Enorme filtración del iPhone Fold adelanta especificaciones y diseño: aquí hay 7 formas en las que podría diferir del Samsung Galaxy Z Fold 7

Un filtrador ha compartido muchos posibles detalles de diseño y especificaciones del iPhone Fold

Esto incluye una batería grande, dos cámaras traseras, solo dos opciones de color y más.

La filtración sugiere que este teléfono se diferenciará del Galaxy Z Fold 7 en al menos 7 aspectos importantes.

Finalmente parece que el iPhone Fold podría lanzarse este año, ya que, si bien este teléfono se ha rumoreado durante lo que parece una eternidad, estamos comenzando a escuchar muchos más detalles al respecto, con la última filtración arrojando luz sobre su posible diseño y especificaciones.

A partir de esto, obtenemos una idea más clara de cómo podría diferir del Samsung Galaxy Z Fold 7 , cuyo sucesor probablemente será el mayor rival del iPhone Fold.

A continuación, en base a esta nueva filtración de Instant Digital (a través de Apple Insider ), enumeramos siete formas en las que el próximo teléfono plegable de Apple podría diferir del modelo insignia actual de Samsung.

1. Su batería podría ser más grande

El Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene solo una batería de 4.400 mAh (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El Samsung Galaxy Z Fold 7 solo tiene una batería de 4,400 mAh, pero parece que la batería del iPhone Fold podría tener una capacidad significativamente mayor, y esta fuente afirma que tendrá la batería de iPhone más grande hasta la fecha.

Eso significa que sería más grande que la batería de 5,088 mAh del iPhone 17 Pro Max, y el filtrador Fixed Focus Digital afirmó recientemente que su batería será de 5,500 mAh.

Los iPhones también tienden a ser muy eficientes energéticamente, por lo que eso podría significar que este es el teléfono plegable más duradero hasta el momento.

2. Podría tener una cámara menos

El iPhone Fold podría tener solo dos cámaras traseras, como el iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

El Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene tres cámaras en la parte trasera, pero según esta filtración el iPhone Fold solo tendrá dos.

Si bien no especifican qué funciones desempeñarán estas cámaras, suponemos que serán gran angular y ultra gran angular, como otros teléfonos de doble cámara de Apple, lo que significa que probablemente no habrá una cámara de telefoto.

A modo de comparación, el Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene una cámara amplia, una ultra ancha y un zoom de 3x en la parte posterior, por lo que el teléfono de Apple podría no ser tan versátil para las fotos.

3. Podría incluir el control de cámara de Apple

Es probable que el iPhone Fold tenga el control de cámara del iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Si bien el iPhone Fold puede carecer de lentes, es probable que al menos tenga el práctico Control de cámara de Apple, y esta filtración afirma que estará ubicado en el borde derecho.

Con esto, podrás abrir la cámara, tomar fotos, grabar videos, acercar y alejar, y ajustar varias configuraciones de la cámara como la exposición y el tono, todo con este único botón (aunque Apple insiste en que no es un botón).

Se trata de una característica de hardware muy potente si se aprovecha al máximo, algo que los teléfonos Samsung no tienen.

4. El acomodo de los botones podría variar

El Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene todos sus botones en el lateral, un diseño que está en línea con muchos otros teléfonos, incluidos los iPhones, pero según esta filtración, el iPhone Fold podría tener un diseño más inusual, con los botones de volumen colocados en el borde superior, aunque el botón de encendido y el control de la cámara aparentemente seguirían estando en el lado derecho.

Sin embargo, hay una buena razón para este diseño, ya que supuestamente significa que Apple no tiene que pasar cables desde la placa base (que se dice que está en el lado derecho) hasta el borde izquierdo, y eso, a su vez, aparentemente deja espacio para una batería más grande, como se detalla anteriormente.

5. Menos colores a la venta

El Samsung Galaxy Z Fold 7 se vende en cuatro tonos (Image credit: Philip Berne / Future)

Si te gusta tener muchos colores para elegir, el iPhone Fold podría decepcionarte, ya que, según esta filtración, solo se venderá en dos tonos. Al parecer, se ha confirmado un tono blanco, mientras que la otra opción aún está en proceso de decisión.

Esto contrasta con el Samsung Galaxy Z Fold 7, que se vende en tonos Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black y Mint: todavía no es una gran selección, pero es el doble de las que podríamos conseguir aquí.

6. Podría tener Dynamic Island

(Image credit: Apple)

Como era de esperar, se dice que el iPhone Fold tiene una isla dinámica, algo que no encontrarás en los teléfonos de Samsung.

Dicho esto, aparentemente será más pequeño que en otros iPhones, probablemente porque supuestamente el teléfono solo tiene una cámara perforada en la pantalla, en lugar de Face ID. Esto se debe a que, según este y muchos otros rumores, usará Touch ID en lugar de Face ID.

7. El bloque de la cámara podría contrastar con el color trasero

La parte trasera del Samsung Galaxy Z Fold 7 es toda de un solo color (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Curiosamente, el bloque de la cámara del iPhone Fold aparentemente no coincidirá necesariamente con el color del resto del teléfono, ya que se dice que será negro independientemente del tono que tenga el resto del teléfono.

Dado que el blanco es el único color confirmado según esta fuente, podría generar un bonito contraste entre blanco y negro.

Este es un enfoque diferente al del Samsung Galaxy Z Fold 7, donde el color del bloque de la cámara coincide con el resto del teléfono.