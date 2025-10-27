Alla modeller i iPhone 18-serien kan få lika mycket RAM, enligt en ny läcka

iPhone 18 kan få mer RAM

Alla modeller kan få 12 GB RAM

Mer RAM ger bättre stöd för AI-funktioner

Av de fyra iPhones som Apple lanserade i fjol är det bara iPhone 17 som har 8 GB RAM – de övriga modellerna har 12 GB. Enligt en ny rapport ska det dock ändras nästa år.

Detta kommer från den sydkoreanska sajten The Bell (via MacRumors), som rapporterar att Apples långvariga RAM-leverantör Samsung har ombetts att öka antalet minnesmoduler för nästa års produktionsrunda.

En ökning på 50 procent är ett rejält lyft, men det vore logiskt att Apple vill uppgradera detta – särskilt eftersom AI-funktioner kräver mer minne än tidigare, och det är troligt att vi får se fler förbättringar inom Apple Intelligence nästa år.

Apple ligger fortfarande efter Android när det gäller RAM – till exempel har Samsung Galaxy S25 12 GB RAM – men tack vare Apples effektiva chip och mjukvaruoptimering lyckas man ofta ändå leverera samma, eller bättre, prestanda.

Tidigare RAM-uppgraderingar

Basmodellen av iPhone fick 8 GB RAM med lanseringen av iPhone 16 under 2024. Innan dess hade iPhone 15 bara 6 GB, vilket också förklarar varför Apple Intelligence endast fungerar på iPhone 15 Pro och Pro Max.

Alla modeller i iPhone 16-serien har 8 GB RAM, men det var först i år som iPhone 17 Pro och Pro Max tog steget upp till 12 GB. Även iPhone Air kör på 12 GB RAM och använder samma A19 Pro-chip som Pro-modellerna (den vanliga iPhone 17 använder standardversionen A19).

Detta påverkar naturligtvis både prestanda och prissättning, så det blir intressant att se hur Apple väljer att särskilja modellerna i iPhone 18-serien om denna specifikation blir densamma i hela serien.

Än så länge finns det inte särskilt många rykten om iPhone 18, men det har talats om full 5G-satellitanslutning samt en rejäl kamerauppgradering för Pro- och Pro Max-modellerna.