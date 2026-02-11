Siris nye Gemini-drevne hjerne er nesten her – slik kan du prøve den i iOS 26.4 denne måneden

Den første utviklerbetaen fra iOS 26.4 skal visstnok lanseres om 2–3 uker.

Det er her vi bør se de første delene av Siris Gemini-overhaling.

Den første offentlige betaen vil sannsynligvis lanseres i slutten av februar eller begynnelsen av mars, og den ferdige versjonen lanseres sannsynligvis i slutten av mars eller begynnelsen av april.

Det er rimelig å si at det har vært en veldig lang ventetid på at Apple skulle overhale Siri. Det kan argumenteres for at det trengtes en slags overhaling allerede før AI var et alternativ, men nå har vi ventet i over 18 måneder siden Apple først annonserte Siris AI-oppgradering – en kunngjøring som var medvirkende til at mange kjøpte iPhone 16 Pro Max, som ble lansert det året. Endelig er imidlertid ventetiden nesten over.

Ifølge Apple-observatør Mark Gurman, som skriver for Bloomberg (via 9to5Mac), vil Apple gi ut den første utviklerbetaen av iOS 26.4 i uken som starter 23. februar, så det betyr at det bare er 2–3 uker unna i skrivende stund.

Det er relevant fordi iOS 26.4 forventes å inkludere «noen komponenter» av Apples lenge lovede Gemini-drevne Siri-overhaling. Spesielt sies det at den har personlig kontekst, bevissthet på skjermen og både interaksjoner i og på tvers av apper.

Smartere og mer bevisst enn noensinne

Med andre ord skal Siri kunne grave frem informasjon i e-poster, notater og tekstmeldinger, samt utføre handlinger på skjermen og i apper. Så den skal bli mye mer kapabel enn den er for øyeblikket. Andre oppdateringer til Siri – inkludert et nytt chatbot-lignende grensesnitt – vil visstnok ikke komme før iOS 27 senere i år.

Uansett, med mindre du faktisk er en utvikler, vil du kanskje ikke laste ned denne tidlige iOS 26.4-betaen, men hvis du gjør det, kan du laste ned iOS-utviklerbetaer på denne måten.

Den første offentlige betaen vil sannsynligvis lanseres innen et par uker etter det, så sannsynligvis sent i februar eller tidlig i mars, og vi ha også en veiledning som dekker hvordan du laster ned offentlige iOS-betaer.

Etter det vil vi forhåpentligvis ikke måtte vente for lenge på den ferdige versjonen. Som referanse kom den ferdige versjonen av iOS 18.4 31. mars i fjor, så det er sannsynlig at vi vil se en lignende timing for iOS 26.4 i år.

