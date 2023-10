Tips om tre billige mobiler å holde utkikk etter under Black Friday

Her er tips om tre billige mobiler du burde være på utkikk etter under Black Friday.

Black Friday 2023 Årets Black Friday nærmer seg med stormskritt, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene dine. Hvis du vil handle tekniske dingser fra flere kategorier under årets store salg, sjekk ut vår store Black Friday-artikkel, der vi samler alle de beste rabattene og tilbudene.

Årets Black Friday finner sted 24. november i år, men hvis du har vært med på leken før, vet du at noen av de beste rabattene og tilbudene dukker opp tidligere enn det. I disse dager begynner de første rabattene å dukke opp nesten en måned i forveien, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene og holde utkikk allerede.

Black Friday er vanligvis en utmerket mulighet til å skaffe seg en billig mobiltelefon. Du tror kanskje at de fleste Black Friday-tilbud på mobiler hovedsakelig er på ulåste telefoner eller fra budsjettmerker som Motorola. Men det er som regel gode rabatter og tilbud på mobiltelefoner fra de største produsentene også. Enten du vil ha en Apple iPhone, en Samsung Galaxy eller en hvilken som helst annen Android-telefon, er det garantert noe som passer deg og ditt budsjett.

Her har vi valgt ut tre budsjettmobiler fra noen av de største mobilprodusentene som du bør se opp for under Black Friday-salget. Alle modellene tilhører produsentenes budsjettserie eller er litt eldre modeller, men holder fortsatt høy kvalitet og kan kjøpes for under 6000 NOK – og med litt flaks blir de enda billigere under Black Friday.

Black Friday-rabatter på iPhone SE (2022)

iPhone SE er en utmerket og billig mobil fra Apple. (Image credit: Future)

Med den seneste iPhone SE (2022)-oppgraderingen gjorde Apple noe bemerkelsesverdig. Den tok en mye eldre mobildesign og pakket den full av den nyeste maskinvaren. iPhone SE har Apples A15 Bionic-prosessor, noe som gir den rikelig med kraft og den kan kjøre alle de nyeste spillene og appene uten problemer.

Apples iPhone SE er den billigste iPhonen du kan kjøpe akkurat nå. For alle mangeårige Apple-brukere er det et par ting ved iPhone SE som virkelig appellerer. Den har blant annet en hjemknapp som ikke finnes på andre iPhone, noe som har sine fordeler. iOS-programvaren er fortsatt ikke helt perfekt for sveipebevegelsene som Apple krever på den nyeste modellen. Dessuten har vi alltid funnet at Apples fingeravtrykkopplåsing er mye raskere enn ansiktslåsen som nyere iPhones bruker i stedet.

iPhone SE er også en mye mindre enhet, som kan appellere til de med mindre hender. Du får samme kraft som en større iPhone, i en enhet du enkelt kan holde i en hånd eller ha i lommen på trange jeans. Du får ikke like kraftige kameraer, men iPhone SE er fortsatt en fin enhet og et rimelig steg inn i Apples økosystem.

Black Friday-rabatter på Google Pixel 7a

Google Pixel 7a er en rimelig mobil fra teknologigiganten som kan få gode rabatter under Black Friday. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Google lanserer nye modeller av sine rimelige mobiler hvert år, og deres siste budsjettmobil Pixel 7a har virkelig imponert oss. Den har fått en plass i vår toppliste over beste billige mobiler takket være tillegg av trådløs lading, et kraftigere Tensor G2-brikkesett, en 90Hz oppdateringsfrekvens og selvfølgelig et forbedret kamera sammenlignet med forrige modell.

Denne rimelige Pixel-mobilen kan for øyeblikket kjøpes for rundt 5500 NOK og kan godt få noen flotte rabatter under Black Friday-salget. Spesielt med tanke på at Google nylig lanserte to helt nye modeller i form av Google Pixel 8 og Google Pixel 8 Pro.

Black Friday-rabatter på Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 er en vakker og rimelig mobiltelefon. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsungs rimelige mobiltelefoner i Galaxy A-serien er virkelig populære. De tilbyr mange av godsakene du får fra selskapets high-end Galaxy S-serietelefoner, om enn med noen små kompromisser og en lavere pris.

Deres nyeste budsjettmobil i form av Galaxy A54 kan kjøpes for under 4000 kroner, og hvis det er noen Samsung-mobiler som vil få fine rabatter under Black Friday anser vi dette som en sannsynlig kandidat. Du kan også se etter rabatter på modellene i Galaxy S23-serien, ettersom den nye Galaxy S24-serien nærmer seg med en sannsynlig lansering i februar neste år.