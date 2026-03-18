Nye lekkasjer om iPhone Fold antyder at masseproduksjonen nærmer seg

iPhone Fold kan bli seende omtrent slik ut.

Nye lekkasjer om Apples brettbare telefon har dukket opp

Skjermene skal visstnok snart masseproduseres

Bretten kan bli betydelig mindre synlig enn hos konkurrentene

Flere rykter om iPhone Fold har dukket opp, og det ser ut til at alt ligger til rette for en lansering i september 2026. Vi har sett en rekke nye lekkasjer rundt Apples brettbare telefon de seneste dagene, og de kan avsløre noen viktige detaljer om enheten.

For det første hevder den kjente tipseren Instant Digital at skjermene til iPhone Fold, laget av Samsung, er i ferd med å gå i masseproduksjon. Dette er ofte et tydelig tegn på at en lanseringen bare er noen måneder unna.

For det andre hevder en annen etablert tipser, Fixed Focus Digital, at telefonens skjermfold vil være flatere og mindre synlig enn mange av de beste brettbare telefonene på markedet i dag.

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Kilden sier at «bransjeperspektivet» er at «den første brettbare iPhone-skjermen kan få en flathet som overgår mange nåværende innenlandske modeller med brettbare skjermer».

En knapt synlig brett

Samsung er allerede oppe i sin syvende modell av Galaxy Z Fold. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vi vet fra tidligere lekkasjer at Apple har vært veldig fokusert på å gjøre bretten i telefonen så usynlig som mulig. Denne oppmerksomheten på detaljer kan også være en grunn til at det har tatt selskapet så lang tid å lansere en brettbar telefon.

Med det i tankene kan vi forvente en fold som nesten forsvinner helt på iPhone Fold. I mellomtiden skal Oppo Find N6 snart lanseres, og den skal også ha en nesten usynlig fold.

Tidligere denne uken rapporterte det sørkoreanske nettstedet The Bell (via 9to5Mac) at den brettbare iPhonen kunne få 12 GB RAM og lagringsalternativer på 256 GB, 512 GB eller 1 TB. Startprisen for 256 GB-modellen sies å skulle lande på 1999 dollar i USA.

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Alt tyder på at den brettbare iPhonen vil bli lansert sammen med iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max i september. Å introdusere selskapets første brettbare telefon ville også være en passende måte å feire Apples 50-årsjubileum på.