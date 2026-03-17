Nya läckor om iPhone Fold tyder på att massproduktion närmar sig och att Apple kan ha löst problemet med synligt veck

iPhone Fold kan se ut ungefär så här.

Nya läckor om Apples vikbara telefon har dykt upp

Skärmarna uppges vara på väg in i massproduktion

Vecket kan bli betydligt mindre synlig än hos konkurrenter

Fler rykten om iPhone Fold har dykt upp och det ser ut som att allt är på plats inför en lansering i september 2026. Vi har sett ett gäng nya läckor kring Apples vikbara telefon de senaste dagarna och de kan avslöja några avgörande detaljer om enheten.

För det första uppger den välkända läckan Instant Digital att skärmarna till iPhone Fold, tillverkade av Samsung, är på väg att gå in i massproduktion. Det är ofta ett tydligt tecken på att en lansering närmar sig inom några månader.

För det andra hävdar en annan etablerad läcka, Fixed Focus Digital, att skärmvecket på telefonen kommer att vara plattare och mindre synlig än på många av de bästa vikbara telefonerna som finns på marknaden idag.

Makala inaendelea hapa chini

Källan säger (via Google Translate) att “branschens perspektiv” är att “den första vikbara iPhone-skärmen kan ha en planhet som överträffar många nuvarande inhemska modeller med vikbara skärmar”.

Ett knappt synbart veck

Samsung är redan uppe i sin sjunde modell av Galaxy Z Fold. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vi vet från tidigare läckor att Apple har varit mycket fokuserade på att göra vecket så osynlig som möjligt. Den här detaljfokuseringen kan också vara en anledning till att det tagit så lång tid för företaget att släppa en vikbar telefon.

Med det i åtanke kan vi alltså förvänta oss ett veck som nästan helt försvinner på iPhone Fold. Samtidigt är Oppo Find N6 på väg att lanseras inom kort och även den sägs få ett nästan osynligt veck.

Tidigare i veckan rapporterade den sydkoreanska sajten The Bell (via 9to5Mac) att den vikbara iPhonen kan få 12 GB RAM samt lagringsalternativ på 256 GB, 512 GB eller 1 TB. Startpriset för modellen med 256 GB sägs landa på 1 999 dollar i USA.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Allt tyder på att den vikbara iPhonen lanseras tillsammans med iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max i september. Att introducera företagets första vikbara telefon skulle dessutom vara ett passande sätt att fira Apples 50-årsjubileum.