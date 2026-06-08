Glöm Siri – här är de 5 sakerna jag faktiskt vill att iOS 27 ska fixa på min iPhone under WWDC 2026

Det är snart dags för WWDC (Worldwide Developers Conference) igen – det årliga evenemanget där Apple presenterar vad som väntar för iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS och visionOS, tillsammans med några andra nyheter och överraskningar.

Mycket av fokus kommer att ligga på iOS 27, med tanke på att över en miljard iPhones används dagligen, samt den stora Siri-uppgraderingen som enligt rykten är på väg. Men jag hoppas på mer än bara en AI-uppfräschning – det finns flera andra delar av operativsystemet som jag tycker att Apple behöver lägga mer energi på.

Som någon som använder både iOS och Android tycker jag dessutom att Apple har en del att lära av Google. Det är förmodligen för sent att påverka Apple inför årets lansering, men det här är ändå de saker jag kommer att hålla extra utkik efter under iOS 27-delen av WWDC 2026.

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1. Ett förbättrat iOS-tangentbord

(Image credit: Future)

Apple har redan lanserat flera förbättringar av iOS-tangentbordet under de senaste månaderna, men upplevelsen lämnar fortfarande en del att önska. Det är synd, eftersom tangentbordet sannolikt är det verktyg vi använder mest på våra iPhones – såvida man inte använder diktering till precis allt.

Nästan 20 år efter att den första iPhonen lanserades borde vi inte fortfarande behöva stå ut med så många märkliga autokorrigeringar och felstavningar. Det är kanske inte så konstigt att många väljer att installera tangentbord från tredjeparter istället.

Om du någon gång har använt alternativ som Gboard vet du dessutom att Apples tangentbord verkligen skulle må bra av en modern uppfräschning. Det är inte katastrofalt dåligt, men det drar ofta ner helhetsupplevelsen av att använda en iPhone.

2. Fler anpassningsmöjligheter för Liquid Glass

iOS erbjuder några grundläggande anpassningar av Liquid Glass, men jag vill se mer! (Image credit: Future)

Liquid Glass är här för att stanna och vi kommer alla att få leva med det. Men Apple skulle gärna få ge användarna lite mer kontroll över de genomskinliga effekterna och animationerna som numera dominerar gränssnittet.

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De justeringar som redan har gjorts i Liquid Glass känns nästan som ett tyst erkännande från Apple att företaget gick lite väl långt när det introducerade det nya utseendet. Men det finns fortfarande mer att göra.

Låt de som älskar Liquid Glass behålla det som det är, men ge resten av oss större möjlighet att anpassa färger, bakgrunder och andra visuella element. Anpassningsmöjligheter är fortfarande ett av de få områden där iOS ligger efter Android, och Liquid Glass gör den skillnaden ännu tydligare.

3. Versionshistorik i Apple Notes

(Image credit: Apple)

Samtidigt som Apple presenterar en ny version av iOS brukar företaget också uppdatera flera av sina egna appar. Därför hoppas jag att vi får höra mer om Apple Notes under WWDC 2026.

Notes är en av Apples mest användbara appar och något som nästan alla iPhone-användare förlitar sig på, inklusive jag själv. Men det betyder inte att den inte kan bli bättre.

En funktion jag verkligen saknar är en riktig versionshistorik som gör det möjligt att återställa tidigare versioner av anteckningar och se hur de har förändrats över tid. Det skulle vara användbart för allt från att återställa misstag och oavsiktliga raderingar till att följa hur en checklista eller en idéutveckling har förändrats.

Och vet du vilken anteckningsapp som redan erbjuder detta? Google Keep.

4. Mer information om platser i Apple Maps

Google Maps för iOS har funktioner som Apple Maps ännu inte kan erbjuda. (Image credit: Future)

Apple Maps har blivit mycket bättre de senaste åren. Appen ser fantastisk ut, funktionerna fungerar bra och navigeringen är både träffsäker och omfattande. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar, och jag syftar inte på att fylla appen med reklam.

En av anledningarna till att jag fortfarande öppnar Google Maps istället för Apple Maps är att Googles tjänst erbjuder betydligt mer information om varje plats. Jag kan se när det brukar vara som mest folk där, hur mycket folk som befinner sig där just nu och viktiga detaljer som exempelvis leveransalternativ.

Informationen i Apple Maps känns betydligt mer begränsad och statisk. Dessutom förlitar sig Apple fortfarande på Tripadvisor för recensioner. Om man verkligen vill få en bra bild av en plats är Google Maps fortfarande det bättre alternativet och det är något Apple borde arbeta vidare med.

5. Ett bättre appbibliotek

(Image credit: Apple)

Jag blev glad när Apple introducerade Appbiblioteket i iOS 14, eftersom det innebar att jag inte längre behövde ha varenda installerad app utspridd över hemskärmarna. Alla appar fanns alltid tillgängliga i Appbiblioteket, vilket gjorde det möjligt att hålla hemskärmarna betydligt renare och mer organiserade.

Den glädjen förvandlades dock snabbt till förvirring när jag upptäckte att Appbiblioteket själv bestämmer vilka mappar apparna hamnar i – utan att låta mig redigera dem.

Mer än en gång har jag stått och stirrat på Appbiblioteket och försökt förstå varför en ny app har placerats i en viss kategori. Visst, jag vet att jag kan skapa egna mappar på hemskärmen, men då försvinner ju lite av poängen med Appbiblioteket.

Det är hög tid att Apple lägger till verktyg för att redigera och anpassa Appbiblioteket och det borde knappast vara någon särskilt komplicerad teknisk utmaning att genomföra.