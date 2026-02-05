Stor iPhone Fold-läcka avslöjar specifikationer och design – här är 7 sätt den kan skilja sig från Samsung Galaxy Z Fold 7

En läcka har delat en rad möjliga detaljer om design och specifikationer för iPhone Fold.

Det inkluderar bland annat ett stort batteri, två bakre kameror, endast två färgalternativ och mer därtill

Uppgifterna pekar på att telefonen kan skilja sig från Galaxy Z Fold 7 på minst sju viktiga punkter

Det börjar nu se ut som att iPhone Fold faktiskt kan lanseras i år. Även om telefonen har ryktats om i vad som känns som en evighet, har detaljerna varit få – fram till nu. Den senaste läckan ger nämligen en tydligare bild av både design och specifikationer.

Det ger oss också en bättre uppfattning om hur den kan skilja sig från Samsung Galaxy Z Fold 7, som sannolikt blir iPhone Folds största konkurrent.

Här nedanför listar vi därför sju sätt som Apples kommande vikbara telefon kan komma att skilja sig från Samsungs nuvarande flaggskepp, baserat på den nya läckan från Instant Digital, via Apple Insider.

1. Batteriet kan bli större

Samsung Galaxy Z Fold 7 har bara ett batteri på 4 400 mAh. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 har ett batteri på 4 400 mAh, men iPhone Fold kan få ett betydligt större batteri. Enligt källan ska det röra sig om det största batteriet som någonsin suttit i en iPhone.

Det skulle innebära att det är större än batteriet på 5 088 mAh i iPhone 17 Pro Max. Läckan Fixed Focus Digital har nyligen hävdat att batteriet i iPhone Fold kan landa på hela 5 500 mAh.

iPhone-modeller är dessutom ofta mycket energieffektiva, vilket skulle kunna innebära att detta blir den vikbara telefonen med längst batteritid hittills.

2. Den kan få en kamera mindre

iPhone Fold kan ha bara två bakre kameror, precis som iPhone 17. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 har tre kameror på baksidan, men enligt denna läcka kommer iPhone Fold endast att ha två.

Det specificeras inte exakt vilka kameror det rör sig om, men vi kan anta att det handlar om en huvudkamera och en ultravidvinkel, precis som på Apples andra telefoner med dubbla kameror. Det skulle i så fall innebära att någon telefotokamera inte finns med.

Som jämförelse har Samsung Galaxy Z Fold 7 både huvudkamera, ultravidvinkel och en 3x-zoomkamera, vilket innebär att Apples vikbara telefon sannolikt blir mindre mångsidig när det gäller fotografering.

3. Den lär få Apples Camera Control-knapp

iPhone Fold kommer sannolikt att ha iPhone 17 Pro-modellens Camera Control. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Även om iPhone Fold kan få färre kameror är det troligt att den åtminstone utrustas med Apples praktiska Camera Control-knapp, där denna läcka påstår att den placeras på telefonens högra sida.

Med den ska man kunna öppna kameran, ta bilder, spela in video, zooma in och ut samt justera olika kamerainställningar som exponering och ton – allt via denna enda knapp (även om Apple insisterar på att det inte är en knapp).

Det är alltså en kraftfull hårdvarufunktion om man använder den fullt ut och något som Samsungs telefoner helt enkelt saknar.

4. Knapp-layouten kan skilja sig

Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 har alla sina knappar längs sidan, vilket är en lösning som följer branschstandard och även används på iPhones. Enligt denna läcka kan iPhone Fold däremot få en mer ovanlig layout, där volymknapparna placeras på ovansidan. Strömknappen och Camera Control-knappen ska dock fortfarande sitta på höger sida.

Det ska finnas en praktisk anledning till detta. Uppgifterna säger att Apple då slipper dra kablar från moderkortet, som påstås sitta på höger sida, hela vägen till vänsterkanten. Det ska i sin tur frigöra utrymme för ett större batteri, vilket knyter an till uppgifterna ovan.

5. Den kan säljas i färre färger

Samsung Galaxy Z Fold 7 går att köpa i fyra olika färger. (Image credit: Philip Berne / Future)

Om du gillar många färgalternativ kan iPhone Fold bli en besvikelse. Enligt läckan ska den bara säljas i två färger. En vit variant uppges redan vara bekräftad, medan den andra färgen ännu inte är fastställd.

Detta står i kontrast till Samsung Galaxy Z Fold 7, som säljs i Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black och Mint. Det är visserligen inte ett enormt urval, men ändå dubbelt så många alternativ som iPhone Fold enligt dessa uppgifter.

6. Den kan få Dynamic Island

(Image credit: Apple)

Föga förvånande sägs iPhone Fold få Dynamic Island, något som Samsungs telefoner saknar.

Den ska dock vara mindre än på andra iPhones, troligen eftersom telefonen enligt uppgifterna bara har en hålkamera i skärmen och saknar Face ID-komponenter. Det beror på att den, enligt denna och många andra rykten, använder Touch ID i stället för Face ID.

7. Kameramodulen kan sticka ut i färg

Baksidan av Samsung Galaxy Z Fold 7 är i en och samma färg. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Intressant nog sägs kameramodulen på iPhone Fold inte nödvändigtvis matcha resten av telefonens färg, utan i stället alltid vara svart, oavsett vilken färg själva telefonen har.

Eftersom vitt är den enda bekräftade färgen enligt denna källa kan det ge en snygg kontrast mellan vitt och svart. Det är en annan strategi än på Samsung Galaxy Z Fold 7, där kameramodulens färg matchar resten av telefonen.