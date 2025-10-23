Het lijkt erop dat bijna niemand de iPhone Air wil en dit is waarom

Het is inmiddels al een tijdje duidelijk dat de iPhone Air qua verkoopcijfers niet bepaald een groot succes is voor Apple. De situatie is mogelijk echter erger dan we in de eerste instantie dachten. Een nieuw verslag claimt bestellingen zo flink zijn afgenomen dat we misschien met het "einde van productie" te maken hebben.

Deze informatie komt vanuit Nikkei Asia (via NotebookCheck) en het lijkt niet echt uit te hebben gemaakt dat de telefoon recent ook eindelijk nog is uitgebracht in China. De iPhone Air lijkt daar ook niet populairder te zijn dan in andere regio's.

Er is helaas nog meer slecht nieuws voor de telefoon. Onderzoek van KeyBanc Capital Markets (via Investing.com) gaf aan dat er "vrijwel geen vraag vanuit consumenten is voor de iPhone Air". Dit alles suggereert dus dat de Air nog slechter presteert dan de Plus- en mini-modellen die ook al gecanceld zijn vanwege matige verkoopcijfers.

Gewoon heel dun zijn is niet genoeg. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Apple had dit kunnen zien aankomen

Hoewel het natuurlijk niet leuk is voor Apple, komt dit nieuws voor ons niet echt als een grote verrassing. De iPhone Air levert nogal veel in om zo dun mogelijk te kunnen zijn en daarnaast is het ook nog eens een vrij prijzig toestel. Het grootste "pluspunt" is hier gewoon dat hij enorm dun is. Dat zegt misschien ook niet veel voor consumenten als ze hem niet zelf in handen hebben gehouden. Zelfs dan is het ook niet alsof andere flagships, waaronder de rest van de iPhone 17-serie, heel erg dik zijn.

Om zo dun te kunnen zijn, moet de iPhone Air het doen met maar één camera achterop en een slechtere batterijduur dan de andere iPhone 17-modellen. Dat terwijl hij wel meer kost dan de standaard iPhone 17, die twee camera's heeft, en maar 100 euro goedkoper is dan de iPhone 17 Pro, met drie camera's achterop.

Natuurlijk zijn er wel iPhone Air-fans te vinden, maar het was te verwachten dat dit model voor veel mensen toch wel erg lastig te verantwoorden is. Apple lijkt dit probleem niet te hebben bij de rest van de iPhone 17-serie, want het basismodel en de Pro-modellen blijken juist erg populair te zijn. Als je echter aan het wachten was op de tweede generatie van de iPhone Air, is er dus een grote kans dat je pech hebt en er volgend jaar geen Air meer in de iPhone-line-up zit.