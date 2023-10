Samsungs rimelige Galaxy FE-serie er kommet – Galaxy S23 FE, Tab S9 FE og Buds FE

Samsung har nettopp lansert en ny telefon, et nytt nettbrett og et par trådløse ørepropper for de som har et strammere budsjett.

Samsung går all-in med sitt nye, billige FE-sortiment i år, og selskapet presenterer nå rimelige varianter av Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy Tab S9 och Samsung Galaxy Buds 2.

Vi har ikke sett en ny Galaxy FE-telefon siden Samsung Galaxy S21 FE ble lansert i januar 2022, og betegnelsen har aldri blitt brukt på nettbrett eller øreplugger før. Samsung har helt klart revurdert sitt billigere utvalg, og vi skal gå gjennom alt det nye.

FE sto opprinnelig for Fan Edition, selv om det tilsynelatende ikke lenger er et akronym – det er bare FE. Tanken er å beholde en stor del av kvaliteten og de avanserte spesifikasjonene til produktene på flaggskipnivå, samtidig som produktene holdes mer i mellomklassen prismessig.

Samsung Galaxy S23 FE

Slik ser Samsung Galaxy S23 FE ut. (Image credit: Future / Philip Berne)

Den senere tiden har vi hørt mange spekulasjoner om Samsung Galaxy S23 FE, og nå er den her. Telefonen kjører en 2021 Snapdragon 8 Gen 1-prosessor og leveres med enten 128 GB eller 256 GB lagringsplass. Du får en 6,4-tommers skjerm, samt tre kameraer på baksiden – et 50 MP vidvinkelkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 8 MP telekamera. På fronten finner du et 10 MP selfie-kamera.

På innsiden er det et batteri på 4500 mAh som Samsung sier vil «holde det gående hele dagen og ut i natten». Dette skal vi teste sannhetsvedien i ganske snart. Fargealternativene er Mint, Purple, Cream eller Graphite. Som du sikkert regner med, leveres den med operativsystemet Android 13.

Det er egentlig prisnivået som er viktigst for å gjøre disse enhetene attraktive. Samsung S23 FE selges for $600 (norkse priser kommer snart). Det kan sammenlignes med en startpris i dollar på 800 for Samsung Galaxy S23 med 128 GB lagringsplass. Omregnet til norske kroner vil dette trolig innebære en prisforskjell på rundt 3.000 kroner.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Slik ser nye Samsung Galaxy Tab S9 FE ut. (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy Tab S9 ble lansert i august, så Samsung har absolutt ikke vært trege med å få ut en FE-versjon. Den store overraskelsen er at nettbrettene har IP68-klassifisering for vannbestandighet. Dette betyr at du kan ta dem med til bassenget og de kan overleve en rask dukkert (men vær forsiktig med saltvann). Det er svært få nettbrett som er bygget med denne spesifikasjonen for holdbarhet.

Det er faktisk to modeller tilgjengelig: En 10,9-tommers (2304 x 1440 piksler) Tab S9 FE og en 12,4-tommers (2560 x 1600 piksler) Tab S9 FE Plus. Den større FE Plus-modellen har naturligvis Wi-Fi, mens den mindre modellen har et 5G-alternativ.

En Samsung Exynos 1380-brikke driver begge modellene, og begge leveres med enten 128 GB eller 256 GB intern lagring. Plus-modellen har 8 GB eller 12 GB eller RAM, sammenlignet med 6 GB eller 8 GB på den mindre modellen. Den har også et større batteri – 10 090 mAh i stedet for 8 000 mAh.

Når det gjelder priser, vil Galaxy Tab S9 FE koste 450 dollar (norske priser kommer snart) for 128 GB Wi-Fi-modellen. Vi venter fortsatt på alle prisopplysningene for forskjellige modeller og konfigurasjoner for hver region.

Samsung Galaxy Buds FE

Slik ser nye Samsung Galaxy Buds FE ut. (Image credit: Future / Philip Berne)

Sist, men ikke minst, har vi Samsung Galaxy Buds FE, som byr på «lyd som passer akkurat», med Samsungs egne ord. Disse mellomstore øreproppene er tilgjengelige i svart eller hvitt og gir seks timers batteritid med automatisk støyreduksjon aktivert, eller 9 timer med ANC av. Ladeetuiet gir henholdsvis 21 timer og 30 timer i tillegg.

Her er det også en lydmodus for omgivelseslyd, som vi har sett på andre Samsung Galaxy Buds. Den sikrer at du fortsatt kan høre viktige lyder utenfra. Her har du også Auto Switch for raskt å hoppe mellom forskjellige lydenheter (så lenge de er laget av Samsung).

Du kan kjøpe Galaxy Buds FE i svart eller hvitt, og de vil koste $100. Det gjør dem litt billigere enn Samsung Galaxy Buds 2, som koster $150. Norske priser vil snart være tilgjengelig.