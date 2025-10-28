Alle iPhone 18-seriens modeller kan få samme mengde RAM, ifølge en ny lekkasje

iPhone 18 kan få mer RAM

Alle modellene kan få 12 GB RAM

Mer RAM gir bedre støtte for AI-funksjoner

Av de fire iPhonene Apple lanserte i år, har bare iPhone 17 8 GB RAM – de andre modellene har 12 GB. Ifølge en ny rapport vil imidlertid dette endre seg neste år.

Dette kommer fra det sørkoreanske nettstedet The Bell (via MacRumors), som rapporterer at Apples mangeårige RAM-leverandør Samsung har blitt bedt om å øke antallet minnemoduler for neste års produksjon.

En økning på 50 prosent er et betydelig løft, men det ville være fornuftig for Apple å ønske å oppgradere dette – spesielt siden AI-funksjoner krever mer minne enn før, og det er sannsynlig at vi vil se flere forbedringer i Apple Intelligence neste år.

Apple henger fortsatt etter Android når det gjelder RAM – Samsung Galaxy S25 har for eksempel 12 GB RAM – men takket være Apples effektive brikke- og programvareoptimaliseringer klarer den ofte å levere samme, eller bedre, ytelse.

Tidligere RAM-oppgraderinger

iPhone 17 Pro har 12 GB RAM. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Basismodellen av iPhone fikk 8 GB RAM med lanseringen av iPhone 16 i 2024. Før det hadde iPhone 15 bare 6 GB, noe som også forklarer hvorfor Apple Intelligence bare fungerer på iPhone 15 Pro og Pro Max.

Alle modeller i iPhone 16-serien har 8 GB RAM, men det var først i år at iPhone 17 Pro og Pro Max tok steget opp til 12 GB. iPhone Air kjører også på 12 GB RAM og bruker den samme A19 Pro-brikken som Pro-modellene (den vanlige iPhone 17 bruker standard A19).

Dette påvirker naturligvis både ytelse og pris, så det blir interessant å se hvordan Apple velger å differensiere modellene i iPhone 18-serien hvis denne spesifikasjonen er den samme i hele serien.

Så langt er det ikke mange rykter om iPhone 18, men det har vært snakk om full 5G-satellitttilkobling og en større kameraoppgradering for Pro- og Pro Max-modellene.