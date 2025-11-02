Tre nya färger ryktas för iPhone 18 Pro nästa år – och de är inte Apples vanliga val

Tre nya färger ryktas för iPhone 18 Pro

Nyansen ”kaffe” nämns bland alternativen

Lansering väntas under 2026

Nu när iPhone 17-serien har nått butikshyllorna arbetar Apple redan intensivt med nästa generation – iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max. En ny läcka antyder att företaget planerar att lansera modellerna i tre helt nya färger nästa år.

Källan är den välkända läckan Instant Digital (via MacRumors), som hävdar att färgerna ”kaffe”, ”lila” och ”burgundy” (vinröd) diskuteras internt – även om dessa namn helt enkelt är översatta via Google Translate och alltså inte nödvändigtvis är de slutgiltiga marknadsnamnen.

Vi har sett lila iPhones tidigare, senast i iPhone 14-serien, men de andra två – en kaffebrun och en mörk burgundy-röd – verkar vara nya tillskott i Apples färgpalett. Exakt hur de kommer att se ut vet vi däremot inte ännu.

Läckan tillägger också att det, precis som i år, inte kommer att finnas någon helt svart version av iPhone 18 Pro eller iPhone 18 Pro Max. Nuvarande iPhone 17 Pro-modeller finns i Silver, Kosmiskt orange och Djupblå.

Kommer nästa år

Flaggskeppet iPhone 17 Pro Max finns tillgänglig i den djärva färgen kosmiskt orange. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Än så länge har det inte dykt upp särskilt många läckor kring iPhone 18-serien, vilket inte är så konstigt med tanke på att årets iPhone 17-modeller lanserades först i september. Mycket tyder på att vi får se fyra modeller även nästa år, samt en iPhone 17e.

Det har också ryktats om att Apple kan komma att förändra sitt lanseringsschema nästa år. Enligt uppgifterna skulle iPhone 18 och iPhone Air 2 kunna lanseras redan i mars, medan iPhone 18 Pro och Pro Max väntas presenteras först i september.

Syftet vore förstås att sprida ut lanseringarna och därmed locka fler köpare under året. Enligt inofficiella försäljningssiffror är det i nuläget den vanliga iPhone 17 som säljer bäst av årets modeller.

Vi lär inte se något officiellt från Apple på flera månader ännu, men under tiden kan vi räkna med fler läckor och rykten – som exempelvis det som hävdar att alla fyra flaggskeppsmodellerna för 2026 kommer att få lika mycket RAM-minne.