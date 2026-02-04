Stor lekkasje om iPhone Fold avslører spesifikasjoner og design – her er 7 måter den kan skille seg fra Samsung Galaxy Z Fold 7 på

En tipser har delt mange mulige design- og spesifikasjonsdetaljer for iPhone Fold

Dette inkluderer et stort batteri, to bakkameraer, bare to fargevalg og mer

Lekkasjen antyder at denne telefonen vil skille seg fra Galaxy Z Fold 7 på minst syv viktige måter

Det ser endelig ut til at iPhone Fold faktisk kan lanseres i år. Selv om det har gått rykter om denne telefonen i det som føles som en evighet, begynner vi å høre mange flere detaljer om den. Den siste lekkasjen kaster lys over dens potensielle design og spesifikasjoner.

Fra dette får vi en klarere idé om hvordan den kan skille seg fra Samsung Galaxy Z Fold 7 – hvis etterfølger sannsynligvis vil bli iPhone Folds største konkurrent.

Så nedenfor, basert på denne nye lekkasjen fra Instant Digital (via Apple Insider), har vi listet opp syv måter Apples kommende brettbare telefon kan skille seg fra Samsungs nåværende flaggskipmodell.

1. Batteriet kan være større

Samsung Galaxy Z Fold 7 har et batteri på bare 4400 mAh (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 har bare et batteri på 4400 mAh, men det høres ut som om batteriet til iPhone Fold kan få betydelig høyere kapasitet. Denne kilden hevder at den vil ha det største iPhone-batteriet noensinne.

Det betyr at det vil være større enn 5088 mAh-batteriet i iPhone 17 Pro Max. Tipseren Fixed Focus Digital hevdet nylig at batteriet vil være på 5500 mAh.

iPhone-modeller har også en tendens til å være veldig strømeffektive, så det kan bety at dette blir den brettbare telefonen med lengst batteritid hittil.

2. Den kunne hatt ett kamera mindre

iPhone Fold kan få bare to bakre kameraer, akkurat som iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 har tre kameraer på baksiden, men ifølge denne lekkasjen vil iPhone Fold få bare to.

Selv om de ikke spesifiserer hvilke roller disse kameraene vil spille, antar vi at de vil være vidvinkel og ultravidvinkel, som Apples andre telefoner med to kameraer – noe som betyr at det sannsynligvis ikke vil være et telefotokamera.

Til sammenligning har Samsung Galaxy Z Fold 7 et vidvinkel-, ultravidvinkel- og 3x zoomkamera på baksiden, så Apples telefon blir kanskje ikke like allsidig når det gjelder bilder.

3. Det vil sannsynligvis inkludere Apples kamerakontroll

iPhone Fold vil sannsynligvis ha kamerakontrollen til iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Selv om iPhone Fold kanskje mangler linser, er det sannsynlig at den i det minste vil ha Apples praktiske kamerakontroll. Denne lekkasjen hevder at den vil være plassert på høyre kant.

Med denne vil du kunne åpne kameraet, ta bilder, spille inn videoer, zoome inn og ut og justere forskjellige kamerainnstillinger som eksponering og tone, alt med denne ene knappen (selv om Apple insisterer på at det ikke er en knapp).

Så det er en kraftig maskinvarefunksjon hvis du utnytter den fullt ut, og det er noe Samsungs telefoner ikke har.

4. Knappeoppsettet kan bli annerledes

Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 har alle knappene sine på siden, et oppsett som er på linje med mange andre telefoner, inkludert iPhones, men ifølge denne lekkasjen kan iPhone Fold ha et mer uvanlig oppsett, med volumknappene plassert på den øvre kanten – selv om av/på-knappen og kamerakontrollen fortsatt tilsynelatende ville være på høyre side.

Det er imidlertid en god grunn til dette oppsettet, da det visstnok betyr at Apple ikke trenger å trekke kabler fra hovedkortet (som visstnok skal være på høyre side) helt over til venstre kant – og det gir igjen visstnok plass til et større batteri, som beskrevet ovenfor.

5. Den kan bli solgt i færre farger

Samsung Galaxy Z Fold 7 selges i fire nyanser (Image credit: Philip Berne / Future)

Hvis du liker å ha mange farger å velge mellom, kan det hende du blir skuffet over iPhone Fold, for ifølge denne lekkasjen vil den bare bli solgt i to nyanser. Tilsynelatende er en hvit nyanse bekreftet, mens det andre alternativet fortsatt er under vurdering.

Det står i kontrast til Samsung Galaxy Z Fold 7, som selges i nyansene Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black og Mint. Det er ikke akkurat et stort utvalg, men det er likevel dobbelt så mange som vi kan få her.

6. Den kan få Dynamic Island

(Image credit: Apple)

Ikke overraskende sies det at iPhone Fold får Dynamic Island – noe du ikke får på Samsungs telefoner.

Når det er sagt, vil den visstnok være mindre her enn på andre iPhones, antagelig fordi telefonen visstnok bare har et hullkamera i skjermen, i stedet for at det også er Face ID-komponenter. Det er fordi den ifølge dette og mange andre rykter vil bruke Touch ID i stedet for Face ID.

7. Kamerablokken kan være i kontrast til baksidens farge

Baksiden av Samsung Galaxy Z Fold 7 er ensfarget (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Interessant nok vil kamerablokken på iPhone Fold tilsynelatende ikke nødvendigvis matche fargen på resten av telefonen, og denne skal visstnok være svart uavhengig av hvilken farge resten av telefonen har.

Siden hvit er den eneste bekreftede fargen ifølge denne kilden, kan det gi en fin hvit og svart kontrast.

Det er en annen tilnærming enn Samsung Galaxy Z Fold 7, hvor fargen på kamerablokken matcher resten av telefonen.