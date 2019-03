Test: Samsung Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 Plus er Samsungs 2019-telefon som kan gjøre alt, og som også gjør sitt for å bryte opp likheten som har eksistert i de siste generasjonene Samsung-telefoner. Skjermen på 6,4 tommer er så stor at den dytter frontkameraet til side, mens trippelobjektivkameraet på baksiden kan ta ultravidvinkelbilder. Selv om den ikke synes får man også med fingeravtrykkleser i skjermen og såkalt Wireless PowerShare kan være en venn i nøden for alle bekjente med batteriproblemer. Den har en lang rekke fiffige egenskaper – vit bare at Samsung vil ha en lang rekke tusenlapper i bytte.

Samsung Galaxy S10 Plus er den nye telefonen fra Samsung som inkluderer nesten alt. En telefon du har lyst på, om du kan ta deg råd til den – og om du klarer å få hendene rundt den enorme skjermen.

Vi syntes umiddelbart at den større og bedre modellen av Galaxy S10 var besnærende, og det samme med den billigere Galaxy S10e. Det er mye å like ved Samsung Galaxy S10 Plus, lite å mislike.

Galaxy S10 Plus redefinerer hva «phablet» vil si i 2019. Den har en skjerm på 6,4 tommer som strekker seg fra kant til kant, og tar i bruk Samsungs nyeste Infinity-O-panel, med et hull stanset i toppen for å gjøre plass til frontkameraene.

Ta en titt på vår Samsung Galaxy S10 Plus-video under dette

Skjerm-til-kropp-raten er på 93,1 %, og pikslene strekker seg nå fra den lille topphøyttaleren ned til den tynne kanten på bunnen, mens den «renner over» kantene på høyre og venstre side.

Under glasset gjemmer det seg mer enn bare skjermen: Man har eksempelvis en såkalt ultrasonisk fingeravtrykkleser, et batteri på 4100 mAh og Samsungs nye trådløse strømdelingsteknologi Wireless PowerShare på baksiden, som lar en lade andre enheter som støtter trådløs lading.

Baksiden ser ren og pen ut, på tross av at den rommer et trekamerasystem bygget inn i et lite kamerahus som stikker såvidt ut. Det kan ta vanlige bilder, telefoto og (nytt for S10) bilder med ekstrem vidvinkel, der tanken er at man skal kunne fange mer av hva man har foran seg, uten å måtte rygge altfor mye.

Samsung Galaxy S10 Plus, pris og tilgjengelighet

Samsung Galaxy S10 Plus lanseres 8. mars, men man har kunnet forhåndsbestille telefonen siden 20. februar, hvilket har gitt potensielle eiere mer enn nok tid til å gjøre sine intensjoner kjent, og ikke minst gjort sparegrisen litt fetere.

S10 Plus har altså gått opp noe i pris i forhold til forgjengeren, Galaxy S9 Plus.

Varianten med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass får man for 10 490 kroner, hvilket ikke ligger langt unna det Galaxy Note 9 lå på ved lansering, og er noen hundrelapper dyrere enn den billigste varianten av S9 Plus gikk for i sin tid.

Er man ute etter mer lagringsplass kan man gå for modellen med 512 GB lagringsplass, men da må man selvsagt ut med noe mer, 12 990 kroner for å være nøyaktig.

Det finnes også en tredje S10 Plus-variant – en modell Samsung kaller «Ultimate Performance Edition». Her snakker vi enorme 12 GB RAM og hele 1 TB lagringsplass. Prislappen er like røslig og lyder på 16 790 kroner.

Bilde: TechRadar

Denne spesialutgaven ser ikke ut til å være like tilgjengelig gjennom verken nettbutikker eller teleselskaper, så det kan være at man må jobbe litt for å finne den, om man ikke vil bestille direkte fra Samsungs nettside.

Selv om prisen på Samsung Galaxy S10 Plus har vokst er det verdt å merke seg at den fortsatt er billigere enn den argeste rivalen, iPhone.

Prisen på 128 GB-varianten, som for øvrig også har microSD-kortleser (noe som gjør at man kan oppgradere lagringskapasiteten vesentlig), legger seg tusenlappen under nivået til iPhone XS med 64 GB lagring; mens iPhone XS Max går for godt over 2000 kroner mer, og igjen snakker vi halvparten av lagringskapasiteten.

Samsung tilbød også bonuser for de som forhåndsbestilte både Galaxy S10 og S10 Plus. I Norge fikk man et gratis par Galaxy Buds (in-ears), med en verdi på 1590 kroner.

For å gjøre kjøpsprosessen enda mer komplisert er også Samsung Galaxy S10 5G også på vei. Denne modellen vil kunne ta i bruk det forestående 5G-nettverket, har en skjerm på 6,7 tommer og hele fire kameraer på baksiden, som skal inneha såkalt «time-of-flight»-teknologi, som etter sigende skal brukes til ny AR-funksjonalitet.

Vi har hatt S10 5G i hende, og kan attestere at den er større, raskere og på noen måter bedre, men så er det engang slik at 5G-nettverkene ikke kommer til å være helt klargjorte i 2019 – antageligvis vil dette komme mer i 2020 – så man bør ha dette i mente før man velger å bruke de ekstra tusenlappene.

Er man av typen som liker ny teknologi kan det være verdt å vente på 5G-modellen, eller (om du har ekstra dype lommer) så kan man vente på den enda mer nyvinnende Samsung Galaxy Fold, hvilket etter planen skal lanseres i USA 26. april og i Europa 3. mai. Samsungs første brettbare telefon er dyr, men den er i det minste billigere enn Huawei Mate X.

Skjerm

Spesifikasjoner – Samsung Galaxy S10 Plus Vekt: 175 g

Dimensjoner: 157,6 mm x 74,1 mm x 7,8 mm

OS: Android 9

Skjermstørrelse: 6,4 tommer

Oppløsning: QHD+

CPU: Åtte kjerner

RAM: 8 GB/12 GB

Lagringskapasitet: 128 GB/512 GB/1 TB

Batteri: 4100 mAh

Kamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Frontkamera: 10 MP + 8 MP

Super AMOLED-skjermen på 6,4 tommer man finner i Samsung Galaxy S10 Plus er den hittil største i noen S-modell, større enn 5,8-tommer-skjermen i Galaxy S9 Plus, og like stor som skjermen i Galaxy Note 9. Den er i tillegg langt bedre.

Hovedargumentet i det henseendet er skjerm-til-kropp-raten på 93,1 %. Samsung har klart å presse enda flere piksler inn på en (relativt sett) mindre kropp. Dette betyr også at man har en enda mindre størrelse på de allerede slanke kantene over og under skjermen.

Den iøynefallende skjermen ser imponerende ut på grunn av Samsungs nye såkalte Infinity-O-panel. Sørkoreanerne har klart å unngå skjermhakket i deres nye flaggskip via å heller gå for et hull kuttet med laser øverst i høyre hjørne.

To hull stanset rett ved siden av hverandre i skjermen. Bilde: TechRadar

Dette hullet, som ser ut som det er stanset ut av skjermen, er offisielt en trend, men Samsungs største telefon har hele to frontkameraer, ikke ett, der det andre RGB-kameraet brukes til å ta bedre portretter med kontra løsningen til S10 og S10e, som begge har ett kamera. Dette betyr at hullet på S10 Plus er litt større enn på andre telefoner med samme løsning.

Selv om hullet er større enn på mange andre modeller synes vi ikke at det er mer distraherende, og det gir uansett Samsung (og oss) mer skjerm å leke på. Dette er selvsagt den store fordelen: at man kan få plass til flere varsler på toppen av skjermen, som eksempelvis Wi-Fi, Bluetooth, mobilsignaler og den evige aktuelle batteriindikatoren, som man simpelthen ikke kan være foruten.

Det er verdt å merke seg at de to frontkameraene ligger på linje med varslene, slik at den aldri vil være i veien når man bruker telefonen til for eksempel surfing, sosiale medier, e-post og lignende. Når man spiller eller ser på film legges en sort stripe til i overkant av skjermen (ved hullet), slik at hele toppen i praksis forsvinner.

Skjermen på 6,4 tommer i QHD+ tar seg godt ut. Bilde: TechRadar

Skjermen til Galaxy S10 Plus har en oppløsning på 1440 x 3040 (QHD+), hvilket strekker seg over et sideforhold på 19:9, og gir en sylskarpe 526 PPI med pikseltetthet – kort og godt: dette er en stor og skarp skjerm.

Når man starter telefonen for første gang er riktignok skjermen satt til 2280 x 1080 (Full HD+) – noe Samsung har gjort med de seneste flaggskipene, i et forsøk på å spare batteritid.

Stort sett holder denne oppløsningen til det meste, den gir en klare og detaljerte bilder og tekst, og den kan automatisk skifte over til høyere oppløsning om man for eksempel starter en film i 4K, eller spiller et spill med passende grafikk. Det er en smart måte å gi en et bedre bilde uten å la for mye strøm gå til spille.

Samsung Galaxy S10 Plus er også den første telefonen (sammen med Galaxy S10) som har HDR10+-støtte (hvilket gir en bedre farger og kontrast, en viktig detalj om man er av typen som ser film på telefonen), en idé som ikke er så rar i dette tilfellet, siden skjermstørrelsen begynner å nærme seg den på et lite nettbrett.

Av andre skjermattributter kan nevnes kraftigere lysstyrke (for bedre synlighet ute) og Samsungs velkjente og elegante kurvede kanter, som lar pikslene nonchalant «renne av» kantene.

Det er dog ett aber med Samsungs videre angrep på kantene: Vi opplevde at håndflatene våre gjorde en del flere utilsiktede trykk på den sensitive skjermen enn vanlig (særlig når vi skrev), og ofte befant vi oss i esoteriske deler av tastaturet, der vi hamret løs på mer eller mindre ukjente tall og tegn og hvor sluttresultatet ofte var en del flaue meldinger. iPhone-eiere, vant med smått styggere skjermkanter og bedre programvare for gjenkjenning av feiltrykk kan nok slite litt med en eventuell overgang.

På toppen og bunnen av telefonen finnes det fortsatt noen ørsmå kanter – det er ikke helt kantfritt, men ganske nære. Samsung har ikke funnet ut hvordan de skal få fjernet høyttaleren på toppen i år – noe vi tror kommer til å være det neste som går i 2020 – mens bunnen har en tynnere, men likevel merkbar, kant. Hvis noe er dette mer distraherende enn hullet i skjermen.

Infinity-O-skjermen representerer Samsungs nye «look» i 2019, og det er forandring nok hvis du er ute etter noe nytt. Den tar seg veldig godt ut, reproduserer lyse og fargerike bilder, og viser fotografier, ikoner, apper, spill og video fra sine beste sider.

Design

Bortsett fra den nye skjermen ser designet til Samsung Galaxy S10 Plus ganske kjent ut ved første øyekast. Likevel vil man etter hvert finne subtile forbedringer og overraskelser.

Aluminiums-chassiet er tynnere enn det man finner i S9 Plus, og ligger fortsatt klemt mellom to glatte glassflater – hos de fleste variantene. Alt på standardmodellen er dekket av Gorilla Glass 6, både foran og bak, mens 512 GB og 1 TB-modellene har keramisk bakside, som kommer i enten hvit eller svart utførelse.

Standardmodellen, altså den med glass, mest aktuell for de aller fleste, kan fåes i såkalt «Prism White» eller «Prism Black». Inne til test hos oss var en av disse modellene med bakside av glass, siden vi testet en 128 GB-variant.

En knapp for Bixby finnes rett under volum-ned-knappen. Bilde: TechRadar

Nesten hele baksiden til Galaxy S10 Plus er i samme høyde, og huset til de tre kameraene går nesten i flukt, men utgjør en ørliten utstikker, mens under dette igjen finnes den trådløse strømdelefunksjonaliteten, som ikke synes.

Det at kameraet er sentralisert på baksiden av telefon snarere enn at den er plassert i et av hjørnene, vanlig på mange andre smarttelefoner, gjør at den ligger pent på de fleste overflater uten å få den sedvanlige vinkelen. Dette er småplukk, men vi setter likevel pris på at S10 Plus ligger balansert på overflater.

Vi setter også pris på at S10 Plus har et rent design – den ser smartere og mer gjennomtenkt ut.

Fingeravtrykkleseren har også et usynlig og imponerende triks i ermet, noe som fort kan gjøre tilskuere misunnelige. Etter to års pause returnerer Samsungs fingeravtrykkleser til forsiden av flaggskipene, men denne gangen ligger den gjemt under glasset i skjermen, takket være Qualcomms ultrasoniske fingeravtrykkteknologi.

3D-skanningen av fingeravtrykket sies å kunne gjøre låseprosessen mer nøyaktig og mer sikker enn de optiske leserne som sitter i eksempelvis Huawei Mate 20 og OnePlus 6T.

Den ultrasoniske teknologien betyr også at sensoren vil fungere selv om fingeren eller skjermen er våt eller kald – to scenarioer som kan forårsake problemer ved bruk av optiske lesere – noe vi kan bekrefte, på bakgrunn av vår tid med telefonen.

Et aber med fingeravtrykkleseren i Galaxy S10 Plus er hastigheten – den er ikke like rask som optiske lesere som ikke sitter inne i en skjerm.

Man bruker likevel ikke mer enn et sekund fra man legger fingeren på skjermen til den er låst opp, men om man er vant med en enhet som har optisk leser vil man nok merke en liten forsinkelse.

I tillegg trenger man å presse litt hardere på den skjermbaserte leseren enn det som er normalt på en av det optiske slaget, og man må også legge fingeren på riktig sted for at det skal fungere – derfor finnes det et hendig fingeravtrykkikon på skjermen, som viser hvor fingerputen må ligge.



Vi opplevde noen ganger at vi plasserte fingeren feil helt i begynnelsen av vår testperiode, og siden man ikke har noen fysiske kanter å forholde seg til, som kan guide fingrene man bruker ser vi ikke for oss at feilplasseringer kan elimineres fullstendig. Gitt litt tid gikk vi dog fra en suksessrate på første forsøk på 80 % til 95 %. Noe av dette kom på grunn av en oppdatering, og noe var simpelthen at vi ble vant til plasseringen av den usynlige sensoren.

Disse problemene kan omgås om man velger å ta i bruk ansiktsgjenkjenning, en funksjon vi opplevde som raskere enn fingeravtrykkleseren – problemet med dette er bare at man, som vanlig, må se på S10 Plus for å kunne låse den opp, og at denne løsningen er mindre sikker.

Fingeravtrykkleseren finner man rett under hjem-knappen. Bilde: TechRadar

Samsung Galaxy S10 Plus måler 157,6 mm x 74,1 mm x 7,8 mm. Ikke så langt unna dimensjonene til S9 Plus. Den nye telefonen er litt kortere, litt bredere og merkbart tynnere og lettere, og føles bedre når den holdes i hånden enn den fysisk større Note 9, som har et skjerm-til-kropp-forhold på 83,4 %.

Faktisk er Galaxy S10 Plus overraskende lett å holde til å være en Plus-modell. De med små håndflater kommer likevel til å synes den er stor, men det at skjermen utnytter plassen så godt, og at kantene er kurvede gjør at den ligger godt i hånden, på tross av skjermstørrelsen.

Glasset og metallet gir en dog lite friksjon, og vi endte opp med å bruke to hender mer enn med de fleste telefoner, slik at vi følte at den lå trygt når vi eksempelvis skrev meldinger. Det anbefales virkelig å raske med seg et deksel når man først er i mobilforretningen.

Vi opplevde også at at av/på-knappen på høyresiden av S10 Plus satt noe høyt oppe, hvilket gjorde at vi ikke alltid klarte å nå den med enkelhet, noen ganger måtte vi fikle litt med hvordan vi holdt telefonen.

På venstresiden har man volumknappene på oversiden av knappen som maner frem Samsungs smartassistent, Bixby. Trykker man på denne vil assistenten startes umiddelbart og gi en tilgang til stemmestyring og Bixby Today-skjermen. Dessverre er det litt for fort gjort å ta feil av AI-knappen og knappen som senker volumet.

Som vanlig, slik det har vært siden den første S-telefonen for omlag ti år siden, finner man en minijackutgang på bunnen av telefonen, sammen med en USB-C-port.

Samsung er en av de få telefonprodusentene som ikke har kvittet seg med minijackutgangen, og imponerende nok i denne sammenhengen er at de samtidig prøver å selge de trådløse Galaxy Buds-øretelefonene, uten å fjerne den ovennevnte aktverdige funksjonaliteten. Samsung viser muskler ved å gå med et forbrukervennlig designvalg her.