder eller drive veksten videre.

NLP-funksjonene forstår og tolker språk, både i tekst og tale. Systemet lar deg automatisere repetetive, regelbaserte oppgaver for økt effektivitet. Virtuelle agenter kan interagere med brukere og besvare spørsmål, og dermed redusere ressursbehovet.

Andre funksjoner hos Infosys Nia er chatboter, knowledge management og data integrering. Disse funksjonene gjør det enklere å lagre og håndtere informasjon korrekt, samt koble sammen informasjon fra flere kilder.

Infosys Nia bruker en pay-per-feature-model.

OpenAI Gym

(Image credit: OpenAI)

Leter du etter et verktøy for å utvikle læringsalgoritmer og intelligente tjenester som tilpasser seg omgivelsene? Da er OpenAI Gym det beste alternativet.

Plattformen tilbyr en lang rekke funksjoner og tjenester, både standardiserte og med tilpasningsmuligheter. Videre får du læringsalgoritmer og verktøy for visualisering som lar utviklere teste algoritmer i et robust system.

Grensesnittet er enkelt å bruke, svært godt dokumentert og har et stort og levende forum med utviklere og brukere. Her har du alt du trenger for å komme i gang.

OpenAI Gym lar deg bruke standardiserte eller tilpassede omgivelser for å teste og sammenligne læringsalgoritmer. Dermed kan du se hvordan koden din oppfører seg i ulike scenarier, og raskt finne frem til den mest effektive algoritmen.

OpenAI Gym er gratis og har åpen kildekode.

PyTorch

(Image credit: PyTorch )

PyTorch er et maskinlæringsbibliotek med åpen kildekode som brukes av forskere og utviklere for å bygge deep learning-modeller. Det ble utviklet av Facebooks AI Research Team (FAIR) og har blitt svært populært, takket være fleksibilitet og hvor lett det er å bruke.

PyTorch bruker Pythonic API som er enkelt å lære, dermed er dette også et verktøy for nybegynnere innen maskinlæring. Et engasjert forum av brukere og utviklere gjør verktøyene stadig bedre, og tilbyr masse hjelp og støtte for nye brukere.

En annen nyttig funksjon er den sømløse integreringen med andre Python-bibliotek som NumPy, SciPy og Pandas.

PyTorch brukes ofte for språkprosessering og gjenkjenning, bildekategorisering, objektidentifisering, maskinoversettelse og tekstproduksjon.

Det er gratis og har som nevnt åpen kildekode.

Bruk av AI-verktøy

Noen av de vanligste AI-funksjonene som brukes er NLP, bilde- og videohåndtering, prediktive analyser, robotautomatisering, virtuell assistanse og i gaming.

Natural Language Processing lar datamaskiner forstå, tolke og skape innehold på ulike menneskespråk. Det brukes i oversettelser, tolkning av språktone, chatboter og mye annet.

Noen AI-logaritmer er utviklet for å kjenne igjen ting, ansikter og gjenstander i bilder og filmer. Dette brukes blant annet i sikkerhetssystem, selvkjørende biler og medisinsk bildebruk

Prediktive analyser bruker maskinlæringsalgoritmer for å analysere data og spå fremtiden. Slik programvare brukes ofte for å avdekke svindel, utføre kredittsjekker eller overvåke logistikk- og forsyningslinjer.

Robotteknologi kombinerer AI med mekaniske elementer for å utvikle maskiner som utfører oppgaver på egenhånd. Roboter blir stadig vanligere i produksjonsbedrifter og innen helsetjenester.

Virtuelle hjelpere, som Siri og Alexa, brukes ofte for mer effektiv styring i hjemmet. Verktøyene bruker maskinlæring og språkprosessering for å forstå kommandoer og brukerens ønsker.

Spillutviklere bruker AI i TV-spill, bettingprogrammer og andre spillapplikasjoner for å skape gode motstandere som kan lære over tid og tilpasse seg omgivelsene.

Fremtiden er her allerede

AI er for alle og kan brukes til det aller meste, uansett industri eller bransje. Enten du er interessert i maskinlæring eller personlig utvikling, vil kunstig intelligens kunne være til stor hjelp. Det gjelder både for enkeltpersoner og globale selskaper. AI er her og du kan få veldig mye ut av det.

Det beste er at de fleste AI-verktøy er gratis og enkle å bruke. Alt du trenger er å skape en konto og sette i gang. Det finnes også utrolige mengder materiale tilgjengelig dersom du trenger hjelp - eller vil lære deg mer avansert bruk.

Vanlige funksjoner hos AI-verktøy

Hva er det vi ser etter i et AI-program? Hvilke funksjoner er viktige?

Verktøy som bruker kunstig intelligens kan variere veldig med hva slags funksjonalitet de har, og hva slags teknologi som ligger bak. Men dette er en del kjennetegn de fleste har felles:

Maskinlæringsalgoritmer er strengt tatt det som lar AI fungere. AI-verktøy bruker maskinlæring for å analysere og lære fra data, slik at de kan identifisere mønstre, gjøre vurderinger og forbedre prosessen over tid.

Naturlig språkprosessering (Natural language processing, NLP) er evnen til å forstå og analysere menneskespråk. Teknologien lar programmene kommunisere med tekst og tale, samt prosessere store mengder data.

Computer Vision er AI-verktøy som inkluderer bilde- eller videoanalyse og brukes ofte til å identifisere og klassifisere objekter, gjenkjenne mønstre eller oppdage avvik.

Big data er prosessering og analysering av store datamengder for å kunne gi bedre forslag og anbefalinger. Dette krever kraftige komponenter, mye prosessorkraft og gode algoritmer.

De fleste AI-verktøy er utviklet for å ta avgjørelser og gi anbefalinger basert på dataanalyse. Her finner man ofte teknikker som forgreninger, nevrale nettverk eller forsterkende læring som skal hjelpe programmet finne de beste løsningene.

For å utføre bestemte oppgaver må AI-verktøy integreres med andre systemer og apper, databaser, skytjenester eller annen maskinvare. Dette krever robuste integrasjonsverktøy og effektiv kommunikasjon.