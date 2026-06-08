Kommer din iPhone att få iOS 27? Här är den ryktade listan över modeller som stöds av Apples nästa stora mjukvaruuppdatering – plus kompatibilitet för iPadOS 27

Apple väntas presentera iOS 27 under WWDC 2026 senare den här månaden, men alla iPhone-modeller kommer inte att få den nya uppdateringen.

Trots att Apple erbjuder några av de längsta mjukvarustöden i branschen lämnas alltid ett antal äldre modeller utanför när en ny version av iOS lanseras. Exempelvis kan iPhone XR, iPhone XS och iPhone XS Max inte köra iOS 26. Det ser ut som att företaget fortsätter på samma spår även 2026.

Enligt 9to5Mac kommer iPhone SE (2020), iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max inte att stödja iOS 27. Det innebär att du behöver en iPhone 12 eller nyare för att kunna använda Apples kommande mjukvarufunktioner.

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Rykten om kompatibilitet för iOS 27

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Här är den fullständiga ryktade kompatibilitetslistan för iOS 27:

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Om uppgifterna stämmer innebär det att iOS 27 kommer att stödjas av omkring 30 iPhone-modeller när även den kommande iPhone 18-serien räknas in. Det är ett imponerande exempel på Apples långsiktiga mjukvarustöd.

Det är också osannolikt att någon av de kompatibla modellerna behöver vänta på uppdateringen, eftersom Apple vanligtvis släpper nya versioner av iOS till alla stödda enheter samtidigt.

Det är dock värt att komma ihåg att även om äldre modeller som iPhone 12, iPhone 13 och iPhone 14 får stöd för iOS 27 kommer Apple Intelligence-funktionerna fortsatt att vara begränsade till iPhone 15 Pro och nyare modeller.

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Den största nyheten i iOS 27 väntas bli Apples omdesignade Siri, som nästan säkert kommer att vara en del av Apple Intelligence. Därför lär äldre iPhone-modeller inte få tillgång till funktionen. Samtidigt bör alla iPhone-modeller som stöder iOS 27 få ta del av betydande förbättringar i Apples kärnappar, inklusive Wallet, Väder och Hälsa.

Rykten om kompatibilitet för iPadOS 27

(Image credit: Apple)

När det gäller iPads rapporterar 9to5Mac att iPad 10,2 tum (2020), iPad Air 10,5 tum (2019) och iPad mini 7,9 tum (2019) inte kommer att stödja iPadOS 27.

Här är den fullständiga ryktade kompatibilitetslistan för iPadOS 27:

iPad-modeller från 2021 och senare (9:e generationen och framåt)

iPad Air-modeller från 2020 och senare (4:e generationen och framåt)

iPad Pro-modeller från 2018 och senare (3:e generationen och framåt)

iPad mini-modeller från 2021 och senare (6:e generationen och framåt)

En liten notering: nästan alla iPad-modeller finns i flera olika storlekar samt i versioner med endast Wi-Fi eller Wi-Fi + Cellular. För att göra listan mer lättläst har modellerna därför grupperats efter generation och lanseringsår.

Båda dessa kompatibilitetslistor kan förstås fortfarande ändras, men rykten som dyker upp så här nära WWDC brukar ofta visa sig stämma. Vi får veta säkert klockan 19.00 svensk tid måndagen den 8 juni, då WWDC 2026 drar igång.