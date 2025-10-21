Batterijcapaciteit OnePlus 15 bevestigd: Apple, Samsung en Google kunnen hier niet tegenop

De officiële datum voor de onthulling van de OnePlus 15 is maandag 27 oktober (in ieder geval voor de lancering in China). In de aanloop naar het evenement krijgen we steeds meer details over de specificaties en van de telefoon.

OnePlus heeft nu op het Chinese sociale platform Weibo (via Notebookcheck) bevestigd dat de OnePlus 15 een enorme batterij van 7.300 mAh heeft. De oplaadsnelheden zijn 120 W met kabel en 50 W draadloos, wat beide zeer indrukwekkend is.

Die gigantische batterijcapaciteit werd al genoemd in eerdere lekken en is nu officieel bevestigd. OnePlus heeft ook officieel bekendgemaakt dat de telefoon een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset heeft en een scherm met refresh rate van 165 Hz.

Er is eigenlijk niet veel meer dat nog onbekend is. We weten wel nog steeds niet zeker wat de schermgrootte zal zijn. Geruchten vermelden vaak 6,78 inch en dat sluit goed aan bij de formaten van de voorbij jaren. Dezelfde reeks lekken wees ook op een triple camera achteraan, waarbij elke camera een 50MP-sensor heeft.

Batterijcapaciteit zegt weinig over de batterijduur

Met een batterij van 7.300 mAh doet de OnePlus 15 het veel beter dan zijn concurrenten. De iPhone 17 Pro Max heeft bijvoorbeeld een batterijcapaciteit van ongeveer 5.088 mAh en dat is volgens Apple genoeg voor 37 uur gebruik.

De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft verder een batterij van 5.000 mAh, terwijl de Google Pixel 10 Pro XL een batterij van 5.200 mAh heeft. Deze twee telefoons ondersteunen daarnaast 45W-snelladen met kabel, terwijl OnePlus dat hier bijna verdriedubbelt.

Houd er ten slotte rekening mee dat de grootte van de batterij niet het hele verhaal vertelt. De uiteindelijke batterijduur wordt mede bepaald door een combinatie van hardware en software. We zullen dus moeten afwachten of de batterijduur van de OnePlus 15 in de praktijk ook veel beter is.