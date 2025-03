iOS 19: De tre største ryktene så langt – og hva vi ønsker oss

Bloombergs Mark Gurman har antydet at en større redesign av iOS er på vei med iOS 19

VisionOS kan være en inspirasjonskilde for Apples neste mobile OS

Et nytt design kan gå hånd i hånd med rykter om maskinvareendringer

Vi har allerede hørt mye om de ryktede maskinvareoppgraderingene for iPhone 17-serien, som ventes å bli utgitt senere i år. Men ifølge en ny rapport fra en av bransjens mest pålitelige Apple-kilder, vil Apples neste telefoner også introdusere en stor oppdatering på programvarefronten.

Mark Gurman fra Bloomberg rapporterer at iOS 19 vil være en av de mest dramatiske programvareoppdateringene i Apples historie. Sist gang iOS gjennomgikk en virkelig omfattende endring var med iOS 7, som ble utgitt i 2013 – og selv i dag er mange apper og grensesnittelementer i iOS 18 basert på designprinsipper fra iOS 7.

Når det gjelder ny funksjonalitet, kan iOS 19 gi oss en fornyet kameraapp og (endelig) en kraftigere Siri, men så langt har det vært relativt stille om andre store endringer. Nedenfor går vi gjennom de største ryktene så langt – samt noen ting vi håper å se i det neste mobiloperativsystemet fra Apple.

Et helt nytt design

iOS 19 kan hente inspirasjon fra VisionOS. (Image credit: Apple)

Som nevnt, ryktes det sterkt at iOS 19 vil motta en stor visuell oppdatering, noe vi ikke har sett på over et tiår.

Gurmans rapport i Bloomberg antyder at iOS 19 vil motta en designoppdatering i samme skala som iOS 7, med store endringer i ikoner, menyer, apper, vinduer og systemknapper på tvers av hele iPhone-opplevelsen.

Videre antydes det at det nye grensesnittet kan bli inspirert av VisionOS, som kan bety alt fra runde ikoner til mer subtile justeringer av UI-elementer og menyer.

Samtidig er mye av Apples suksess bygget på gjenkjennelse og brukervennlighet, så det er lite sannsynlig at iOS 19 vil være en fullstendig avvik fra tidligere versjoner. Ikoniske elementer, som tannhjulikonet i Innstillinger, vil mest sannsynlig forbli.

Dette oppdaterte programvaredesignet kan også komme samtidig med et endret fysisk design. Det ryktes nemlig at iPhone 17-serien får en ny maskinvaredesign til iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max og den splitter nye iPhone 17 Air.

En ny kameraapp

(Image credit: Front Page Tech)

Det første store tegnet på en designoppdatering i iOS 19 kom via rykter om en ny kameraapp, som sies å få et åpent og minimalistisk design inspirert av VisionOS.

Vi har tidligere meldt om en lekkasje som hevdet å vise den nye kameraappen i iOS 19, med tilhørende mockup-bilder.

På disse bildene ser utløserknappen ut til å flyte fritt over bunnen av skjermen, mens viktige innstillinger er plassert under den i stedet for å være trykket sammen øverst på skjermen.

Knappedesignet er avrundet eller helt sirkulært og det ser ut til å være færre knapper enn før. Totalt sett ser det nye grensesnittet stilig og strømlinjeformet ut. Men som alltid med lekkasjer, er det viktig å huske at det endelige designet kan variere.

En forbedret Siri

(Image credit: Apple)

iOS 19 forventes også å gi forbedringer til Apples digitale assistent, Siri. Vi hadde tidligere ventet at Siri skulle få noen Apple Intelligence-drevne oppgraderinger via midlertidige iOS 18-oppdateringer, men nå virker det mer sannsynlig at Siri vil få en skikkelig AI-oppgradering i løpet av iOS 19-systemets livssyklus.

I følge 9to5Mac kan Apple slå sammen de to separate systemene som for øyeblikket driver Siri til et enhetlig system, som vil gi en mer samtalevennlig og effektiv brukeropplevelse.

Siri bruker for tiden ChatGPT, men rykter tyder på at Apple foretrekker å unngå å stole på tredjeparts-AI og i stedet utvikle sin egen teknologi.

Gurman spår imidlertid at iOS 19 ikke vil tilby noen store forbrukerrettede Apple Intelligence-funksjoner, så vi må kanskje vente på en mer avansert Siri til senere versjoner av iOS 19.

iOS 19: Hva vi ønsker oss

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi har alltid likt det rolige og pålitelige grensesnittet som Apple har bygget opp gjennom årene. Etter å ha slipt ned de skarpe kantene fra iOS 7 og lagt til moderne funksjoner med hver oppdatering, føles iOS 18 veldig bra å bruke. Men det er fortsatt ting vi ønsker å se i neste versjon av iOS.

Mer fleksibel navigering:

Hvis en mer luftig UI-design er på vei, vil det være en flott mulighet for Apple å introdusere en mer flytende navigasjon. Mange av de beste Android-telefonene bruker sveipebasert navigasjon og mangelen på en universell «tilbake»-bevegelse er noe vi savner når vi går tilbake til iPhone.

Enda mer tilpasning:

iOS 18 ga oss endelig muligheten til å flytte ikoner rundt på startskjermen og endre fargene deres for å matche en bestemt bakgrunn eller tema. Men Android har vært langt foran på denne fronten i årevis.

Levende bakgrunnsbilder og mer kontroll over widgets:

Xiaomi og OnePlus, for å nevne to eksempler, tilbyr animerte bakgrunnsbilder, som vil være et flott tillegg til iOS. Mer kontroll over widgetstørrelser og plassering i en VisionOS-inspirert design ville også være flott.

Når det er sagt, er vi åpne for endringer. Både når det gjelder maskinvare og programvare kan mobilindustrien føles ganske ensformig, så det er forfriskende å høre at Apple kan være villig til å ta noen risikoer på designfronten.