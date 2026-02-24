iPhone Fold ryktas återigen lanseras tillsammans med iPhone 18 Pro – men Apples iPhone-schema ser ut att bli annorlunda i år

Ett nytt iPhone-rykte för 2026 har dykt upp

iPhone 18 Pro och iPhone Fold kan lanseras tillsammans

De lär sannolikt presenteras i september

Apple kommer att ha fullt upp med att lansera flera kandidater till vår topplista över de bästa iPhone-modellerna i år och en ny läcka pekar på något vi hört tidigare om schemat för 2026: att den vikbara iPhone-modellen kommer att lanseras tillsammans med iPhone 18 Pro.

Uppgifterna kommer från läckan Momentary Digital (via Wccftech), som säger att massproduktionen av båda telefonerna ska starta runt juli, med en stor presentation därefter troligen planerad till september – den traditionella lanseringsmånaden för iPhone.

Vi bör även få se iPhone 18 Pro Max vid samma lanseringsevent, men det ser inte ut som att telefonerna får sällskap av standardmodellen iPhone 18. Den modellen har enligt uppgifter skjutits upp till början av 2027.

Det är inte klart varför Apple ändrar sitt vanliga lanseringsschema – och inget av detta har förstås bekräftats officiellt ännu – men det är en rimlig gissning att Apple tror sig kunna sälja fler iPhone-modeller totalt genom att dela upp lanseringarna på det här sättet.

iPhone-modeller för alla

Apple iPhone 16e

Vi ska inte heller glömma iPhone 17e, uppföljaren till iPhone 16e, som vi väntar oss ska dyka upp vilken dag som helst. Den bör ge mer prismedvetna Apple-fans ett lockande alternativ till flaggskeppsmodellerna i serien.

När det gäller iPhone Fold har en sådan enhet ryktats i flera år, men med tanke på hur ofta rykten och rapporter nu dyker upp verkar det som att detta är året då Apple till slut väljer att släppa en vikbar telefon.

Snacket kring telefonen tyder på att Apple har arbetat hårt för att göra vecket i skärmen så osynligt som möjligt, och vi kan troligen se fram emot en telefon med en stilren premiumdesign och kraftfulla inre komponenter – och utan tvekan matchat med ett högt pris.

Det har även cirkulerat en hel del rykten kring iPhone 18 Pro, bland annat att den kan få en mindre Dynamic Island. Precis som varje år lär vi också få ett prestandalyft med ett nytt internt chipset.