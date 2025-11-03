Tre nye farger ryktes for iPhone 18 Pro neste år – og de er ikke Apples vanlige valg

Tre nye farger ryktes for iPhone 18 Pro

Fargen «Kaffe» er nevnt blant alternativene

Lansering ventes i 2026

Nå som iPhone 17-serien har etablert seg i butikkhyllene, jobber Apple allerede hardt med neste generasjon – iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max. En ny lekkasje antyder at selskapet planlegger å lansere modellene i tre helt nye farger neste år.

Kilden er den kjente lekkasjen Instant Digital (via MacRumors), som hevder at fargene «kaffe», «lilla» og «burgunder» (vinrød) diskuteres internt – selv om disse navnene rett og slett er oversatt via Google Translate og derfor ikke nødvendigvis er de endelige markedsnavnene.

Vi har sett lilla iPhones før, senest i iPhone 14-serien, men de to andre – en kaffebrun og en mørk burgunderrød – ser ut til å være nye tilskudd til Apples fargepalett. Nøyaktig hvordan de vil se ut, vet vi imidlertid ikke ennå.

Lekkasjen legger også til at det, akkurat som i år, ikke vil komme noen helsvart versjon av iPhone 18 Pro eller iPhone 18 Pro Max. Nåværende iPhone 17 Pro-modeller er tilgjengelige i sølv, kosmisk oransje og dypblå.

Kommer neste år

Flaggskipet iPhone 17 Pro Max er tilgjengelig i den dristige fargen kosmisk oransje. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Så langt har det ikke vært mange lekkasjer om iPhone 18-serien, noe som ikke er overraskende med tanke på at årets iPhone 17-modeller først ble lansert i september. Mye tyder på at vi også vil se fire modeller neste år, samt en iPhone 17e.

Det har også gått rykter om at Apple kan endre lanseringsplanen sin neste år. Ifølge informasjonen kan iPhone 18 og iPhone Air 2 lanseres allerede i mars, mens iPhone 18 Pro og Pro Max ikke ventes å bli presentert før i september.

Målet ville selvsagt være å spre lanseringene og dermed tiltrekke seg flere kjøpere i løpet av året. Ifølge uoffisielle salgstall er den vanlige iPhone 17 for tiden årets mestselgende modell.

Vi vil sannsynligvis ikke se noe offisielt fra Apple på flere måneder ennå, men i mellomtiden kan vi forvente flere lekkasjer og rykter – som den som hevder at alle fire flaggskipmodellene for 2026 vil få samme mengde RAM.