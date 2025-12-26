Et nytt rykte hevder at iPhone 18 ikke vil bli lansert før tidlig i 2027

iPhone 18 kan komme i masseproduksjon

Dette vil stemme overens med en ventet lansering tidlig i 2027

iPhone 18 Pro kan få svært små designendringer

Uppgifterna kommer från den välkända läckan Fixed Focus Digital (via MacRumors), som hävdar att massproduktionen av iPhone 18 snart ska dra igång. Det placerar modellen en bit bakom iPhone 18 Pro i produktionstakten och pekar mot en lansering först 2027.

Vi har tidligere hørt at 2026 kan gi en viss omstokking av Apples lanseringsplan for iPhone, og dette støttes nå av et nytt rykte som sier at iPhone 18 skal få sin debute i løpet av de første månedene av 2027.

Informasjonen kommer fra den kjente lekkasjen Fixed Focus Digital (via MacRumors), som hevder at masseproduksjonen av iPhone 18 snart skal starte. Dette plasserer modellen litt bak iPhone 18 Pro når det gjelder produksjon og peker mot en lansering ikke før i 2027.

Hvis disse prognosene stemmer, får vi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max og muligens til og med iPhone Air 2 i september 2026, den tradisjonelle måneden da nye iPhone-modeller vanligvis presenteres, mens iPhone 18 ikke vil bli utgitt før året etter.

iPhone 17e og iPhone 18e ventes også å dukke opp, henholdsvis i 2026 og 2027, sannsynligvis om våren. Mars virker for øyeblikket som det mest sannsynlige alternativet. Det ville være en klar endring i Apples strategi, og det gjøres angivelig i håp om å selge flere telefoner.

Minimale designendringer

Når det gjelder iPhone 18 Pro, sier samme kilde at endringene i det utvendige designet ikke vil bli så omfattende som mange spår. For eksempel har det vært spekulasjoner om at Pro-modellene vil få et selfie-kamera under skjermen.

Ifølge dette ryktet vil ikke dette skje, og hvis produksjonen av iPhone 18 Pro og Pro Max allerede har startet, indikerer det at designendringene vil være små. Det er også verdt å huske at iPhone 17 Pro og Pro Max allerede har introdusert en relativt stor visuell oppdatering.

Andre rykter har pekt på at den vanlige iPhone 18 får et løft i mengden RAM, mens det er mye som tyder på at vi endelig vil se den brettbare iPhone-modellen en gang neste år, muligens så tidlig som i september.

Det ville utvilsomt være et dristig trekk av Apple å endre lanseringsplanen for sin vanlige flaggskiptelefon, som siden iPhone 4 ble introdusert i juni 2010 alltid har blitt lansert i september eller oktober. Nå gjenstår det å se om strategien vil lønne seg.