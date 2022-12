Finn best AirPods for deg og ditt bruk

Å finne best AirPods kan være en utfordring. Apple har en rekke AirPods på markedet, noe som gir mange valgmuligheter. Men fortvil ikke! For å hjelpe deg velge riktig modell til deg og ditt bruk, har vi laget en liten oversikt.



Så – her er det bare å lese, kanskje lære litt og koble til AirPods.

Viktig å huske når du skal kjøpe AirPods:

Lydkvalitet

Passform

Støyreduksjon

Batteritid.

Pris

Best AirPods: Vår guide til deg

AirPods Pro (2.gen)

Apple AirPods Pro 2 😀 Gød støydemping

God passform

Fin design

Passer til trening 🙁 Dyrere enn rivalene

USB-C-til-lightning-ladekabel

Best til iPhone

Apples nyeste modell og derfor den dyreste modellen i guiden vår. Apple AirPods Pro 2 har god støydemping, passform og en fin klassisk Apple-design. Denne modellen har også personlig romtilpasset lyd for en enda bedre lytteropplevelse.

Fordele med pro- modellene er at de sitter bedre i øret og denne kommer med flere plugger, så du finner størrelsen for deg.

Apple AirPods Pro 2 passer spesielt bra til iPhone-brukere, noe navnet tilsier. Denne modellen tåler også vann og svette, så funker flott til trening. Dette er toppmodellen innen AirPods, og det er en grunn til det.

(Åpnes i ny fane) Apple AirPods Pro (2.gen) (Åpnes i ny fane)

- 30 timer lyttetid

- Apple H2 Chip

- MagSafe kompatibelt ladeetui

- Enkel sammenkobling



Apple AirPods (3.gen)

Apple AirPods (3. gen) 😀 Spatial Audio (virtuell surround)

Trykknapper

Enkel i bruk 🙁 Bare litt lavere i pris enn pro

Ikke aktiv støydemping

Ingen utskiftbare gummipropper

Apple AirPods (3. generasjon) gjør et stort byks kontra forgjengerne når det gjelder lydkvalitet, tilkoblingsmuligheter og design. De er også den beste AirPods-modellen uten støydemping. Og det er nettopp støydempingen som er hovedforskjellen mellom Apple AirPods Pro 2 og disse. Dette gjør at man kommer til å høre en del av det som foregår rundt en til enhver tid med Apple AirPods (3. generasjon).



Spatial Audio (virtuell surround) er en funksjon som imponerer. Den får lyd fra musikk, film/TV og spill høres ut som foregår i et større rom, og ikke bare i ørene dine. Det er selvsagt også mulig å slå av, men det gir et veldig stort lydbilde.

Passer godt til deg som ikke skal bruke dem til trening, men vil ha god lyd på underholdningen din.

Les vår test av Apple AirPods (3. generasjon)

(Åpnes i ny fane) AirPods (3. gen) (Åpnes i ny fane)

- Svette- og vannbestandig

- 30 timer lyttetid

- Apple H1 Chip

- MagSafe kompatibelt ladeetui Pris: 2290kr

AirPods (2.gen)

AirPods (2.gen) 😀 Rimeligste modell

Klassisk design

Trådløs lading 🙁 Ikke den nyeste modellen

Svakere basslyd

Uegnet til trening

Det finnes ingen billige AirPods, men om AirPods (2.gen) er de rimeligste. AirPods (2.gen) er fortsatt populære og selv om det er den billigste modellen, så er det god lyd i disse også. De sliter dog litt med lyder som har høyere frekvens og bass-toner kommer heller ikke igjennom perfekt. Som sin storebror AirPods (3.gen) har ikke disse heller noen propper som følger med. Dette betyr at passformen ikke er justerbar. Har du da en øregang som ikke "matcher" dine AirPods kan de være litt vriene å være veldig aktive med.

Ikke de beste AirPods, men rimeligst og likevel gode for sin pris. Har du en iPhone får du mye ut av disse. Kjøp hvis du vil ha enkle og fine AirPods, men om du vil bruke dem til trening og ønsker støydemping, anbefaler vi å oppgradere.

(Åpnes i ny fane) AirPods (2.gen) (Åpnes i ny fane)

- Automatisk aktivering og tilkobling

- 24 timer lyttetid

- Apple H1 Chip

- Etuiet kan lades med en Lightning-tilkobling

Andre trådløse øreplugger

Om du ikke har et Apple-produkt, kan det være en ide å se etter andre varianter med god kvalitet. AirPods funker på andre merker, men det er ingen hemmelighet like barn leker best. Under ser du noen andre alternativer som kan være bedre for Android-brukere.

Beat Fit Pro

(Åpnes i ny fane) Beats Fit Pro - Svart (Åpnes i ny fane)

- Behagelige vingetupper med sikker passform som tilpasses øret.

- Vingetuppene passer alle, og er grundig testet av idrettsutøvere av alle typer, så sitter GODT.

- Opptil seks timers lyttetid

- Støyreduksjon Pris: 2499kr



Beat Studio Buds

(Åpnes i ny fane) Beats Studio Buds - Svart (Åpnes i ny fane)

- Utmerket lydkvalitet

- Komfortable i bruk

- Budsjettvennlig alternativ hvis du ønsker Beats-propper

- Aktiv støyreduksjon

- Opptil 8 timer med lydavspilling Les vår test av Beats Studio Buds (Åpnes i ny fane) Pris: 1899kr

Tilbehør til dine trådløse venner

Det finnes masse bra tilbehør til AirPods og andre øreplugger. Enkle "ørekroker" som hjelper til med trening og ladestasjoner for å nevne noen.

(Åpnes i ny fane) Elago Earhooks til AirPods (Åpnes i ny fane)

- "Ørekroker" som holder AirPods fast.

- Genial løsing om du ikke har Pro-varianten og skal trene

- Passer til Airpods (1.gen & 2. gen)

- Behagelig materiale Pris: 179kr

(Åpnes i ny fane) Satechi 3-i-1 Magnetisk Trådløs Ladestativ (Åpnes i ny fane)

- 3-i-1 magnetisk trådløs ladestativ til lading for alle Apple-enhetene dine.

- Plass til iPhone , Apple Watch og AirPods Pro samtidig. Pris: 1299kr

(Åpnes i ny fane) KeyBudz AirPods Pro EarHooks - Svart (Åpnes i ny fane)

- Gir bedre passform til ørene dine

- Laget av premium silikon

- Glir lett på dine AirPods Pro

- Velg mellom hvit og svart



Pris: 179kr

Det var vår Apple AirPod-guide – La oss prøve å oppsummere litt:

For de mest aktive, vil vi anbefale pro-varianten på grunn av pluggene som gjør at de kan tilpasses øret ditt. En hybrid-løsning til dette er "vanlige" Airpods med ørekroker. Det sparer deg litt penger, om du ikke er opptatt av topp lydkvalitet. Om du holder deg i ro og bruker Airpods mest til underholdning, stikker 3. generasjons AirPods seg frem som best alternativ.



Det er også en klar fordel å ha iPhone om du skal få mest ut av AirPodsene dine, men det finnes alternativ til alle.

Uansett formål håper vi du fikk hjelp til å bli litt klokere på hvilken variant du vil ha.



God lytting!