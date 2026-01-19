iPhone 18 Pro-video i läcka ger oss en titt på telefonens möjliga design och färger – här är vad som förändras

En videoläcka visar upp iPhone 18 Pro

Förändringar i färger och Dynamic Island väntas

Lansering bör ske i september 2026

I vårt test av iPhone 17 Pro gav vi Apples flaggskepp nästan full pott, så förväntningarna är höga på uppföljaren. Nu har vi fått en komplett, inofficiell titt på iPhone 18 Pro från alla vinklar, samt i tre nya färger, via en ny videoläcka.

Videon kommer från Front Page Tech och Jon Prosser (som för övrigt stämdes av Apple i fjol för att ha läckt detaljer om iOS 26). Vi kan utgå från att renderingarna som visas bygger på intern information från Apples leverantörskedja och andra källor.

När det gäller designen ser iPhone 18 Pro ut att vara mer eller mindre identisk med sin föregångare. Detsamma lär gälla iPhone 18 Pro Max, som väntas bli samma modell men i större format.

Det som däremot kan förändras är färgerna. Enligt Prosser testas vinrött, brunt och lila inför 2026. Det är möjligt att en av dessa dyker upp vid sidan av de silver-, orange- och blånyanser som tidigare har läckt.

Face ID, kameror och mer

Introducing iPhone 18 Pro - YouTube Watch On

Videon pekar också på ytterligare en förändring: selfiekameran ska flyttas till det övre vänstra hörnet, medan Face ID-tekniken göms under skärmen, ett steg som har förutspåtts tidigare.

Dynamic Island försvinner inte, men ska enligt läckan istället utgå från det övre vänstra hörnet på de nya modellerna. Funktionaliteten blir densamma, så vi kommer fortfarande att kunna se samtal, vägbeskrivningar, sportresultat och annat där.

Prosser nämner även flera rykten vi hört tidigare: ett kamerasystem med variabel bländare som ska ge bättre bilder och video i alla ljusförhållanden, en förenklad Camera Control-knapp samt 5G-satellitanslutning.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Om Apples ryktade ändring av lanseringsschemat blir verklighet får vi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max och den vikbara iPhonen redan i september, medan iPhone 18 och iPhone Air 2 skjuts fram till 2027.