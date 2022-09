iPhone 14-fargene: Her er de sannsynlige variantene

Apples iPhone 14 (opens in new tab)-serie er rett rundt hjørnet. Den ventes lansert 7. september, og dermed har de fleste forhåndsryktene kommet til overflaten – og noen av dem forteller om fargene til de nye mobiltelefonene.

Selv om ingenting ennå er helt sikkert, har vi det minste en anelse om alle fargevalørene vi vil få se iPhone 14 i, og dessuten iPhone 14 Max (opens in new tab), iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

Nedenfor tar vi for oss alle ryktene vi har hørt så langt av rykter om fargene til iPhone 14. Noen av fargene kommer allerede ved lansering, mens andre kanskje dukker opp etter at det har gått en stund.

iPhone 14 og iPhone 14 Max: Farger

Nedenfor finner du fargene vi har hørt at iPhone 14 kan bli tilgjengelig i ved lansering. Det er verdt å merke seg at i de fleste tilfeller er ikke iPhone 14 Max blitt nevnt. Men med tanke på hva som har skjedd tidligere, venter vi oss at denne store modellen leveres i det samme utvalget av farger som standardversjonen av iPhone 14 – akkurat som iPhone 13 mini (opens in new tab) ble tilgjengelig i de samme fargene som iPhone 13 (opens in new tab).

Lilla

Den lilla utgaven av iPhone 12 var ikke tilgjengelig ved lansering, men Apple lanserte den våren etter. (Image credit: Apple)

Lilla kan bli en ny farge for iPhone 14 i år, ettersom iPhone 13 ikke har en tilsvarende valør å by på. Ettersom den er en ny farge, er vi mindre sikre på denne valøren enn enkelte av de andre, men den er blitt lekket i hvert fall to ganger.

Første gang var via en melding på det kinesiske sosiale nettverket Weibo, fra en bruker ved navn ‘Oivo sauce ovo’, som hevdet at vi vil få se en lilla sjattering som kan endre fargenyanse med lyset.

Dette innlegget er siden blitt slettet, men den rakk først å bli oppdaget av AppleTrack (opens in new tab). Denne kilden har imidlertid ikke noen merittliste når det gjelder lekkasjer, så du må ta påstanden om en fargeskiftende iPhone med en klype salt.

Sener har imidlertid også @Jioriku (opens in new tab) hevdet på Twitter at det vil komme en lilla iPhone, men det sto ingenting om at den ville kunne endre farge.

Vi håper uansett at det vil komme en lilla variant av iPhone 14. Vi er nemlig store tilhengere av fargesterke telefoner som den lilla iPhone 12 (opens in new tab) og den nye Bora Purple-fargen på Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) og Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab). De er alle nydelige.

Grønn

En grønn iPhone 13. (Image credit: Apple)

Grønn er en annen farge det går rykter om – og som vi ikke er sikre på. Selv om iPhone 13 er tilgjengelig i grøn, har vi så langt bare sett én kilde nevne at iPhone 14 kan komme i samme farge.

Kilden var den allerede nevnte @Jioriku, en annen kilde som heller ikke har allverdens til merittliste. Dermed regner vi ikke med å få se en grønn iPhone 14, men vi vil heller ikke utelukke den. I likhet med lilla, er dette en farge vi ville ha gitt en varm velkomst.

Svart

En svart iPhone 13. (Image credit: Apple)

Selv om den nærmeste fargen i iPhone 13-serien er Midnight (noe som egentlig er en veldig mørk blå), er svart en farge vi har stor tro på i iPhone 14-serien, ettersom dette er en av de mest populære fargene i mobilmarkedet.

Minst to kilder, altså de to som er nevnt ovenfor, har antydet at en svart fargevalør er på trappene. Selv om vi ikke synes dette er en veldig spennende farge, er den et trygt og diskret valg som tar seg elegant ut og har bred appell.

Hvit

En iPhone 13 i fargen Starlight. (Image credit: Apple)

Som med svart, er hvit – eller dens nærmeste nabo Starlight, som den trolig vil bli kalt – er en farge Apple tilbyr blant sine nåværende modeller. Den vil trolig videreføres til iPhone 14, ettersom den generelt er en svært populær farge på mobiltelefoner.

Denne er også blitt lekket av en av de forannevnte kildene.

Blå

En blå iPhone 13. (Image credit: Apple)

De samme to kildene har også nevnt en blå fargevalør. Dette er en annen farge iPhone 13 leveres i. Men til iPhone 14 vil den angivelig få en mer himmelblå nyense, og ikke den dype blåfargen man får med iPhone 13.

Vi antar at denne fargen er mindre sannsynlig enn svart eller hvit, ettersom den er en mer uvanlig variant. Men ettersom den allerede finnes på iPhone-modeller, og det har gått rykter om den fra flere kilder, er det likevel en viss mulighet for at vi vil få se den.

Vi er mer nysgjerrige på nøyaktig hvilken tone denne fargen vil får, ettersom de foregående generasjonene av iPhone alle har eksperimentert med forskjellige nyanser av blått.

Rød

En rød iPhone 13. (Image credit: Apple)

Apple elsker rødt nesten like høyt som svart eller hvit. En rød iPhone 14 har alltid vært veldig sannsynlig. Fargen blir ikke mindre sannsynlig ved å være nevnt av de to ovennevnte kildene.

Du kan vente deg at dette blir en rød av den kraftige typen som offisielt kalles PRODUCT(RED). Solgte modeller i denne fargen bidrar i kampen mot globale helsetrusler som AIDS og pandemier.

iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max: Farger

Nedenfor finner du farger det går rykter om til iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max. Noen av dem kan være de samme man vil få med standardutgaven av iPhone 14, men mange vil trolig avvike.

Gull eller rosegull

En iPhone 13 Pro i gull. (Image credit: Apple)

Minst tre kilder har antydet at vi vil få se iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max i en eller annen variant av gull. Den første av disse, lekkeren Jon Prosser har pekt mot rosegull (opens in new tab), mens de to andre bare beskriver den som «gull».

For øyeblikket vet vi ikke hvem av dem som er mest treffsikker, men vi tror nok at gull er mest sannsynlig, ettersom iPhone 13 Pro (opens in new tab) allerede er tilgjengelig i gull, og at kildene som peker mot denne valøren er av nyest dato.

Vi mener at det er svært sannsynlig at en av dem vil dukke opp, ettersom Apple har kommet med begge disse i nyere tid. Det hjelper også at flere kilder peker på en av disse to variantene.

Men hvis det blir gull, og ikke rosegull, kan du vente deg en ganske neddempet valør, med tanke på hvordan de foregående modellene har sett ut.

Lilla

(Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo)

Vi har hørt om at alle iPhone 14-modellene skal få en variant i lilla, inkludert Pro-modellene. Vi tror helst at Pro-modellene får en mørkere eller lysere valør av fargen, ettersom Apple gjerne gjør mer diskrete valg av farger til de dyrere modellene.

Både @Jioriku og Weibo-kilden vi nevnte overfor har pekt mot lilla, og det same har Jon Prosser, som til og med gikk så langt som til å dele uoffisielle renderinger av hvordan den vil kunne se ut i en Front Page Tech-video (opens in new tab). Du kan se en av disse ovenfor, med en lys lilla valør, som er mer diskret enn på 2021-modellene iPhone 12 og iPhone 12 mini.

Grønn

En iPhone 13 Pro i Alpine Green. (Image credit: Apple)

Den samme kildes som nevnte en grønn iPhone 14 har også sagt at vi får grønne varianter av iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max, så dette er en annen mulig farge. Hvis alle modellene får en grønn variant, tenker vi at Pro-modellene ikke får en like skarp grønn som standardmodellen og Max-modellen. Men det er ennå bare spekulasjoner.

Så langt har bare én kilde nevnt denne fargevaløren, så vi er ikke sikre på at den vil dukke opp. Men med iPhone 13-serien kunne man velge Alpine Green, og det kan hende at denne valøren videreføres blant 2022-modellene.

Graphite

En iPhone 13 Pro i Graphite. (Image credit: Apple)

Graphite er blitt navnesjekket av både @Jioriku og ‘Oivo sauce ovo’, i tillegg til at dette er en farge man får med iPhone 13 Pro. Dermen tror vi denne er temmelig sansynlig.

Den er i bunn og grunn Pro-seriens alternativ til svart. Den er mørk og elegant, men ganske kjedelig.

Sølv

En iPhone 13 Pro i sølv. (Image credit: Apple)

Sølv er en annen farge man kan få iPhone 13 Pro i, og den er dessuten blitt nevnt av de samme to kildene som ovenfor. Dermed er det en stor sjanse for at du får se den med iPhone 14 Pro og Pro Max.

Sølvtonen er ganske blek på de eksisterende modellene, og veldig nær den hvite – unnskyld, Starlight – som du får med iPhone 13 Pro, så man kan nok vente seg den samme i år.

Hvilke farger mangler?

Image 1 of 2 En rosa iPhone 13. (Image credit: Apple ) Image 1 of 2 En blå iPhone 13 Pro. (Image credit: Apple ) Image 1 of 2

Fargene som er nevnt ovenfor utgjør i alt seks valører for iPhone 14 og iPhone 14 Max i tillegg til fem for Pro-modellene. Det er det samme antallet som for iPhone 13-serien, men vi kan ikke garantere fordelingen.

Men det kan likevel være at dette blir hele utvalget av farger. Men hvilke er det som ikke blir med denne gangen?

Hvis lekkasjene er «vanntette», vil vi trolig ikke kunne velge en rosa iPhone 14, ettersom den later til å være erstattet av lilla. Ellers kan iPhone 14 Pro og Pro Max gå glipp av fargen Sierra Blue, som man får med iPhone 13 Pro. Den ser også ut til å bli erstattet av lilla.

Dermed kan den eneste fullstendig nye fargen i årets kolleksjon bli lilla, hvis vi skal tro disse lekkasjene. Men ikke bli overrasket om noen av de øvrige fargene dukker opp i litt andre valører enn forgjengerne.