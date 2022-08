Apple Watch 8 Rugged Edition: Rykter, lekkasjer og alt vi vet så langt

Den nye og hardføre varianten av Apple Watch 8 (opens in new tab) er fremdeles en hemmelighet. Apple har ikke sagt et ord om dens eksistens, men med tanke på den enorme mengden velinformerte rykter og lekkasjer som svirrer omkring, er det åpenbart at Apple er i ferd med å gjennomføre den største designmessige endringen for Apple Watch på flere generasjoner. Standardversjonen av Apple Watch 8 blir veldig lik Apple Watch 7 (opens in new tab), men den nye Apple Watch Pro, Apple Watch Rugged Edition eller Apple Watch Extreme Edition (vi har snappet opp motstridende meldinger om navnet) vil uansett komme ganske snart.

Men hvor snart? Vi tror at denne nye utgaven av Apple Watch vil bli avduket samtidig med Apple Watch Series 8 – en klokke vi venter oss at Apple lanserer onsdag 7. september (opens in new tab). Det er likevel mulig at den ikke blir tilgjengelig på en god stund. Fjorårets Apple Watch 7 slet som kjent med forsyningsmangel. Apple klarer seg bedre enn de fleste i dagens situasjon med der halvledere er mangelvare, men selv ikke de er immune. Dermed må de prioritere hvilke produkter det er viktigst å levere.

Vi venter oss at den hardføre utgaven av Apple Watch 8 vil minne om tilsvarende modeller fra Garmin, Amazfit eller Casio, med et røft design, et holdbart batteri som egner seg til friluftseventyr og egenskaper som er nyttige til ekstremsport. Selv noe så enkelt som modellens Digital Crown kan trenge litt nytenking for å egne seg til mer utagerende bruk, slik at du for eksempel skal kunne betjene klokken enklere når du har på deg hansker.

Vi regner med at denne versjonen av Apple Watch vil markedsføres overfor folk som går lange turer, løper på stier, klatrer, går på ski og driver med lignende aktiviteter. Da får den kanskje GPS-sporing, høydeangivelse og værmeldinger, slik at den kan være til nytte på tur.

Til forskjell fra standardversjonen av Apple Watch, har vi ikke så mye å bygge på når det gjelder designet til den hardføre modellen. Apple kan ta designet til Apple Watch 7 og modifisere det en smule, eller de kan gå i en helt annen retning. Det er jo halve moroa med å følge med på rykter. Du vet aldri helt sikkert hva du får før Tim Cook (opens in new tab) begynner å snakke om hvor magisk og fantastisk det nyeste Apple-produktet er. Men, som du vil oppdage i denne artikkelen, har det lekket ut nok informasjon til at vi har dannet oss et visst inntrykk av hvordan klokken Apple Watch Pro/Extreme/Rugged vil bli.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 8 Rugged Edition: Lanseringsdato og pris

Aktuelle rykter peler mot at denne varianten av klokken vil bli lansert sammen med Apple Watch 8 og Apple Watch SE i første halvdel av september. Regn med at den blir offentliggjort sammen med iPhone 14 (opens in new tab), som ventes å bli lansert på Apples arrangement 7. september (opens in new tab). Selv om Apple like gjerne kunne ha funnet på å lansere den robuste Apple Watch-modellen ved en senere anledning, mener vi dette er lite trolig. Men det kan godt hende det blir en viss avstand mellom avdukingen og salgstidspunktet, akkurat slik vi opplevde det med lanseringen av Apple Watch 7. Apple sliter fremdeles med leveransene, og de vil trolig prioritere den mer «alminnelige» Apple Watch-modellen, med mindre de har tro på at det er den robuste varianten som vil selge best i år.

Vi har ikke sett noen håndfaste meldinger om prisen på Apple Watch Pro ennå, men vi regner uansett med at den blir dyrere enn standardutgaven av Apple Watch 8. Hvis sistnevnte holder seg på samme nivå som Apple Watch 7 (opens in new tab) ved lansering, betyr det en pris fra 4690 kroner (med høyer priser for større modeller og bestemte materialvalg). Da vil i så fall den røffere varianten av Apple Watch legge seg noe høyere.

Apple Watch 8 Rugged Edition: Navn

Ettersom dette ennå ikke er et offisielt produkt, vet vi heller ikke hvilket navn det får.

Vi har for vår del kalt den opp etter Apple Watch 8, med vekt på nummeret, men det kan godt hende at den ikke får en så konkret tilknytning til den kommende smartklokken. Dermed kan det godt hende at tallet utelates.

De fleste lekkerne har ikke forholdt seg til noe navn, men til egenskapene. Derfor er vi usikker på om den vil bli hetende Extreme Edition, Rugged Edition, Endurance Edition eller noe helt annet. En mulighet er at Apple rett og slett vil gi den navnet Apple Watch Pro. Dette er jo en tilnærming vi allerede ser med MacBook, iPad og iPhone, der de dyrere og kraftigere modellene får betegnelsen Pro.

Vi har valgt varianten i midten til denne artikkelen, ettersom det er navnet de fleste Apple-entusiaster har bestemt seg for å bruke. Det betyr på ingen måte at det er bekreftet. Vi vil endre navnet til denne artikkelen om Apple bestemmer seg for å kalle klokken noe annet.

(Image credit: Future)

Apple Watch 8 Rugged Edition: Lekkasjer og rykter

De fleste lekkasjene vi har kommet over omkring den hardføre utgaven av Apple Watch, nevner bare at klokken finnes, og sier lite om hva den faktisk vil kunne gjøre. Men vi har hørt noen rykter om Apple Watch 8 som faktisk kan være knyttet til den hardføre modellen.

Et av disse handler om at den får ny teknologi som kan oppdage om klokken er blitt utsatt for vannskade (opens in new tab) og gi deg beskjed om det skulle være et problem. Dette egner seg godt for vannsport.

Det kan også hende at klokken får et måleverktøy for kroppstemperatur (opens in new tab), noe som egentlig var ment å komme med Apple Watch 7.

Vi har sett et spennende skjermpatent som kunne ha vært nyttig på en hardfør smartklokke, nemlig en teknologi som merker hvor mye vann som omgir klokken, og endrer parameterne i henhold til dette når det gjelder hvilke berøringer den tar imot. Hvis det regner, vil skjermen kanskje trenge at du trykker litt hardere, eller hvis du snorkler under vann, vil ikonene gjøres annerledes, slik at de blir enklere å treffe.

Den vil uansett leveres med watchOS 9 (opens in new tab), Apples nyeste operativsystem for smartklokker. Blant de nye funksjonene i dette grensesnittet er sporing av kroppsholdning under løping og forbedret søvnsporing.

En av de mest troverdige spådommene, er at den hardføre Apple Watch-modellen vil klemme inn flere opplysninger på skjermen for å få plass til alle de viktige aktivitetsdataene, fremgangsmålingene og andre viktige indikatorer på sportslig aktivitet. Derfor kan vi også få se noen nye urskiver designet spesifikt for den hardføre versjonen.

Et nytt rykte fra den japanske nettsiden Mac Otakara (opens in new tab) hevder et «Apple Watch Pro» vil bli noe større enn den største standardmodellen, og at den vil få en urkasse på 47 mm, sammenlignet med standardutgavens 41 og 45 mm. Det vil også kunne gi en større skjerm, som kan måle 1,99" diagonalt, noe som i så fall gir bedre plass til aktivitetsdataene.

Den samme meldingen hevder at skjermen til Apple Watch Pro vil bli helt flat, og ikke avrundet, som på de eksiterende modellene. Det stemmer med tidligere rykter som også har spådd en flatere skjerm på årets modell.

Apple Watch 8 Rugged Edition: Hva vi ønsker oss

Vi har brukt en mengde robuste klokker tidligere, og har dermed en del ønsker til hvilke egenskaper vi ønsker oss av en ekstremversjon av Apple Watch.

1. GPS-basert kartlegging

Hvis du vandrer omkring i ødemarka og måler høyde og antall skritt når du er ute på langtur, er det fort gjort å miste oversikten og retningssansen.

Noen klokker har GPS-baserte kartfunksjoner. Du kan se et kart og hvor du befinner deg på deg, og av og til får man til og med opp en rute, slik at du finner veien eller enkelt kan planlegge det optimale rutevalget. Apple har fått en lei vane med å begrense de beste egenskapene til USA, eller til et utvalg land, så det er kanskje lurt om de velger en annen leverandør enn Apple Maps?

(Image credit: Future)

2. Et solid design

Smartklokker kan være noen av de mest sårbare enhetene på markedet. De eksponeres for elementene der de sitter på håndleddet ditt, og det er fort gjort å slå dem borti noe eller skrape dem opp. Derfor trenger robuste klokker å være litt mer motstandsdyktige.

Menge klikker vi har testet er ganske hardføre, med en utforming som beskytter både skjermen og de innvendige komponentene. Dette kan omfatte tykkere ytterkanter, materialer som ikke blir skrapet opp så lett og solid vannbestandighet.

Denne utgaven av Apple Watch vil trenge akkurat det samme, slik at den overlever i villmarka. Du vil helst ikke at den skrapes opp på det første stupet du skal klatre opp, eller at den ødelegges av bølgeskvulp når du er ute og surfer.

3. Ekstrafunksjoner sammenlignet med Apple Watch 8

Den hardføre utgaven av Apple Watch vil trenge tilstrekkelige egenskaper, og dette gjelder både maskinvare og programvare, og flere enn standardversjonen for å kunne forsvare sin eksistens.

Du kan få kjøpt robuste etuier til standardutgaven av Apple Watch, noe som trolig vil koste endel mindre enn en hardfør utgave av klokken. Hvis ekstremversjonen ikke har flere og mer avanserte funksjoner, vil den bare være bortkastet plass.