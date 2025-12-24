Ett nytt rykte hävdar att iPhone 18 inte lanseras förrän i början av 2027

iPhone 18 kan vara på väg in i massproduktion

Det skulle stämma överens med en väntad lansering i början av 2027

iPhone 18 Pro kan få mycket små designändringar

Vi har tidigare hört att 2026 kan innebära en viss ommöblering av Apples lanseringsschema för iPhone och det får nu stöd av ett nytt rykte som säger att iPhone 18 är på väg att debutera under de första månaderna av 2027.

Uppgifterna kommer från den välkända läckan Fixed Focus Digital (via MacRumors), som hävdar att massproduktionen av iPhone 18 snart ska dra igång. Det placerar modellen en bit bakom iPhone 18 Pro i produktionstakten och pekar mot en lansering först 2027.

Om dessa prognoser stämmer kommer vi att få iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max och möjligen även iPhone Air 2 i september 2026, den traditionella månaden då nya iPhone-modeller brukar presenteras, medan iPhone 18 släpps först året därpå.

Även iPhone 17e och iPhone 18e väntas dyka upp, 2026 respektive 2027, troligen under våren. Mars framstår i nuläget som det mest sannolika alternativet. Det vore en tydlig förändring i Apples strategi och ska enligt uppgift ske i hopp om att sälja fler telefoner.

Minimala designändringar

iPhone 17 Pro (Image credit: Apple)

När det gäller iPhone 18 Pro säger samma källa att förändringarna i den yttre designen inte kommer att bli så omfattande som många förutspår. Det har exempelvis spekulerats i att Pro-modellerna ska få en selfiekamera under skärmen.

Enligt detta rykte kommer det inte att ske och om produktionen av iPhone 18 Pro och Pro Max redan är igång tyder det på att designändringarna blir små. Det är också värt att komma ihåg att iPhone 17 Pro och Pro Max redan introducerade en relativt stor visuell uppdatering.

Andra rykten har pekat på att den vanliga iPhone 18 kan få ett lyft i mängden RAM-minne, samtidigt som mycket talar för att vi äntligen får se den vikbara iPhone-modellen någon gång nästa år, möjligen redan i september.

Det vore onekligen ett djärvt drag av Apple att ändra lanseringsschemat för sin ordinarie flaggskeppstelefon, som sedan iPhone 4 presenterades i juni 2010 alltid har lanserats i september eller oktober. Nu återstår det att se om strategin kommer att löna sig.