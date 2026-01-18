Videovuoto esittelee iPhone 18 Pron uudistuneita värejä sekä muotoilua – nämä asiat ovat muuttumassa
Kiinnostaako ruskea iPhone?
- Videovuodolla esittelyssä iPhone 18 Pro
- Väritys sekä Dynamic Island kokevat muutoksia
- Julkaisu syyskuussa 2026
Annoimme iPhone 17 Pron arvostelussa syksyllä 2025 julkaistulle lippulaivapuhelimelle lähes täydet pisteet, joten odotukset seuraajaa kohtaan ovat korkealla. Tuore videovuoto antaa osviittaa siitä, mitä tulevalta mallilta voidaan odottaa. Sen sisältö kattaa niin muotoilun kuin eri värivaihtoehdotkin.
Videon takana ovat Front Page Tech ja Jon Prosser (jonka Apple haastoi vuosi sitten oikeuteen iOS 26 -vuodon vuoksi). Tälläkin kertaa vuodettu materiaali pohjautunee tuotantoketjun paljastuksiin.
Muotoilun osalta iPhone 18 Pro vaikuttaa lähes identtiseltä edeltäjäänsä verrattuna. Lienee turvallista odottaa, että sama koskee myös iPhone 18 Pro Maxia, sillä kyseinen malli on tavannut olla vain kookkaampi versio Pro-mallista.
Värivaihtoehdot ovat sen sijaan kokemassa muutoksia. Prosessin murkaan testattavana olevat sävyt ovat viininpunainen, ruskea sekä violetti. Todennäköisesti jokin näistä nähdään aiemmin vuodettujen hopean, oranssin sekä sinisen värityksen rinnalla.
Face ID, kamerat ja muut toiminnot
Yksi muutos vaikuttaa koskevan etukameraa. Videon perusteella selfiekamera in sijoitettu puhelimen vasempaan yläkulmaan. Face ID -teknologia taasen vaikuttaisi siirtyneen aiempien huhujen mukaisesti näytön alle.
Dynamic Island ei ole katoamassa, mutta sen sijainti on siirtymässä kameran tavoin vasempaan yläkulmaan. Sen toimintaperiaate itsessään ei näytä muuttuvan.
Prosser mainitsee muutamia muitakin teknisiä muutoksia, joiden joukossa ovat säädettävä kamera-aukko, yksinkertaisempi Kamerasäädin sekä tuki 5G-satelliittiyhteyksille.
Jos Apple todella on muuttamassa julkaisuaikataulunsa, nähdään iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ja taittuva iPhone Fold syyskuussa 2026. Sen sijaan iPhone 18 ja iPhone Air 2 saapuvat vasta vuoden 2027 puolella.
