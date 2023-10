Tips om tre treningsklokker fra Garmin å holde utkikk etter under Black Friday

Vi får forhåpentligvis se et par gode rabatter på Garmin-klokker under årets Black Friday.

Black Friday 2023 Årets Black Friday nærmer seg med stormskritt, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene dine. Hvis du vil handle tekniske dingser fra flere kategorier under årets store salg, sjekk ut vår store Black Friday-artikkel, der vi samler alle de beste rabattene og tilbudene.

Årets Black Friday finner sted 24. november i år, men hvis du har vært der før, vil du vite at noen av de beste rabattene og tilbudene dukker opp tidligere enn det. I disse dager begynner de første rabattene å dukke opp nesten en måned i forveien, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene og holde utkikk allerede.

Hvis du vil kjøpe en billig treningsklokke, er Black Friday en fin tid å gjøre det på. Vi pleier å se en haug med fine rabatter på treningsklokker, smartklokker og pulsklokker. Det er ofte eldre modeller som får flotte rabatter under salgsfesten, men trenger du ikke det aller siste, er det en perfekt mulighet til å spare noen hundrelapper på flotte klokker fra store merker som Garmin.

Nedenfor har vi samlet tre treningsklokker fra Garmin som vi tror kan dukke opp med gode rabatter under årets Black Friday. Du kan aldri vite sikkert hva som dukker opp, men vi anbefaler at du holder et ekstra øye med disse modellene.

Black Friday-rabatter på Garmin Forerunner

Garmin lanserte nylig to nye modeller i deres Forerunner-serie, noe som kan bety flotte rabatter på eldre modeller! (Image credit: Future)

Garmins klokkeserie Forerunner har lenge vært blant de mest populære treningsklokkene for løpere. De er avanserte treningsklokker med nøyaktig GPS og presise pulsmålere som også gir deg fullfargekart og en utmerket batterilevetid, noe som er perfekt for alle langdistanseløpere.

Det er for tiden et par modeller i Forerunner-serien. Den forrige Forerunner 945 var lenge en favorittklokke hos oss, før den ble erstattet av Forerunner 955 Solar som tok over tittelen som beste premium løpeklokke på topplistene våre. I løpet av sommeren kom selskapet nok en gang to nye modeller til sin Forerunner-linje, i form av den rimelige Forerunner 265 og premiumklokken Forerunner 965. Med disse to modellene i tankene, tror vi forhandlere vil ønske å selge ut de gjenværende lagrene sine av de eldre modellene. Derfor kan du nok vente deg å se flotte rabatter på modeller som Forerunner 255, 945, 955 Solar – og kanskje til og med en av de nye.

Black Friday-rabatter på Garmin Fenix 7

Garmin lanserte nylig Fenix ​​​​7S Pro og Garmin Epix Pro. Dette kan bety rabatter på den vanlige Fenix ​​​​7-modellen! (Image credit: Future)

Garmin har hatt hendene fulle i år, med nye modeller i de fleste av sine produktlinjer, inkludert den avanserte multisportklokken Fenix ​​​​7. For et par måneder siden lanserte selskapet en Pro-versjon av den modellen, som for øvrig er mer enn ett år gammel nå. Derfor tror vi det er svært sannsynlig at vi vil se noen fine rabatter dukke opp på standardmodellen Fenix ​​​​7.

Black Friday-rabatter på Garmin Vivoactive 4

Garmin Vivoactive 4 kan bli enda billigere enn normalt under Black Friday. (Image credit: Garmin)

Garmin Vivoactive 4 ble lansert allerede i 2019 og er en utmerket treningsklokke på hobbynivå, som kombinerer treningsfunksjoner med smartklokkefunksjoner. Den tilbyr presis treningssporing med GPS og støtter musikk. Den har også et litt mer diskret og stilig design sammenlignet med mange andre treningsklokker fra Garmin og vil ikke skille seg ut i for eksempel et kontormiljø.

Prisen på Garmin Vivoactive 4 er for tiden 2750 NOK, men vi har allerede sett noen fine prisreduksjoner på treningsklokken som gjorde det mulig å kjøpe den for så lite som 2350 NOK. Gitt alderen, tror vi at den (og andre modeller i Vivoactive 4-serien) kan få noen lignende rabatter under årets Black Friday og ville ha vært et perfekt kupp for alle som leter etter en billig treningsklokke som fungerer som en smartklokke. Noe som taler enda mer for fine rabatter på Garmin Vivoactive 4 er at den endelig har fått en arvtager. Så sjansene for at forhandlere ønsker å selge ut lageret av den forrige modellen for å få plass til den nye er store.