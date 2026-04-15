«Tonedøvt og korttenkt»: Apple Maps har reklame-popups i iOS 26.5 beta, og brukerne er rasende

Kode for annonser i Apple Maps har blitt oppdaget tidligere

Nå har det dukket opp en popup-melding som er rettet mot brukere

Mange ser det som et skritt i feil retning for Apple

Vi visste allerede at annonser var på vei til Apple Maps, men med utgivelsen av den andre betaversjonen av iOS 26.5 har vi nå det første tegnet på at brukerne faktisk vil se at appen vil begynne å vise betalte annonser fra lokale bedrifter og steder.

Som bemerket av 9to5Mac, inkluderer Apple Maps i iOS 26.5 beta 2 en popup-melding som sier: «Kart kan vise lokale annonser basert på din omtrentlige plassering, gjeldende søkeord eller kartvisningen du ser på når du søker.»

Apple sier imidlertid at de ennå ikke er så langt fremme som Google Maps når det gjelder sporing. Meldingen avsluttes med: «Av hensyn til personvernet ditt er ikke annonseinformasjon knyttet til Apple-kontoen din.»

Artikkelen fortsetter nedenfor

Apple har ikke sagt så mye mer om annonser i Apple Maps, men har fortalt sine bedriftskunder at de nå kan legge til sponsede resultater i Apple Maps, noe de beskriver som «en ny måte å bli oppdaget på».

Et rykte på spill?

En av hovedtingene Apple pleier å fremheve for å differensiere seg fra Google – innen kart, e-post, AI, nettlesere og mye mer – er selskapets fokus på personvern, sikkerhet og en opplevelse med minimale annonser.

Med tanke på det er det kanskje ikke overraskende at reaksjonene fra brukere på plattformer som Reddit har vært ganske negative. Én bruker kaller avgjørelsen «tonedøv og kortsiktig», mens en annen skriver at Apple gjør en «speedrun» for å «ødelegge» omdømmet sitt.

Flere Reddit-brukere sier også at de tidligere var villige til å betale en høy pris for Apple-maskinvare nettopp fordi de ventet seg færre annonser, noe som nå får noen til å revurdere den holdningen.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det er ennå ikke klart nøyaktig når annonser i Apple Maps vil vises for alle brukere og i alle land, men med denne popup-en i iOS 26.5 beta 2 ser det ut til at denne iPhone-oppdateringen kan være den som først introduserer annonser i både søkeresultater og i «Foreslåtte steder»-delen.