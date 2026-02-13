Siri kommer bli Apples största misslyckande någonsin om de nya ryktena om iOS 27-förseningar stämmer

Apple har enligt uppgifter försenat vissa av Siris AI-funktioner bortom iOS 26.4

Dessa ska nu istället komma i iOS 26.5 eller iOS 27

Funktionerna presenterades första gången i juni 2024

Siris länge utlovade AI-översyn håller på att bli en enorm pinsamhet för Apple. Den presenterades först i juni 2024, då Apple sa att den skulle lanseras som en del av iOS 18 samma år, men nu är vi i 2026 och den har fortfarande inte dykt upp. Och inte nog med det — den verkar nu dessutom försenas ytterligare.

Vi har fått höra att den åtminstone delvis äntligen kunde dyka upp med iOS 26.4, som väntas rullas ut snart, men Apple-bevakaren Mark Gurman, som skriver för Bloomberg (via 9to5Mac), säger nu att åtminstone några av funktionerna som tidigare var planerade för iOS 26.4 istället kommer i iOS 26.5, som väntas i maj, och iOS 27, som väntas i september.

Gurman – som har mycket stark historik när det gäller Apple-uppgifter – hänvisar till ”personer med insyn i frågan” och tillägger att de funktioner som troligast skjuts upp är ”röstbaserad kontroll av åtgärder i appar” och ”den utökade möjligheten för Siri att använda personlig data”. Som Gurman förklarar skulle detta låta användare exempelvis be assistenten att söka igenom gamla textmeddelanden för att hitta en podcast en vän delat och omedelbart spela upp den.

Om detta stämmer kommer Siris AI-översyn alltså inte få de flesta av sina kärnfunktioner förrän ungefär två år efter att den först presenterades, och delar som inte dyker upp förrän i iOS 27 blir ett helt två år senare än Apple ursprungligen sa.

En orimligt lång väntan

Även isolerat vore detta en löjligt lång försening, och inte särskilt rättvist mot kunder, speciellt de som uppgraderade till telefoner i iPhone 16-serien delvis på grund av löftet om dessa funktioner.

Det blir ännu värre när man tar hänsyn till hur långt före Android ligger när det gäller AI-funktioner, där Gemini redan i flera år levererat mycket av det Apple lovar för Siri.

Faktum är att Apple ligger så långt efter att företaget åtminstone tillfälligt verkar ha gett upp att försöka konkurrera direkt, och istället ingått ett avtal med Google om att använda Gemini som hjärnan bakom Siri. Men även med det avtalet på plats fortsätter väntan.

Apple är inte främmande för pinsamheter och misslyckanden – från ”antennagate” och ”bendgate” till det usla skick Apple Maps lanserades i och den nedlagda trådlösa laddaren AirPower – men inget av dessa problem har dragit ut lika länge som den nuvarande Siri-situationen.

Och inte nog med att Siri ligger mil efter konkurrenterna här, redan innan AI slog igenom ansågs Siri generellt mindre kapabel än rivalerna, så av någon anledning är detta något Apple kämpat med på ett eller annat sätt ända sedan Siri lanserades.

Förhoppningsvis blir Siri äntligen konkurrenskraftig när den utlovade AI-översynen väl levereras, men med tanke på hur det sett ut hittills skulle vi inte bli förvånade om den försenas ytterligare.