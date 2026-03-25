Apple drar igång WWDC den 8 juni och det kan vara sista chansen att fixa Siri och leverera AI-löftet

Apple har officiellt tillkännagett sin viktiga WWDC 2026-keynote till den 8 juni, vilket banar väg för ett gäng plattformsuppdateringar som kommer att påverka den nära framtiden för iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV och, ja, till och med Vision Pro.

Ingen kategori lär granskas så noggrant under denna keynote och de efterföljande sessionerna på Apples World Wide Developers Conference som AI – eller mer specifikt Siri.

Om du inte tror att AI står högst upp på agendan för teknikjätten i Cupertino, behöver du bara titta på denna rad från pressmeddelandet som tillkännager eventet: "WWDC26 will spotlight incredible updates for Apple platforms, including AI advancements and exciting new software and developer tools."

Det är ingen slump att AI lyfts fram i en mening som inte ens nämner iOS vid namn. Just nu är det inte mycket som är känt om eventet, förutom att keynote och "State of the Union" hålls den 8 juni. Stora delar av konferensen kommer att hållas online via över 100 videopass. Samtidigt kommer det att finnas ett fysiskt inslag för utvecklare den 8 juni, där de kan delta i "special labs and activities".

Fokus kommer dock att ligga på den upp till två timmar långa keynoten, som förväntas ge klarhet i hur Siri kommer att använda Gemini – eller åtminstone hur Gemini Foundation-modellerna kommer att användas för att förbättra Apple Intelligence och Siri.

Eftersom Apple Intelligence och Siri finns tillgängliga över iOS, macOS, iPadOS och Vision Pro, bör denna uppdatering få breda och betydande konsekvenser.

WWDC är generellt inte ett tillfälle där Apple officiellt lanserar ny hårdvara. Istället visar de vad varje plattformsuppdatering kan göra och presenterar en tidsplan för utvecklar- och offentliga betaversioner. Keynoten kommer dock att ge oss en tidslinje för när vi kan testa den mest avancerade och AI-förberedda versionen av Siri hittills – förutsatt att det är vad vi får.

Precis som tidigare år förväntar vi oss att Apples vd Tim Cook kort kliver upp på scenen vid Apple Park Campus för att introducera videopresentationen. Han kan ta en stund för att uppmärksamma företagets 50-årsjubileum, men därefter väntar en snabb genomgång av alla plattformar:

iOS 27

iPadOS 27

macOS 27 (Redwood?)

watchOS 27

tvOS 27

visionOS 27

Varje plattform lär få sitt eget fokus. Vi kan få höra mer om nya utvecklingsverktyg (som HomeKit, StoreKit, AppKit och liknande). Men den största delen av dagen lär ägnas åt Apple Intelligence och Siri.

Apple vet sannolikt att de inte bara måste imponera med Siris nya intelligens, utan också övertyga oss om att det vi ser på scenen och i videorna faktiskt är verkligt. Det har trots allt gått nästan två år sedan Apple lovade en Siri som, med ditt tillstånd, skulle kunna veta allt om dig baserat på datan i din telefon och förstå vad du gör på din enhet, för att bli en mer proaktiv och hjälpsam assistent.

Det löftet har ännu inte infriats och Apples AI-erbjudanden ligger generellt efter sådana från Google, OpenAI och Anthropic. Nu har Apple dock ett stort samarbete med Google som gör det möjligt att använda Gemini Foundation-modeller för att driva delar av Siris intelligens.

Många trodde att vi skulle få se dessa förändringar förr snarare än senare, men med WWDC runt hörnet är det mer logiskt att Apple väntar lite över två månader för att verkligen kunna imponera.

När det gäller vad vi mer kan få se under dagen kan vi förvänta oss många detaljer om iOS 27 som hjälper oss att föreställa oss hur iPhone 18 kan komma att se ut.

Det kan också bli justeringar av Liquid Glass, som verkar ha fått delade åsikter bland användare. iPad och macOS kommer sannolikt att närma sig varandra ännu mer, där iPadOS tar efter fler av macOS skrivbordsfunktioner.

Vissa har spekulerat i en MacBook med pekskärm, vilket skulle innebära stora förändringar i macOS, men vi skulle inte räkna med det.

Det finns alltid en chans att vi får se en teaser för ny hårdvara. Vision Pro var trots allt en överraskning under WWDC 2023. Kanske är detta tillfället för en större uppdatering av visionOS, tillsammans med en mer prisvärd och lättare Vision Pro Lite.

Om vi faktiskt får se hårdvara är det mer sannolikt att det handlar om en första titt på en vikbar iPhone. Det skulle vara logiskt, särskilt om iOS 27 innehåller funktioner anpassade för flexibla skärmar.

Det finns också en stor chans att vi inte får se någon hårdvara alls, utan bara fler mjukvaruuppdateringar än vi kan räkna.

Oavsett vad som händer kommer TechRadar att vara på plats och bevaka varje detalj.