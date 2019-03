Test: Samsung Galaxy Buds

Helt trådløse ørepropper er en av de store trendene inn lyd om dagen, og stadig flere av de store produsentene prøver å stjele en del av markedet etter at Apple introduserte AirPods.

Galaxy Buds er Samsungs nye storsatsing på dette området, men dette er likevel ikke selskapets første forsøk på å lage slike propper – de har faktisk to generasjoner med Gear IconX bak seg.

Det som skiller Galaxy Buds fra Gear IconX er imidlertid at førstnevnte dropper Gear-merkenavnet og bruker i stedet Galaxy-navnet til å posisjonere seg som den del av Galaxy-familien sammen med Galaxy S10, Galaxy S10 Plus og Galaxy S10e. Dette er også tre telefoner som har et smart triks i ermet når de kombineres med Galaxy Buds, men det kommer vi tilbake til.

Pris og tilgjengelighet

Galaxy Buds koster 1599 kroner i norske butikker, noe som gjør dem litt billigere enn Apple AirPods.

Lanseringsdatoen er satt til 29. mars, og de blir tilgjengelig i sort og hvit. De som forhåndsbestilte Samsung Galaxy S10, S10 Plus eller S10e, hadde også mulighet til å få med et par Galaxy Buds på kjøpet.

Bilde: TechRadar

Design

Samsung Galaxy Buds har et attraktivt design, med en stilig helhvit eller helsort utførelse.

Selve øreproppene er også kompakte, og de er utstyrt med vinger som sikrer at de sitter fast i ørene. Med i esken får du vinger og gummipropper i tre ulike størrelser, så det burde være mulig å finne en kombinasjon som passer for deg uansett ørestørrelse.

Proppene føles litt lette og løse med en gang du putter dem i ørene, men de sitter overraskende godt og komfortabelt.

Fraværet av ledninger som trekker dem nedover gjør også at de tåler overraskende mye risting på hodet, og vi opplevde at de holdt seg på plass gjennom treningsøkter, løpeturer og dansing.

Bilde: TechRadar

En stilig designdetalj er den blanke overflaten på utsiden av proppene, som reflekterer lys og som nesten har en slags holografisk effekt.

Denne overflaten gir deg også berøringskontroller, og du kan starte og stoppe avspilling, bytte låt, svare på og avslutte samtaler, og aktivere Samsungs taleassistent Bixby.

Den tilhørende appen lar deg også tilpasse hva et langt trykk skal gjøre, og du kan velge mellom volumjustering (opp på høyre propp og ned på venstre) eller den nevnte aktiveringen av Bixby (begge propper).

Berøringskontrollene er smarte, men du må være overraskende presis med trykkingen og legge nok press på overflaten. Vi oppleve ved flere anledninger at det ikke fungerte som forventet, og vi måtte dermed prøve igjen (noen ganger med flere forsøk).

Dette kan være upraktisk nok når du sitter stille, men det blir enda mer problematisk når du er i bevegelse og hånden din er mindre stødig som for eksempel når du trener. Vi opplevde heldigvis at vi ble bedre til å bruke løsningen etter hvert, men vi oppnådde aldri 100 prosent presishet.

Bilde: TechRadar

Samsung Galaxy Buds: ladeboksen

Vi opplever ladeboksen som ekstremt kompakt, og den passer fint i lomma når du skal ut på farten.

Hvis du har brukt Gear IconX, vil du fort se at alt har blitt mindre siden forrige generasjon. Faktisk skal boksen være 30 prosent mindre, og det vil nok gjøre en forskjell for mange.

Boksen føges også ganske solid og gir fra seg et tydelig klikk når du lukker den, og magneter på innsiden holder proppene på plass.

På utsiden finner du en liten LED-lampe som viser hvor mye batteri boksen har igjen, mens en LED på innsiden indikerer hvor mye strøm som er igjen i proppene.

På baksiden av boksen sitter det en USB-C-port, og det følger med en USB-kabel i esken som du kan lade med. Selve proppene har seks timers batteritid mens boksen gir deg syv ekstra timer, noe som er ganske bra for slike trådløse propper.

Bilde: TechRadar

Appen forteller deg også hvor mye strøm du har igjen i proppene når du tar dem ut av boksen, men i motsetning til med Apple AirPods får du ikke vite hvor mye strøm som er igjen i ladeboksen. I stedet må du støtte deg på LED-en på utsiden.

En av de mest spennende funksjonene til Galaxy Buds er at du kan lade dem trådløst. Har du en Qi-lader, kan du altså bare legge boksen på den for å lade.

Har du en av de nye telefonene i Galaxy S10-serien kan du også benytte deg av mulighetene de gir for toveislading.

Du trenger altså bare å aktivere funksjonen på telefonen og legge ladeboksen på baksiden, så lar de strøm fra telefonens batteri. Det er smart, og det fungerte sømløst under vår testing.

Funksjoner og ytelse

Har du en Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus eller Galaxy S10e, er parringen til proppene en sømløs opplevelse på linje med hvordan AirPods kobles til iPhone.

Tilkoblingskvaliteten ser imidlertid ut til å variere fra bruker til brukere. Flere av våre journalister prøvde proppene, og mens mange ikke hadde noen problemer, opplevde andre gjentakende avbrudd.

De fleste av disse problemene ser ut til å ha blitt utbedret med en programvareoppdatering fra Samsung, men akkurat som med de fleste andre helt trådløse propper så kan du oppleve avbrudd når du er i nærheten av andre Bluetooth-enheter.

Bilde: TechRadar

Mens Samsungs tidligere trådløse propper Gear IconX skuffet når det kom til lydkvalitet, skinner virkelig Galaxy Buds – du får varm og dyp bass, god stereoseparasjon og musikk låter generelt flott i disse proppene.

Det skulle kanskje også bare mangle, i og med at de har blitt finjustert av lydekspertene i AKG.

Vi begynte med å lytte til Radioheads «Daydreaming» og ble imponert av detaljrikdommen og renheten i vokalen som ble akkompagnert av mykt pianospill og flotte synthlyder.

Den prosesserte vokalen som blandes med digital støy flytter seg fra venstre til høyre på jevnt vis, mens fioliner og chelloer bukter seg over og under miksen.

Likevel er det bassfrekvensene som virkelig får Galaxy Buds til å skinne, og det blir enda tydeligere når du hører på basstunge låter som Billie Eilish’ «Bury a Friend». På slike spor føler du nesten at bassen pumper i brystet, noe som er uvanlig for helt trådløse propper.

Bilde: TechRadar

Vi testet også Galaxy Buds med musikken fra indie-plattformspillet Fez av komponisten Disasterpeace. Da vi hørte på låten Puzzle, ble vi imponert over hvor livlig musikken låt, og de forvrenge sinusbølgene svevde rundt mens de skrikende synthene skar gjennom miksen. De orgelaktige arpeggioene og boblende klokkespillene følges også levende i det varme lydbildet.

Et resultat av det varme lydbildet, er at mellomtonen kan høres litt dempet ut. Det låter ikke spesielt naturlig, og hvis du er audiofil kan det være at du vil savne litt mer skarphet i diskanten.

Er du derimot typen som vil at musikken din skal låte basstung, vil du like lyden til Galaxy Buds. Du vil selvfølgelig ikke få den samme kraften og støydempingen som fra et par gode heldekkende hodetelefoner, men til å være helt trådløse ørepropper er lyden veldig imponerende.

Bilde TechRadar

Samsung Galaxy Buds-appen

Du finner en del ekstra funksjoner i Galaxy Wearable-appen, deriblant en EQ som lar deg bytte mellom ulike forhåndsinnstillinger. Vi opplevde ikke at disse hadde den helt store innvirkningen på lydbildet, men det kan være du får justert deg litt nærmere din ideelle frekvensrespons.

I appen kan du også skru på «Ambient Sound»-funksjonen, som blander bakgrunnstøy som hentes fra innebygde mikrofoner inn i musikken. Det kommer godt med når du er ute og løper med Galaxy Buds og har lyst til å høre trafikken rundt deg.

Funksjonen kan også dempe bråkete trafikk og samtidig forsterke stemmer i nærheten, og det gjør det lettere å holde oversikt over det som skjer rundt deg uten at det går utover lytteopplevelsen.

Dette opplevde vi som nyttig, men det ga også enkelte problemer med støy når det var mye vind. Da ble nemlig vindstøyen forsterket, og dette ga oss en ubehagelig og skrikete vislelyd.

Hvis du glemmer hvor du har lagt Galaxy Buds, kan du bruke «Find My Earbuds»-funksjonen til å spore dem opp. Når du aktiverer den, lager proppene en pipelyd som du kan følge etter.

Konklusjon

Vårt inntrykk er at Samsung endelig har gjort ting riktig med Galaxy Buds, og de byr på seriøs konkurranse for AirPods når det kommer til design, lyd og brukervennlighet. Vi liker den perlemoraktige effekten på utsiden av proppene og den stilrene ladeboksen, og vi opplevde dem som komfortable og sikre i ørene.

Lydkvaliteten er også veldig god, med dyp bass og et åpent lydbilde. Samtidig burde nok audiofile lete andre steder etter et mer naturlig lydbilde, for Galaxy Buds låter ved varme.

Den oppgitte batteritiden på seks timer for proppene og syv timer for esken opplevde vi som riktig, og mens vi opplevde enkelte problemer med tilkoblingen før den seneste oppdateringen så virker det som disse nå har blitt utbedret.

På den negative siden ble vi ikke like imponert over funksjonene som er tilgjengelig i appen som Ambient Noise og EQ-innstillinger. Disse funksjonene er også utilgjengelige for iPhone-brukere, fordi appen kun finnes for Android.

Når alt dette er sagt – hvis du har en Samsung-telefon så er Galaxy Buds et fantastisk par med helt trådløse ørepropper, og du får med et par smart funksjoner på kjøpet som gjør at de skiller seg ut fra konkurrentene. Har du en annen telefon går du glipp av disse funksjonene, men du får likevel god lyd, komfortabel passform og et attraktivt design, noe som til sammen gjør disse til et godt kjøpt selv for iOS-brukere.

Bilder: TechRadar