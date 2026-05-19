”Coming Bright Up” – Apple avslöjar när WWDC 26-keynoten drar igång och hintar om vad som väntar – och ja, det handlar förmodligen om Siri

Apple har nu skickat ut inbjudningar till WWDC, som drar igång den 8 juni med en keynote

Slogan ”Coming Bright Up” pekar tydligt mot stora AI-uppgraderingar för Siri

Vi väntar oss att den AI-drivna Siri och Apple Intelligence blir eventets stora fokus

Vi har länge vetat att Apple skulle hålla WWDC 2026 under andra veckan i juni, men nu har teknikjätten från Cupertino äntligen bekräftat detaljerna kring öppningskeynoten och samtidigt gett oss den första riktiga hinten om vad som väntar genom årets inbjudan.

Viktigast av allt är att Apple nu bekräftat att WWDC 2026-keynoten startar klockan 19:00 svensk tid den 8 juni 2026. Precis som tidigare lär det handla om ett förinspelat event, men media, kreatörer, utvecklare och andra gäster kommer att följa presentationen på en stor utomhusskärm i Apple Park.

Eventet väntas dessutom bli Tim Cooks sista som VD för Apple, innan John Ternus tar över rollen den 1 september 2026. Precis som vanligt kommer Apple livestreama eventet och TechRadar kommer självklart livebevaka hela presentationen.

Om man tittar på själva inbjudan verkar Apple antyda att årets WWDC kommer bli ”ljusare” än vanligt. Till skillnad från tidigare event finns ingen slogan direkt på inbjudan, men på utvecklarsidan används texten ”Coming Bright Up”. Själva grafiken visar ”WWDC 26” i silverfärgad text omgiven av en starkt lysande cirkel.

(Image credit: Apple)

Den cirkeln kan förstås betyda flera saker – kanske har Apple helt enkelt lyst upp sitt cirkelformade campus med LED-belysning inför eventet – men det känns betydligt mer sannolikt att det handlar om nya funktioner. Det är egentligen två glödande cirklar, en yttre och en inre och vi misstänker att det är en teaser för Apple Intelligence och kanske en ny visuell design för Siri.

När vi frågade TechRadars Editor-at-Large Lance Ulanoff trodde han att det kunde handla om Siri integrerad i Dynamic Island och även om vi inte vet säkert förrän Apple visar upp allt officiellt känns det knappast som en slump att våra tankar direkt gick till Siri och hur assistenten kan integreras djupare i nästa generation av Apples plattformar.

Apple har dessutom inte direkt försökt dölja att WWDC 26 sannolikt blir startskottet för nästa stora steg inom Apple Intelligence och den mer personliga AI-drivna Siri, som varit försenad i flera månader. Siri-versionen presenterades först under WWDC 2024, men har sedan dess aldrig faktiskt lanserats. Rykten om förseningar följdes senare av att Apple själva officiellt bekräftade att lanseringen skjutits upp.

Sedan dess har både Tim Cook och andra Apple-chefer, däribland blivande VD:n John Ternus och marknadschefen Greg Joswiak, antytt att utvecklingen går framåt som planerat. Apple har dessutom samarbetat med Google kring Gemini-modeller för att hjälpa till att driva nästa generation av Apple Intelligence och sannolikt även nya Siri.

Ryktena har samtidigt blivit allt fler kring hur Siri faktiskt kommer fungera, hur assistenten påverkar olika appar och hur detta blir nästa stora steg för Apple Intelligence.

(Image credit: Apple)

Oavsett vilket verkar WWDC 2026 bli platsen där Apple äntligen presenterar nästa generation av Siri på riktigt – och förhoppningsvis levererar på löftena från 2024 samtidigt som företaget försöker komma ikapp konkurrenter som Gemini, Claude och ChatGPT. Integritet och Apples Private Cloud Compute lär också fortsätta vara ett stort fokusområde och vi väntar oss att Apple visar hur allt integreras med övriga systemuppdateringar.

Utöver Siri väntar vi oss nästa generation av samtliga Apple-plattformar, inklusive iOS, watchOS, macOS, iPadOS, tvOS, homeOS och visionOS, som alla väntas hoppa från versionsnummer 26 till 27 när Apple fortsätter med sin nya namnstrategi.

Vi kommer ha mycket mer att analysera under veckorna fram till eventet och den 8 juni klockan 19:00 svensk tid kommer TechRadar självklart vara på plats med livebevakning av Apples stora keynote och analyser efteråt.

