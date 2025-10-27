Apple's iPhone 18-serie krijgt misschien fijne RAM-upgrade

Van de vier iPhones die Apple vorige maand lanceerde, is de standaard iPhone 17 de enige met maar 8GB aan RAM. De rest van de modellen hebben allemaal 12GB aan RAM. Volgens een nieuwe gerucht lijkt hier verandering in te komen bij de iPhone 18-serie van volgend jaar.

Dit nieuws komt vanuit de Zuid-Koreaanse outlet The Bell (via MacRumors) en hun verslag suggereert dat Apple aan zijn gebruikelijke RAM-leverancier (Samsung) heeft gevraagd om het aantal beschikbare modules voor de productie in 2026 te verhogen.

Er zou mogelijk sprake zijn van 50% meer RAM voor de iPhone 18. Het is ook wel logisch dat Apple dit onderdeel een upgrade wil geven, want AI vereist veel werkgeheugen en er zullen ongetwijfeld volgend jaar ook weer nieuwe Apple Intelligence-features (en -verbeteringen) verschijnen.

Apple's iPhones lopen nog steeds achter op Android-telefoons op het gebied van RAM, maar ze kunnen vaak nog wel een beetje compenseren met hun krachtige chips en software-optimalisaties. De standaard Samsung Galaxy S25 heeft echter dus ook al 12GB aan RAM en meerdere andere Android-flagships bieden inmiddels zelfs 16GB RAM.

Recente RAM-upgrades

De iPhone 17 Pro beschikt over 12GB aan RAM. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het basismodel van de iPhone-serie wordt sinds de lancering van de iPhone 16 in 2024 voorzien van 8GB aan RAM. Daarvoor kreeg de iPhone 15 maar 6GB. Dat is ook (deels) waarom Apple Intelligence alleen werkt op de iPhone 15 Pro en Pro Max van die serie.

Alle iPhone 16-modellen hadden 8GB aan RAM, dus het is pas sinds dit jaar dat de iPhone 17 Pro en Pro Max een upgrade naar 12GB kregen. De iPhone Air is ook met 12GB aan RAM op de markt gebracht en die telefoon deelt dan ook dezelfde A19 Pro-chip als de Pro-modellen (terwijl de standaard iPhone 17 de gewone A19-chip gebruikt).

Dit alles heeft natuurlijk ook een effect op de prestaties en prijzen van de toestellen. Het wordt dus interessant om te zien hoe Apple onderscheidt zal maken tussen de verschillende iPhone 18-modellen als ze allemaal dezelfde hoeveelheid RAM krijgen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We hebben verder nog niet veel gehoord over de iPhone 18-modellen, maar er wordt wel al gesproken over volledige 5G-satellietconnectiviteit en een flinke camera-upgrade voor de Pro- en Pro Max-modellen.