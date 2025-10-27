La supuesta actualización del iPhone 18 de Apple incorporará la misma cantidad de RAM en los cuatro modelos

El iPhone 18 podría recibir una mejora en la memoria RAM.

Podría llegar a tener 12 GB de RAM para igualarse a los demás iPhones.

Más RAM significa un mejor soporte para las funciones de inteligencia artificial.

¿Cuánta RAM tienen los nuevos iPhone de la serie 17 de Apple? De los cuatro dispositivos de la marca, el iPhone 17 es el único que tiene 8 GB de RAM; mientras que todos los demás tienen 12 GB. Aunque de acuerdo con un nuevo rumor, eso va a cambiar con el iPhone 18 el próximo año.

La información procede del medio surcoreano The Bell (vía MacRumors), y el informe sugiere que se ha pedido a Samsung, el proveedor habitual de RAM de Apple, que aumente el número de módulos disponibles para las tiradas de producción de 2026.

Un aumento del 50 % supone un incremento considerable de la RAM para el iPhone 18, pero tiene sentido que Apple quiera mejorar esta característica: sabemos que la IA necesita todo el espacio de memoria posible y, sin duda, el año que viene veremos más mejoras en Apple Intelligence.

Los iPhones de Apple siguen estando por detrás de los teléfonos Android en general en lo que respecta a la RAM (el Samsung Galaxy S25 tiene 12 GB de RAM, por ejemplo), pero a menudo pueden compensarlo gracias a la potencia de sus chipsets móviles y a las optimizaciones de su software.

Actualizaciones recientes de RAM

El iPhone 17 Pro viene con 12 GB de RAM (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El iPhone básico cuenta con 8 GB de RAM desde el lanzamiento del iPhone 16 en 2024, y antes de eso, el iPhone 15 funcionaba con 6 GB, por lo que Apple Intelligence solo funciona en el iPhone 15 Pro y Pro Max de esa serie de teléfonos.

Todos los modelos de iPhone 16 tienen 8 GB de RAM, por lo que ha sido este año cuando el iPhone 17 Pro y el Pro Max han dado el salto a los 12 GB. El iPhone Air también funciona con 12 GB de RAM y comparte el mismo chip A19 Pro que los modelos Pro (el iPhone 17 utiliza el A19 estándar).

Esto tiene un efecto dominó en el rendimiento y el precio, por supuesto, por lo que será interesante ver cómo decide Apple diferenciar entre los distintos teléfonos iPhone 18, si esta especificación clave es la misma en todos ellos.

Hasta ahora no hemos oído muchos rumores ni filtraciones sobre el iPhone 18, aunque se ha hablado de conectividad satelital 5G completa y también podría haber una mejora sustancial de la cámara en los modelos Pro y Pro Max.

