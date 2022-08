iPhone 14 Max: Hva er denne telefonen, og kan den erstatte iPhone mini?

Apple har sendt ut invitasjoner til et arrangement 7 september (opens in new tab). Dette går av stabelen i Steve Jobs Theater på Apple Park Campus. Vi tror at Apple iPhone 14 og en rekke andre enheter vil bli avduket ved denne anledningen. Begivenheten vil også bli strømmet via Apple Events (opens in new tab).

Her er en oppsummering av hva vi venter oss: Vi får trolig se avdukingen av fire nye iPhone modeller 7. september. Det kommer trolig ingen iPhone 14 mini. Den minste telefonen i familien kan bli erstattet av den større iPhone 14 Max (opens in new tab). En pålitelig lekker har forresten hevdet at det likevel kommer en mini, men ingen Max, så det råder en viss usikkerhet.

Arrangementet Apple Far Out er planlagt å gå av stabelen 7. september. (Image credit: Future / Apple)

Dette kan bli et oppsiktsvekkende tilskudd til Apples rekke av mobiltelefoner i 2022. Mange lekkasjer antyder nemlig at en iPhone 14 (opens in new tab) Max er like om hjørnet.

Garvede Apple-entusiaster kan trolig gjette seg til hva dette er bare på bakgrunn av navnet, men nedenfor skal vi ta for oss alt vi har hørt om denne mobiltelefonen så langt.

Vi vil også se på om dette kan være slutten for iPhone mini-rekken, for det er ting som tyder på at iPhone 14 Max kan ta over plassen til iPhone 14 mini (opens in new tab).

Hva er iPhone 14 Max?

Mobiltelefonen iPhone 14 Max ryktes å bli en større versjon av iPhone 14. Eller for å si det på en litt annen måte – en mindre avansert utgave av iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

Akkurat som iPhone 14 vil få den samme størrelsen som iPhone 14 Pro, men få mindre kraftig maskinvare, vil iPhone 14 Pro trolig få samme størrelse som iPhone 14 Pro Max.

Den vil nemlig trolig få en OLED-skjerm på 6,7 tommer og muligens også den samme oppløsningen som iPhone 14 Pro Max (sannsynligvis 1284 x 2778, ettersom dette er skjermoppløsningen til iPhone 13 Pro Max (opens in new tab)).

Men på hvilken måte vil Max skille seg fra Pro Max? En stor forskjell kan bli oppdateringsfrekvensen. Kilder antyder at iPhone 14 Max får en skjerm på 60 Hz (opens in new tab), mens skjermen til iPhone 14 Pro Max temmelig sikkert vil legge seg på en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Vi har imidlertid også hørt at Apple vurderer en skjerm på 120 Hz (opens in new tab) til begge enhetene. Dermed kan de likevel få temmelig like skjermer.

En potensielt enda større forskjell mellom de to er imidlertid selve designet. Mens iPhone 14 Max antas å få omtrent det samme designet som iPhone 13 (opens in new tab)-serien, med skjermhakk og det hele, antyder mange lekkasjer at iPhone 14 Pro Max vil få et helt nytt utseende (opens in new tab), med et nålehullkamera i stedet for skjermhakket.

Man kan ende opp med at dette blir den eneste åpenbare forskjellen, for minst én melding antyder at begge telefonene får et kameraoppsett med tre objektiver (opens in new tab) (men kanskje med ulike spesifikasjoner for selve kameraene). 14 Pro Max antas dessuten å skulle introdusere Apples nye prosessorbrikke, altså A16 Bionic, mens 14 Max vil holde seg til A15-brikken man også finner i iPhone 13-serien.

iPhone 13 mini kan bli den siste av sitt slag. (Image credit: TechRadar)

Vil iPhone 14 Max erstatte iPhone 14 mini?

De fleste kildene er enige om at vi ikke vil få en iPhone 14 mini, og at iPhone 14 Max vil tre inn i dens sted.

Ved siden av lekkasjene og ryktene som forteller oss at det ikke vil komme en ny mini, kan vi også ta en titt på salgstallene. Det er meldt om at modellen selger langt dårligere enn resten av telefonene i seriene iPhone 13 og iPhone 12 (opens in new tab), som de inngår i.

iPhone 12 mini sto bare for 5 % av det totale salget i iPhone 12-serien i første halvdel av januar 2021, ifølge Counterpoint (opens in new tab). Salget skal heller ikke ha vært særlig oppløftende i andre perioder heller.

På en litt kronglete måte kan faktisk iPhone SE (2022), (opens in new tab) som har en skjerm på 4,7 tommer, tjene som selskapets «lille iPhone», noe som bidrar til å åpne døren for en 14 Max.

Men når det er sagt, har en vanligvis pålitelig kilde i august 2022 – svært nær lanseringen av iPhone 14-rekken – hevdet (opens in new tab) at det faktisk vil komme en iPhone mini, og at det likevel ikke vil komme en iPhone 14 Max. Dette motsier alt annet vi har hørt, så vi er skeptiske, men dette burde vi få klarhet i 7. september, ettersom det er da Apple ventes å avduke iPhone 14-serien.