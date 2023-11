Samsung Galaxy S24 kan være her innen slutten av januar

Det ser stadig mer sannsynlig ut at Samsung Galaxy S24 og dens søsken – Galaxy S24 Plus og Samsung Galaxy S24 Ultra – vil avdukes i januar, nærmere bestemt 17. januar. Vi har tidligere hørt 17. januar nevnt som den sannsynlige lanseringsdatoen for Galaxy S24, og nå har vi hørt den samme datoen fra en annen kilde.

Denne gangen er det det sørkoreanske nettstedet The Elec (via Phandroid) som kommer med påstanden, men nettstedet inkluderte også noen andre detaljer. De la til at lanseringen vil finne sted i San Jose, California, og at forhåndsbestillinger av telefonene vil kunne gjennomføres fra 18. januar.

Det ser ut til – fra en oversatt versjon av den koreanske teksten – at alle som bestiller de nye telefonene mellom da og 25. januar kan motta telefonen sin mellom 26. og 30. januar, mens Galaxy S24-serien kommer i ordinært salg 30. januar. Du kan altså få telefonen litt tidligere hvis du forhåndsbestiller den.

En tidligere lansering på et nytt sted

Hvis denne informasjonen er korrekt, betyr det at Samsung vil presentere S24-serien tidligere på året enn Samsung Galaxy S23-serien, som ble presentert i februar i år. Det angivelige lanseringsstedet er også et annet, ettersom Samsung i sine nylige lanseringer har valgt seg New York, San Francisco og Seoul som lokasjoner for lanseringsarrangementer.

Ifølge The Elec ble valget av San Jose sannsynligvis gjort som et tegn på samarbeid med Google og konkurranse med Apple, som begge har hovedkontor i nærheten.

Det er selvsagt en risiko for at noe eller all informasjon i denne rapporten er feil, spesielt gitt at en tidligere lekkasje antydet at lanseringen ville finne sted i San Francisco.

Men nå som flere kilder som nå peker på 17. januar, og ingen lekkasjer antyder en annen dato, virker lanseringsdatoen i det minste sannsynlig. I så fall burde vi få en offisiell titt på Samsungs nye flaggskip om litt mindre enn to måneder.

