Førsteinntrykk: Samsung Galaxy S10

Galaxy S10 er en passende markering av Samsungs tiårsjubileum og deres utholdende S-serie. Den utmerker seg med designmessige nyvinninger med den særegne Infinity-O-skjermen, som er så stor at den forskyver frontkameraet, og et trippelkamera som kan ta supervidvinkelbilder. Den skjermintegrerte fingeravtrykksleseren vil også vise seg å være nyttig, mens dine venner kan nyte godt av Wireless PowerShare. Oppdateringene er mange, men vær klar over at alle nyvinningene koster også.

Samsung Galaxy S10 er som skapt for å skape engasjement. Dette er en telefon som er ment å vende alles årlige spørsmål «Trenger jeg virkelig å opppgradere?» til et mer konstaterende «Jeg trenger virkelig å oppgradere!»

Vårt førsteinntrykk av S10 beviser at den oppfyller akkurat dette ønsket, men det følger med noen advarsler.

Det er den 6,1-tommers Infinity-skjermen som virkelig selger telefonen. Den ligger utrolig nær kanten, og strekker seg fra topp til bunn, der du får følelsen av at pikslene renner ut over kanten på sidene. Det er ikke plass til en bred innfatning på Samsungs flaggskiptelefon for 2019.

Den nye Infinity-O-skjermen – noe du også får om du velger Galaxy S10+ eller den rimeligere Galaxy S10e – er så stor at frontkameraet faktisk er blitt forskjøvet, og begrenset til et lite «nålehull» i skjermen. Alle de viktige sensorene er pent pakket inn bak denne skarpe og fargesterke Super AMOLED-skjermen.

Bak glasset finner du dessuten den nye ultralydsbaserte fingeravtrykkleseren. Her er det ikke lenger noen fingeravtrykksensor på baksiden, eller noe annet sted på telefonen. Samsung har lagt den nå usynlige sensoren i fronten, der vi føler at den hører hjemme.

S10 har virkelig gjort nålehull-skjermen til en motesak etter at ideen først dukket opp på Honor View 20, og skjermintegrerte fingeravtrykkslesere virker mye mer alminnelige etter at de har dukket opp på OnePlus 6T, Huawei Mate 20 Pro og noen Vivo-telefoner. Og dette gjøres jo for å skape en skjerm som dekker imponerende 93,1 % av fronten på telefonen.

Maksimalisering er også tanken som ligger bak det nye trippelkameraet på baksiden av Galaxy S10. Denne rekken av kameraer gjør at du kan ta normale bilder, telelinsebilder og de nye ultravidvinkelbildene. Med sistnevnte er tanken å fange opp mer av det du ser foran deg uten å måtte rygge bakover.

Sant nok har LG-telefoner kunnet skryte av supervidvinkellinser i flere år, og senest med LG V40, men Samsungs kameraer har vært gjennomgående bedre under dårlige lysforhold. Endelig får du denne egenskapen på en toppmodell du faktisk vil ha.

Galaxy S10 har også en rekke andre egenskaper. Med dens Wireless PowerShare-funksjon kan du bruke baksiden av telefonen til å Qi-lade en annen telefon eller de nye Galaxy Buds, noe som hermer etter den reverserte trådløse ladingen du finner hos Huawei Mate 20 Pro, en telefon som ikke er så enkel å få tak i overalt.

Galaxy S10 samler opp andre telefoners fremste egenskaper i én pakke, samtidig som Samsung er først ute med så mange tekniske finesser de har klart å stappe inn – for eksempel får du nye Wi-Fi 6 og HDR10+, som begge er finesser S10 er første ute med. Det er dette Samsung er best på.

Det er tydelig at Samsungs overordnede plan er å få alle til å oppgradere til akkurat denne telefonen. S10 er dyr, og enda dyrere enn fjorårets Galaxy S9, selv om den gir mye mer for pengene enn iPhone XS, som er enda dyrere, og bare har en 5,8-tommers skjerm.

Også har vi den kjensgjerningen at Samsungs største konkurrent i 2019 kanskje vil være Samsung selv. Galaxy S10e er rimeligere, og nesten like god, mens Galaxy S10+ er den telefonen du helst vil ha, om du kan takle prisen og skjermstørrelsen. Og da har vi ikke sagt noe som Galaxy S10 5G og den brettbare Samsung Galaxy Fold, som ivrige brukere vil vente på for å få ekte innovasjon til en enda høyere pris.

Samsung Galaxy S10 markerer tiårsjubileet for Galaxy S-telefonene, og mens det har skjedd lite innovasjon de senere årene hos de mest populære telefonmerkene, inkludert Samsung (Bixby og AR EMoji holder ikke), har S10 nok nytt ved seg til å friste deg til en oppgradering. Vi tester fremdeles ut kameraet, ytelsen og batterikapasiteten, men den tar likevel allerede mål av seg til å bli blant dette årets beste smarttelefoner.

Samsung Galaxy S10 – lanseringsdato og pris

Samsung Galaxy S10 lanseres fredag 8. mars – én uke tidligere enn fjorårets telefon. Lanseringsdatoenen ble kunngjort 20. februar, mens forhåndsbestilling ble tilgjengelig 21. februar i Norge.

Her hjemme vil Galaxy S10 koste 9490 kr, noe som er 700 kroner mer enn lanseringsprisen for Galaxy S9.

Hvis du liker telefonens utseende, men opplever prisen som litt for stram, har du to muligheter: du kan velge den rimeligere modellen Galaxy S10e med en utgangspris på 7990 kr, eller bare svelge prishoppet, beundre den nye 6,1-tommers skjermen og lagringsplassen på 128 GB, og minne deg selv på at Apple krever 1000 mer for sin 5,8-tommers iPhone XS med 64 GB lagringsplass.

Skjerm

Samsung Galaxy S10 specs Vekt: 157 g

Mål: 149,9 x 70,4 x 7,8 mm

OS: Android 9

Skjermstørrelse: 6,1 tommer

Oppløsning: QHD+

CPU: 8-kjerners brikke

RAM: 8 GB

Lagring: 128 / 512 GB

Batteri: 3400 mAh

Baksidekamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Frontkamera: 10 MP

Samsungs skjermer er så gode at «selv konkurrentene våre bruker dem», fortalte Samsungs produktansvarlige Paul Guzek til TechRadar, noe som er et åpenlyst stikk til Apple. Det er vanskelig å si seg uenig.

Faktisk ser Galaxy S10s 6,1-tommers Super AMOLED-skjerm bedre ut enn alt det Samsung selger til konkurrentene sine. Den har elegante buede ytterkanter med piksler som tilsynelatende renner ut over kanten. Lysstyrken er kjørt opp for å gi bedre lesbarhet utendørs, og støtten for HDR+ gir overlegne farger og kontraster.

Den nye Infinity-O-skjermen er det som virkelig skiller seg ut, både på godt og ondt. Samsung har lyktes i å unngå en nedsenkning øverst på sine toppmodeller, og har i stedet benyttet seg av et laserskåret nålehull i øvre høyre hjørne av skjermen for å romme frontkameraet, akkurat som på Honor View 20.

Er et «nålehullkamera» mer eller mindre distraherende enn en nedsenkning? Vi venter med avgjørelsen til vår endelige anmeldelse av Samsung Galaxy S10, når vi har testet ut telefonen til hverdagsbruk. Noe vi likevel kan si med én gang er at det har gitt Samsung en større skjermflate å leke seg med enn noen gang.

Ikke bli skremt av den store 6,1-tommers skjermen. Målene til S10 er 149,9 x 70,4 x 7,8 mm (den veier 157 gram), så den er bare marginalt høyere og bredere enn S9, som har en 5,8-tommers skjerm, og merkbart tynnere og noe lettere. Disse små økningene i høyde og bredde skyldes at skjermen til S10 utgjør 93,1 % av overflaten (mens fjorårets lå på 83,6 %).

Det er minimale skjermkanter øverst og nederst denne skjermen også, selv om de som sagt er veldig smale. Samsungs høyttaler på toppen troner der fortsatt, og det er en liten, men merkbar utbulning langs bunnen. Det at innfatningen er større nederst enn øverst er ganske iøynefallende, og det kan til og med være mer distraherende enn nålehullet.

Det er altså lite å mislike med den nye skjermen, så lenge ikke Infinity-O-skjermen distraherer oss ved hverdagsbruk. Som nevnt vil vi komme med oppdateringer når vi har fått mer tid med S10 i hendene.

Design

Du kommer ikke til å bli overvettes overrasket over resten av designet til Samsung Galaxy S10, selv om det er flere merkbare forbedringer her, samt et par skjulte overraskelser og en gammel klassiker.

Den tynne aluminiumsrammen ligger inneklemt mellom to lag av elegant glass, mens baksiden kan leveres i fargene Prism Black og Prism White. Andre steder i verden leveres også telefonen i fargene Prism Blue, Canary Yellow og Prism Green, og det er mulig at disse kan dukke opp her hjemme etter hvert.

Kamerautbulningen på baksiden er temmelig beskjeden, toss at den rommer et oppsett på tre kameraer, og nedenfor sitter den usynlige toveis trådløse lademodulen. Utseendet er svært rent i en verden som ellers er full av kameraklumper og godt synlige fingeravtrykkslesere.

Vi hadde ingen vanskeligheter med å aktivere Samsungs Wireless PowerShare-funksjon etter å ha slått den på via en knapp i hurtiginnstillingspanelet. Vi la vårt Galaxy Buds-etui på den nedre tredelen av baksiden på S10, og øreproppene begynte nesten øyeblikkelig å lade. Den kunne til og med lade vår iPhone XS Max.

Samsung skisserer to scenarier der du vil ha nytte av Wireless PowerShare: lading av telefonen til en venn, eller lading av Galaxy Buds om natten. Funksjonen gjør altså telefonen om til en mobil Qi-ladeflate, men Samsung bemerket at PowerShare ikke vil fungere om batterinivået ligger på under 30 prosent.

En annen ting som er usynlig befinner seg på forsiden av telefonen, og det er fingeravtrykksleseren. Mens man på mange Android-telefoner finner fingeravtrykksleseren på baksiden, holdt Samsung holdt seg til den fysiske sensorflaten på forsiden hele veien opp til Galaxy S7. Dermed virket forflytningen til baksiden fremmed på Samsungs telefoner da det ble gjort med S9, men med S10 har den kommet tilbake til forsiden – forskjellen er bare at den nå ligger skjult under skjermen.

Dette er en ultralydleser for fingeravtrykk, som er annerledes enn de optiske leserne på for eksempel OnePlus 6T og Huawei Mate 20 Pro. Samsung gjør bruk av Qualcomm-drevet teknologi, som sies å være bedre og sikrere gjennom å foreta en 3D-avlesning av fingeravtrykket ditt, men dette må vi teste ut ved normal bruk. Så langt har den låst opp telefonen når vi har plassert tommelen på enhetens nedre tredel. Vi vil gi deg en grundigere gjennomgang i den fullstendige testen.

Vi må også trekke frem en kjærkommen klassiker som ikke er blitt forandret siden den første S-telefonen kom for ti år siden: en 3,5 millimeters hodetelefonutgang. Samsung er en av få telefonprodusenter som inkluderer denne i 2019 – og det gjør de på tross av de trådløse Galaxy Buds.

Kamera

Samsung vil ha deg til å ta bilder fra alle vinkler, og dermed har Galaxy S10 et trippelkamera på baksiden, med et normalobjektiv på 12 MP, et optisk zoomobjektiv på 12 MP og den helt nye supervidvinkelen på 16 MP.

Vi skal ta en grundig kikk på kameraet, og se hvordan det kommer ut av sammenligningen med lederen på dette feltet – nemlig Pixel 3 – og vi må også ta for oss hvor bra vidvinkelbildene faktisk blir. Samsungs synsfelt på 123 grader er ganske bredt, noe som tjener den hensikten at du ikke trenger å rygge bakover for å få med deg det du ser i bildeflaten. Men det kan samtidig gi bildet et unaturlig fisheye-preg. Ultravidvinkelkameraet mangler også den optiske bildestabiliseringen du finner i de to andre kameraene.

Foran finner du et enkeltstående 10 MP-kamera med dobbel autofokus. Hvis du oppgraderer til S10 Plus, får du i tillegg et 8 MP-kamera som skal øke dybden i portrettfotografiene.

Motivoptimalisering gir deg ti nye kategorier, der Samsungs AI nå kan avgjøre forskjellen på en katt og en hund, og finjustere slikt som hvitbalanse på grunnlag av dette. Shot Suggestions er en ny funksjon som gjør bruk at nevral prosessering for å få deg til å vinkle bildene eller ramme inn motivene bedre.

På videofronten er programvaren oppgradert til å gjøre opptak i HDR10+, i tillegg til å gi deg digital videostabilisering. Samsung mener at dette skal gjøre alle dine videoopptak i Ultra HD like stabile og jevne som med et actionkamera. Den utfordringen går til GoPro Hero7 Black.

Spesifikasjoner og batterikapasitet

Samsung Galaxy S10 har fått noen skikkelige oppgraderinger under panseret, og den europeiske versjonen er utstyrt Exynos 9820 som bør gi solid ytelse.

Den leveres dessuten med 8 GB RAM, noe som er en solid oppgradering fra 4 GB RAM i fjorårets S9, og du får muligheten til å oppgradere den interne lagringsplassen til 128 GB eller 512 GB. Her er det ingen 64 GB-variant å bekymre seg over, og Samsung støtter fremdeles utvidbar lagringskapasitet.

Den rommer et batteri på 3400 mAh, noe som er høyere enn S9s kapasitet på 3000 mAh. Samsung hevder likevel fremdeles at batteriet skal vare en hel dag og kanskje litt til, og grunnen er nok den større og mer strømkrevende skjermen.

Her finner vi også neste generasjones Wi-Fi 6, noe som støtter sømløse overganger mellom Wi-Fi-rutere, og som er fire ganger raskere enn 802.11ac. Det skal gi en fartsøkning på 20 prosent, men du trenger faktisk en ny ruter for egentlig å få noe ut av denne egenskapen.

Noe du ikke får på denne telefonen (og som er eksklusivt for S10+ og Note 9) er vanndampavkjøling. Hvis du er en gamer, kan det altså være at du vil ønske å oppgradere til den større utgaven av flere årsaker enn den store skjermen.

Tidlig vurdering

Galaxy S10 er en velfortjent markering av tiårsjubileet for Samsungs S-serie. Den nye skjermtypen dekker overflaten med flere piksler, har et trippelkamera så du nå kan ta supervidvinkelbilder, og rommer et større batteri som omgis av kraftigere spesifikasjoner.

Du vil like alle disse egenskapene, mens vennene din vil sette pris på den nye Wireless PowerShare-funksjonen. S10 markerer et jubileum, men det markerer også noe litt annerledes blant smarttelefonene. Den forstyrrer det enhetlige bildet av smarttelefoner akkurat nok til å bli en fristende oppgradering.

Samtidig kan gi deg kalde føtter, og det er her Galaxy S10e kan spille en viktig rolle.

Vår test av Galaxy S10 er ennå ikke komplett. Denne telefonen krever langt mer testing og dessuten hverdagsbruk for å avgjøre om det treøyde baksidekameraet er det beste i verden, og om Infinity-O-skjermen med nålehullet er den typen skjerm vi har lyst til å stirre på i 2019.

Alle bilderettigheter: TechRadar