Apple säger att nya AI-Siri blir ”fundamentalt annorlunda” jämfört med ChatGPT och Gemini, men WWDC kan bli ett avgörande ögonblick

Apple väntas visa upp en AI-driven Siri-uppgradering under WWDC i juni

Företaget sägs lyfta integritet som sin stora AI-fördel

Men de nya funktionerna kan fortfarande märkas som “beta”, trots att de är två år försenade

Medan Apple fortsätter kämpa för att komma ikapp i AI-racet kan företaget nu ha hittat ett sätt att få Siri att sticka ut jämfört med rivaler som ChatGPT och Gemini – genom att göra assistenten mer privat snarare än mer kraftfull.

Inför Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) den 8 juni försöker teknikvärlden förstå hur Cupertino-jätten planerar att minska avståndet till konkurrenterna inom artificiell intelligens. Ett sätt kan vara att luta sig mot något som länge hjälpt Apple sticka ut från mängden – även om det finns en tydlig hake i planerna.

I sitt senaste nyhetsbrev Power On skriver Bloombergs Mark Gurman att Apple väntas lyfta integritet som den största skillnaden mellan företagets AI-strategi och konkurrenter som OpenAI och Google, som också satsar stort på AI-drivna produkter. Det skulle ge Apple möjlighet att argumentera för att deras integritetsfokuserade strategi – som företaget länge prioriterat – representerar en “fundamentalt annorlunda” väg för AI.

Ett sätt Apple kan göra detta på, enligt Gurman, är genom att införa självförstörande meddelanden i den omgjorda Siri-assistenten. iOS 27, som väntas presenteras under WWDC, ska enligt uppgifterna placera Siri i en fristående app för första gången och appen kan automatiskt radera alla frågor och promptar som skickas till Siri.

Användare ska kunna välja mellan att spara meddelanden i 30 dagar, ett år eller för alltid. Om man väljer något av de två första alternativen kommer Siri automatiskt radera konversationerna utan att användaren behöver göra något själv. Det skulle kunna skydda användare från dataläckor och samtidigt förhindra att personlig information används för att träna AI-modeller.

Apple väntas också “införa striktare begränsningar kring hur Siris minne fungerar”, skriver Gurman, inklusive restriktioner kring vilken information som får sparas och hur länge den får lagras. Enligt Gurman anser Apple att sådana funktioner ska vara “inbyggda direkt i systemet”, snarare än valbara alternativ som hos konkurrenter som Meta och OpenAI.

Nya Siri kan lanseras med “ofärdiga” funktioner

Automatisk radering av meddelanden är inte den enda nya AI-funktionen som väntas visas upp under WWDC. Apple arbetar med en större Siri-omdesign som ska introducera funktioner som först presenterades redan under 2024 och som nu äntligen kan nå användarnas iPhones.

Men inte ens den två år långa förseningen kanske räcker, varnar Gurman.

I Power On skriver han att Apple kan komma att presentera den nya Siri-versionen som en beta under WWDC. Han tillägger att “det finns en stor chans att det här tillvägagångssättet används både i utvecklarbetor och även när iOS 27 lanseras senare i höst”.

Anledningen är att Gurmans källor uppger att testversioner av iOS 27 redan innehåller beta-märkningar för Siri. Eftersom WWDC nu är mindre än en månad bort finns det en möjlighet att dessa märkningar fortfarande finns kvar när operativsystemet visas upp officiellt i juni.

Att kalla den uppgraderade Siri för en beta skulle signalera till användare att funktionerna fortfarande är “ofärdiga”, enligt Gurman och det är svårt att säga emot den bedömningen.

Samtidigt fortsätter Apples konkurrenter att dra längre och längre ifrån inom AI-området och därför blir årets WWDC extremt viktig för Apple om företaget vill visa att det fortfarande kan konkurrera på allvar. Om nya AI-Siri förblir en beta alltför länge kan det bli allt svårare för Apple att lyckas med det.