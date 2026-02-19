iOS 26.4 vil gi din iPhone disse 5 oppgraderingene – men det er fortsatt ingen tegn til den nye Siri

Apples iOS 26.4 beta har landet for iPhone

Oppdateringen inneholder flere interessante nyheter

Men den mangler den nye Siri med Apple Intelligence

Apples iOS 26.4 er her – i hvert fall i betaversjon – og den bringer en rekke nye funksjoner og forbedringer. Fra helsemålinger til kamerajusteringer er det mange oppgraderinger i betaversjonen – og ett bemerkelsesverdig fravær.

Vi har samlet noen av de mest bemerkelsesverdige endringene nedenfor, slik at du kan se hva du får hvis du velger å laste ned og installere betaversjonen. Hvis du bestemmer deg for å gjøre det, sørg for å sikkerhetskopiere iPhonen din i tilfelle noe går galt.

1. Audio Zoom i Kamera-appen

Apples Kamera-app har en ny innstilling kalt «Lydzoom» i iOS 26.4. Når den er aktivert, fokuserer den innspilte lyden på motivet i videoen din når du zoomer inn. Dette kan bidra til å redusere distraherende bakgrunnsstøy – eller i det minste holde den ute av fokus – og gjøre det lettere å høre lyden fra motivet.

Det har vært flere endringer i Helse-appen i iOS 26.4 som forhåpentligvis gjør det enklere å forstå velværet ditt. For eksempel inkluderer Søvn-delen nå en ny gjennomsnittlig leggetid-måling som viser når du la deg de siste 14 nettene.

I tillegg inkluderer Vital-delen nå oksygenmetningen i blodet ditt i den daglige sammendragsgrafen. Mens tidligere versjoner av iOS hadde en seksjon for oksygen i blodet, var ikke nivåene like enkle å finne.

3. Personlig hotspot

Bruker du Personlig hotspot til å dele iPhone-data med andre enheter? I iOS 26.4 er det nå mye enklere å se hvor mye data som brukes på denne måten. I Personlig Hotspot-delen av Innstillinger kan du trykke på Databruk for å se hvor mye data som er sendt til Apple-enhetene dine, mens produkter som ikke er fra Apple er oppført under Andre enheter. Din totale bruk vises ved siden av Databruk-knappen.

4. Apple Music

Vil du legge til en sang i flere spillelister i Apple Music? Tidligere var det ikke mulig, noe som var en frustrerende begrensning ved Apples musikktjeneste. Nå endres det i iOS 26.4, der oppdateringen lar deg velge en sang og legge den til i flere eksisterende spillelister samtidig. Dette burde spare deg mye tid når du administrerer musikkbiblioteket ditt.

5. Snarveier

Apples Snarveier-app er et skikkelig – og undervurdert – verktøy på iPhonen din. Med iOS 26.4 får den en ny kontroll for å angi en batteriladegrense. Den lar deg automatisk angi en grense for hvor høyt iPhonen din lader, noe som kan forlenge levetiden og redusere batterislitasje. Funksjonen fungerer i trinn på 5 % fra 80 % til 100 %, og speiler en lignende snarvei som nylig ble lagt til i macOS 26.4.

Hvor er nye Siri?

Til tross for alle oppdateringene er det én funksjon som mangler merkbart: en fornyet versjon av Siri med Apple Intelligence. Tidligere rykter hevdet at den ville bli introdusert i iOS 26.4, men til tross for denne informasjonen sitter vi fortsatt fast med standardversjonen av Apples virtuelle assistent.

De seneste dagene har det også kommet rapporter om at Apple har hatt problemer med den nye Siri-versjonen, og at funksjonen kan bli utsatt til senere versjoner av iOS 26, eller til og med iOS 27. Dette høres ut som dårlige nyheter for Apple, og nå som fraværet er bekreftet, reiser det alvorlige spørsmål om Apples evne til å konkurrere med konkurrentene innen kunstig intelligens. Den nye Siri må virkelig imponere hvis Apple skal ha en sjanse til å konkurrere – når den først dukker opp.