Même RAM pour tous les iPhone 18 ? Une fuite relance les spéculations

L’iPhone 18 pourrait bénéficier d’une mise à niveau de sa mémoire vive

Il serait question d’un passage à 12 Go de RAM, alignant ainsi tous les modèles de la gamme

Plus de mémoire signifie une meilleure prise en charge des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle

Parmi les quatre iPhone lancés le mois dernier, seul l’iPhone 17 est équipé de 8 Go de RAM – les autres disposent de 12 Go. Selon une nouvelle rumeur, cette différence devrait disparaître avec l’iPhone 18 prévu pour l’année prochaine.

L’information provient du média sud-coréen The Bell (relayée par MacRumors), qui indique que le fournisseur habituel de RAM d’Apple, Samsung, aurait été sollicité pour augmenter sa production de modules destinés aux modèles de 2026.

Un bond de 50 % représente un changement conséquent pour la mémoire vive de l’iPhone 18. Mais cela reste logique : les fonctionnalités d’intelligence artificielle exigent beaucoup de ressources, et il y a fort à parier que les prochaines évolutions d’Apple Intelligence demanderont encore davantage de mémoire.

À ce jour, les iPhone restent globalement en retrait face aux smartphones Android en matière de RAM – le Samsung Galaxy S25 affiche déjà 12 Go – mais Apple compense souvent grâce à la puissance de ses puces et à ses optimisations logicielles.

Dernières évolutions côté mémoire

L'iPhone 17 Pro est équipé de 12 Go de RAM. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Depuis le lancement de l’iPhone 16 en 2024, les modèles de base sont équipés de 8 Go de RAM. Auparavant, l’iPhone 15 se contentait de 6 Go – une des raisons pour lesquelles Apple Intelligence ne fonctionne que sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Tous les modèles d’iPhone 16 sont dotés de 8 Go de RAM. C’est seulement avec les iPhone 17 Pro et Pro Max que la barre des 12 Go a été franchie. L’iPhone Air embarque également 12 Go de RAM et partage la puce A19 Pro avec les modèles Pro (l’iPhone 17 standard utilise de son côté la puce A19 classique).

Cette évolution influence bien sûr à la fois les performances et les tarifs. Il sera donc intéressant d’observer comment Apple distinguera les différentes variantes de l’iPhone 18, si cette spécification clé est unifiée sur toute la gamme.

Peu de fuites ont encore circulé au sujet de l’iPhone 18, mais certaines rumeurs évoquent déjà une connectivité satellite 5G complète, ainsi qu’une possible refonte majeure de l’appareil photo sur les versions Pro et Pro Max.