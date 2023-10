Tips om tre billige hodetelefoner å se etter under Black Friday

Black Friday 2023 Årets Black Friday nærmer seg med stormskritt, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene dine. Hvis du vil handle tekniske dingser fra flere kategorier under årets store salg, sjekk ut vår store Black Friday-artikkel, der vi samler alle de beste rabattene og tilbudene.

Årets Black Friday finner sted 24. november i år, og hvis du har vært med på leken før, vil du vite at noen av de beste rabattene og tilbudene dukker opp tidligere enn det. I disse dager begynner de første rabattene å dukke opp nesten en måned i forveien, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene og holde utkikk allerede.

Hvis du ønsker å kjøpe et par billige hodetelefoner, er Black Friday en flott anledning til dette. Vi ser vanligvis en haug med fine rabatter på hodetelefoner for trening, pendling, søvn eller generell musikklytting i forskjellige prisklasser. Det er ofte eldre modeller som får de beste rabattene under salget, så hvis du ikke trenger det aller nyeste, er det en perfekt mulighet til å spare noen hundrelapper på flotte hodetelefoner fra store merker som blant andre Sony.

Nedenfor har vi samlet tre hodetelefoner som vi tror kan dukke opp med gode rabatter under årets Black Friday. Du kan aldri vite sikkert hva som dukker opp, men vi anbefaler at du holder et ekstra øye med disse modellene.

Black Friday-tilbud på Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 er merkets tidligere flaggskiphodetelefoner. (Image credit: Future)

Sony WH-1000XM4 var lenge de absolutt beste hodetelefonene du kunne kjøpe, ifølge oss hos TechRadar. De har overlegen lydkvalitet, førsteklasses byggekvalitet og klasseledende støyreduksjon. Nå har de imidlertid blitt overskygget av sin egen arvtager i form av Sony WH-1000XM5, som har tatt over tittelen som beste hodetelefoner på topplistene våre. Dette betyr imidlertid at det er stor sjanse for at den eldre modellen dukker opp med fine rabatter under Black Friday!

Ved lansering kostet disse hodetelefonene i toppklassen nesten 4000 NOK, men har faktisk falt så lavt som 2500 NOK ved tidligere salg. Nå som den nye modellen har kommet, er forhandlere sannsynligvis ute etter å selge ut lagrene sine, noe som betyr at det er en perfekt mulighet til å skaffe seg disse tidligere førsteklasses hodetelefonene til en rimelig pris.

Black Friday-tilbud på Bose QuietComfort

Bose QuietComfort Earbuds er fortsatt et par førsteklasses ørepropper. (Image credit: Future)

Bose QuietComfort Earbuds er et par ørepropper med absolutt førsteklasses støyreduksjon, komfortabel passform, suveren lyd og trådløs lading. Ønsker du et par ørepropper, er disse blant de beste du kan kjøpe. Men de har også en høy pris på over 2000 NOK. Men vi har gode nyheter – det er ikke lenge siden Bose slapp arvtageren til denne serien.

Som med Sony-hodetelefonene ovenfor, tipper vi at forhandlere vil selge ut lageret av de tidligere øreproppene for å gjøre plass for den nye modellen. Dette betyr at det er en god sjanse for at det dukker opp gode rabatter og tilbud på disse topphodetelefonene fra Bose under Black Friday. I tidligere salg har de falt så lavt som 1690 NOK, så hold øye med lignende priser – om ikke enda billigere, nå som de har fått en etterfølger.

Black Friday-tilbud på Samsung Galaxy Buds

Vi tror Galaxy Buds kan dukke opp med et par fine rabatter under årets Black Friday. (Image credit: Future)

Samsung har utvidet Galaxy Buds-serien betraktelig den senere tiden og det er flere forskjellige modeller å velge mellom. For litt mer enn ett år siden lanserte selskapet sine Galaxy Buds 2 Pro, som er premiummodellen i produktlinjen, og på begynnelsen av høsten i år slapp de litt rimeligere Galaxy Buds FE.

Med tanke på at det nå er så mange modeller å velge mellom i serien og at de tidligere modellene begynner å bli litt eldre, tror vi det er stor sjanse for at det dukker opp gode rabatter på i hvert fall noen av modellene i Samsungs Galaxy Buds-serie.