Vi testet «verdens mest hardføre ørepropper» ved å slippe dem ned i et glass vann

Vi har fått med oss alt skrytet om «verdens mest hardføre ørepropper», og vi lot oss friste av et glass vann. Hva ville skje om vi slapp øreproppene ned i vannet?

Glasset var faktisk satt frem på messen IFA 2023 sammen med det som angivelig skal være «verdens mest hardføre ørepropper», nemlig Jabra Elite 8 Active. Dette er en opplagt kandidat til vår oversikt over de beste hodetelefonene til trening.

Med en klassifisering på IP6X for støvbestandighet og en angivelig fullkommen vanntetthet, skal disse proppene ha bestått ni holdbarhetstester for å tilfredsstille amerikanske militærstandarder for elektronikk. Dette er første gang vi har sett denne standarden oppgitt for ørepropper – en standard vi av og til møter med de beste pulsklokkene.

Jabras representant spurte oss faktisk pent om å slippe de splitter nye øreproppene ned i et glass vann. Og der lå de, uten at det skjedde noe som helst. De samme øreproppene hadde mange ganger i løpet av dagen blitt sluppet ned i vannet og kommet helskinnet fra det hver gang.

Jabra Elite 8 Active skal ha sat en ny standard for hardførhet. (Image credit: Future)

Jabra-representanten tok en tang, fisket øreproppene opp av vannet og renset dem med et håndkle. Så fikk vi dem tilbake. Vi stakk dem behørig inn i ørene og ristet litt på hodet. Jabra har foret øreproppene med en flytende silikon 'ShakeGrip'-gummiblanding, og de så ut til å gjøre jobben.

Og de virket! Øreproppene serverer oss romlig Dolby-lyd gjennom 6-millimeters høyttalere. De er kledelig basstunge, men lydkvaliteten er ikke god nok til å tilfredsstille de audiofile blant oss. Men til å gi oss puls og inspirasjon til styrketreningen er de virkelig passende.

Ørepropene ble tatt ut igjen, avfotografert i et par fengende vinkler, levert tilbake til funksjonæren og grundig rengjort før de var klar for neste nysgjerrigper. Førsteinntrykket var solid, men det har kanskje noe å gjøre med den fysiske tilnærmingen denne lille testen fikk?

Jabra Elite 8 Active byr på basstung lyd. (Image credit: Future)

Da vi gjorde litt research på øreproppene i etterkant av dette fuktige møtet, fant vi ut at de er oppført med en batteritid på 32 timer med etuiet, og at de er utstyrt med Jabras Adaptive Hybrid ANC (aktiv støyreduksjon). Her er de nye øreproppene Elite 10 enda bedre, med 0,4 ganger mer effektiv ANC enn Elite 8 Active. Det er kanskje litt skuffende at sistnevnte ikke er utrustet med det aller beste Jabra har å by på.

En annen ting vi bekymrer oss litt over, er oppmerksomhet på omgivelsene. Disse øreproppene er tungt markedsført mot løpere, og vi ser en økende trend i retning av beinledende lydteknologi, der man lettere hører trafikk og andre farer mens musikken spilles. Elite 8 Active blokkerer virkelig ørene, så hvis du løper langs trafikkerte veistrekninger, er det andre modeller som er bedre egnet.

Uansett er dette noen av de beste vanntette hodetelefonene på markedet. Bluetooth beveger seg ikke så godt under vann, så dette er kanskje ikke den beste løsningen for deg som svømmer, men de tåler uansett opphold ute i ufyselig høst- og vintervær. De er ganske dyre, men den gode holdbarheten gir kanskje mye for pengene, tross alt.

