Släppdatum för nya iPhones kan ändras 2026 – här är när du kan vänta dig iPhone 18, iPhone Air 2 och mer

iPhone 18 Pro, Pro Max och den vikbara iPhonen kan lanseras i september

iPhone 18, iPhone 18e och iPhone Air 2 kan lanseras runt mars 2027

iPhone Air 2 kan få bättre batteritid men inga extra kameror

Vi har vant oss vid att Apple släpper alla årets nya huvudmodeller av iPhone i september, men så kanske det inte blir längre. En större läcka pekar nämligen på förändringar i lanseringstakten och avslöjar vad vi kan vänta oss av iPhone Air 2.

Den nya informationen kommer från Apple-läckan Mark Gurman, som i Bloomberg går igenom vad vi kan förvänta oss av iPhone-serien – och när – under 2026 och 2027.

Även om Gurman bara pratar om de kommande cirka 18 månaderna säger han att det nya mönstret väntas fortsätta ”i åratal framåt”. Så här kan Apple komma att ändra på sitt släppschema framöver.

September/hösten 2026

Vi kommer sannolikt att se efterföljaren till iPhone 17 Pro i september. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Enligt Gurman (via Apple Insider) kommer nästa iPhones inte förrän hösten 2026 – troligtvis i september, eftersom det är Apples vanliga lanseringsmånad för iPhones.

Det låter kanske inte märkligt, men medan huvudmodellerna brukar komma i september lanseras mellanklassmodeller som SE-serien och nyligen iPhone 16e tidigare på året, ofta runt mars. Vi kanske alltså inte får se några sådana lanseringar 2026.

Vad väntar då i september? Enligt Gurman kan vi räkna med iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max och troligen den första vikbara iPhonen.

Med andra ord blir septemberfönstret tiden då Apples mest premiumfokuserade modeller ska släppas. Men enligt Gurman gäller detta inte längre basmodellerna som iPhone 18.

Mars/våren 2027

Nästa iPhone Air kanske inte lanseras förrän 2027. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Om du vill ha basmodellen får du tydligen vänta ytterligare cirka sex månader, till runt mars 2027, då iPhone 18 sägs lanseras tillsammans med mellanklassmodellen iPhone 18e och ”möjligen” iPhone Air 2.

Med detta upplägg skulle de enklare modellerna komma under årets första hälft, medan de mer avancerade modellerna lanseras under andra halvan – med start 2027.

När det gäller iPhone Air 2 avslöjar Gurman mer information om just denna modell och säger (via 9to5Mac) att den aldrig varit planerad för en lansering 2026, så tidigare rykten om förseningar var felaktiga.

Gurman säger också att huvuduppgraderingen för iPhone Air 2 blir ett nytt 2nm-chip, vilket borde förbättra batteritiden. Tidigare har vi hört att modellen kan få en andra bakre kamera, men enligt Gurman är det osannolikt.

Slutligen hävdar Gurman att iPhone Air delvis existerar som en prototyp för den vikbara iPhonen, eftersom den enligt uppgift använder ”till stor del samma material, miniatyriseringstekniker, interna komponenter, batterier och mjukvaruoptimeringar.”

Att iPhone Air säljer sämre än väntat kanske alltså inte oroar Apple särskilt mycket om modellen delvis är ett testbädd för utvecklingen av en vikbar iPhone.

I vilket fall som helst bör allt detta tas med en nypa salt, men Gurman har en enormt stark historik när det gäller Apple-information. Det är inte heller första gången vi hört rykten om förändrade lanseringsfönster eller att iPhone Air fungerar som tekniktest för kommande vikbara modeller.