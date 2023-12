TV-markedets vinnere og tapere i 2023

Fremtiden er lys – og for OLED gjelder det også nåtiden – men det er verre for 8K

Det har vært et stort år for TV-er. Over hele linja, fra OLED og QLED til mini-LED, har den beste TV-teknologien bare blitt bedre. Men det er likevel åpenbart at noen skjermtyper har klart seg bedre enn andre, og at forbrukernes etterspørsel fortsetter å forme markedet på interessante måter.

Det er den stadig økende gjennomsnittsstørrelsen på nye skjermer, en rekke lysstyrkeøkende teknologier for paneltyper kjent for sin dunkelhet, og en tidligere opphypet teknologi som ser ut til å ha blitt mer uinteressant. Hvis du bare er ute etter å finne deg en TV å kjøpe, kan du ta en titt på vår guide over de beste TV-modellene på markedet. Ellers er det bare å lese videre nedenfor …

Vinnere: OLED og MLA

OLED! De dype svartnivåene og den uendelige kontrasten til organisk LED har kjennetegnet noen av de beste TV-ene en god stund nå. 2023 er ikke noe annerledes – da til og med Samsung kom seg med på OLED-toget etter i flere år å ha skapt avstand mellom OLED-teknologien og deres egne QLED-skjermer.

Men den virkelige OLED-nyheten i 2023 er MLA, eller «Micro Lens Array». Dette er et lag med små konvekse linser over pikslene til et OLED-panel – milliarder av dem – som fokuserer og vinkler det selvutsendende lyset til panelet for å øke lysstyrken utover det som tidligere var mulig.

Denne teknologien fant i 2023 veien inn i en håndfull flaggskipmodeller, som LG G3 OLED og Panasonic MZ2000. Den forbedret lysstyrken drastisk sammenlignet med eldre modeller. Vi skrev i mars at G3 OLED kunne oppnå 1400, nits sammenlignet med C2 (lansert i 2022) og dens 800 nits. Dette er en vanvittig forskjell.

Det er tydelig at OLEDs største åpenbare svakhet sammenlignet med LCD eller mini-LED – den komparative mangelen på generell lysstyrke – blir kraftig korrigert. Det betyr igjen at OLEDs konkurrenter kan få problemer med å overbevise kunder om å velge noe annet.

Vinner: QD-OLED

2023 var dessuten det andre året Samsung og Sony har kommet med en QD-OLED hybridserie. Den kombinerer bildeforbedringene til QLED med de latente fordelene til et OLED-panel.

Denne hybridteknologien var en kilde til spekulasjoner i flere år før den endelig kom på markedet. Det er ikke noe å si på resultatene. OLED-panelet sørger for dyp sort og effektiv kontrast, mens kvantepunktfilteret – en hypereffektiv fargekonverterer – sender lysstyrken enda høyere enn før, og øker fargeytelsen og gir dessuten langt mer lyssterke bilder enn tradisjonelle OLED-skjermer.

2023-modellen Samsung S95C bygger videre på dette grunnlaget – den er en bemerkelsesverdig god TV. Samsung S95C møter alvorlig konkurranse i år fra de beste 4K-TV-ene, men den har gjort et solid et sprang fra sin allerede imponerende forgjenger, slik at den garantert hevder seg blant de beste modellene. Bare vær forsiktig med 83-tommers versjonen, ettersom den i det stille forkaster kvantepunktelementet, noe som kanskje ikke er så åpenbart for kjøperne.

Sonys nye A95L (en etterfølger til 2022-modellen A95K) bruker den samme underliggende teknologien på en dyrere skjerm, selv om Sonys prosessering er litt mer subtil og effektiv sammenlignet med Samsungs. Men det betyr at det allerede har dukket opp noen fornuftige valg i QD-OLED-markedet. Det er jo en fordel for kunder som ønsker å hoppe på denne trenden.

Taper: 8K

De større TV-merkene kommer fortsatt med 8K-TVer, men disse modellene opptar ikke lenger så stor plass i markedsføringskanalene som for et par år siden. TCL kunngjorde tidlig i 2023 at de ikke ville komme med noen nye 8K-TVer i 2023 på grunn av svakt salg.

Dette understreker hvordan «8K» har slitt med å få gjennomslag blant kjøpere, spesielt når strømmetjenester utenfor YouTube ikke er vert for 8K-innhold. Dessuten kan en 4K-TV tilby avansert ytelse for betydelig mindre penger. (TCL viste frem en sammenleggbar 8K-prototype i år, men den er teknisk sett ikke i salg ennå.)

Samsung kom fremdeles med sin vanlige trio av Neo QLED 8K TV-er – QN900C, QN800C og QN700C – for de som ønsker en seg ultra-ultra-high definition-opplevelse. Men det ser ut til å være et økende fokus på de nye 4K OLED TV-seriene, som konkurrerer direkte med de populære OLED-modellene som tilbys av LG, Panasonic og Sony. Smartere enn å gå videre til 16K, vil vi hevde.

Vinner: Kjempestore TVer

Det er ingen hemmelighet at den gjennomsnittlige størrelsen på TV-skjermer generelt øker hvert år. Det skyldes blant annet at produksjonsforbedringer gjør store skjermer stadig billigere og at folk er ute etter å oppgradere sitt nåværende oppsett. Husker du da en 40-tommers plasma-TV var høydepunktet av underholdning? I disse dager er alt av den størrelsen nesten helt sikkert en billig modell.

77-tommers og 83-tommers OLED-TV-er er nå vanlig, mens TV-merker fortsetter å komme med ut «hvem har egentlig plass til dette»-skjermer som TCLs 98-tommers QM8 eller Samsungs 98-tommers QN990C.

Er 98-tommer den nye 55-tommer? Sannsynligvis ikke. Men produsentene blir bare bedre og bedre til å skape denne typen størrelser. Det er igjen gode nyheter for deg som er ute etter en en ordentlig storskjerm.

