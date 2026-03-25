Apple har offisielt annonsert sitt viktige WWDC 2026-hovedinnlegg den 8. juni, og legger grunnlaget for en rekke plattformoppdateringer som vil påvirke den nærmeste fremtiden til iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV og, ja, til og med Vision Pro.

Ingen kategori vil bli fulgt nøyere under dette hovedinnlegget og sesjonene som følger på Apples World Wide Developers Conference enn AI, eller mer spesifikt, Siri.

Hvis du ikke tror AI er det viktigste for teknologigiganten fra Cupertino, kan du bare ta en titt på denne linjen fra pressemeldingen som annonserer arrangementet: «WWDC26 vil rette søkelyset mot utrolige oppdateringer for Apple-plattformer, inkludert AI-fremskritt og spennende ny programvare og utviklerverktøy.»

Det er ingen tilfeldighet at AI blir nevnt i en setning som ikke engang nevner iOS ved navn. Lite er kjent om arrangementet akkurat nå, bortsett fra at hovedinnlegget og «State of the Union» vil være den 8. juni. Mye av konferansen vil bli holdt online via 100 videosesjoner. Det vil imidlertid være en personlig komponent for utviklere den 8., som lar dem delta i «spesielle laboratorier og aktiviteter».

Fokuset vil likevel være på den muligens to timer lange hovedtalen som endelig skal avklare hvordan Siri vil gjøre nytte av Gemini, eller i det minste hvordan Geminis grunnmodeller vil bli brukt til å forbedre Apple Intelligence og Siri.

Ettersom Apple Intelligence og Siri er tilgjengelige på tvers av iOS, macOS, iPadOS og Vision Pro, burde denne oppdateringen få omfattende og betydelige implikasjoner.

WWDC er vanligvis ikke en anledning der Apple offisielt lanserer noen ny maskinvareplattform. I stedet vil de vise oss hva hver plattformoppdatering kan gjøre, og deretter sette en tidsplan for utvikler- og offentlige betaversjoner. Hovedtalen vil imidlertid gi oss en tidslinje for når vi endelig kan prøve ut den smarteste og mest AI-klare Siri noensinne, forutsatt at det er det vi får.

Som i tidligere år forventer vi at Apple-sjef Tim Cook kort vil innta scenen på Apple Park Campus for å introdusere videopresentasjonen. Han kan bruke et øyeblikk eller to på å markere selskapets 50-årsdag, men deretter blir det en kort omvisning gjennom alle plattformene:

iOS 27

iPadOS 27

macOS 27 (Redwood?)

watchOS 27

tvOS 27

visionOS 27

Hver plattform burde få sin tid i solen. Vi hører kanskje mer om noen nye utviklingssett (som HomeKit, StoreKit, AppKit osv.). Men mesteparten av dagen kan bli viet til Apple Intelligence og Siri.

Apple vet sikkert at de ikke bare må imponere oss med Siris nye intelligens, men også overbevise oss om at det vi ser på scenen og i videoene er ekte. Tross alt har det gått nesten to år siden Apple lovet oss en Siri som, med din tillatelse, kunne få vite alt om deg basert på dataene i telefonen din og kunne se hva du gjorde på telefonen din, alt for å være en mer proaktiv og hjelpsom assistent.

Dette løftet ble aldri oppfylt, og Apples AI-tilbud blekner generelt i sammenligning med Google, OpenAI og Anthropic. Nå har Apple en storavtale med Google som lar dem bruke Gemini Foundation-modeller til å drive deler av Siris intelligens.

Mange trodde vi ville se disse endringene før heller enn senere, men med WWDC som nærmer seg raskt, er det fornuftig av Apple å vente litt mer enn to måneder for å virkelig imponere oss.

Når det gjelder hva annet vi kan få se i løpet av dagen, kan du vente deg mange detaljer om iOS 27 som hjelper oss med å danne oss en mental visjon om hvordan iPhone 18 kan se ut.

Det kan bli noen justeringer av Liquid Glass, som ser ut til å ha splittet forbrukerne. iPad og macOS vil komme enda nærmere hverandre, der førstnevnte tar i bruk flere av sistnevntes skrivebordsfunksjoner.

Noen har spådd en MacBook med berøringsskjerm, noe som vil innebære en betydelig forbedring av macOS, men vi ville ikke holdt pusten.

Det er alltid en sjanse for at vi får et hint om maskinvare. Husk at Vision Pro var den overraskende avsløringen på WWDC 2023. Kanskje dette er øyeblikket for en stor visionOS-oppdatering som følger med en mye rimeligere og lettere Vision Pro Lite.

Hvis vi får se noe maskinvare, er den mest sannsynlige avsløringen et glimt av iPhone Fold. Det ville være fornuftig, spesielt hvis iOS 27 har noen spesielle, fleksible skjermsentrerte funksjoner.

Det er også en god sjanse for at vi ikke vil se noe maskinvare, bare flere programvareoppdateringer enn vi kan telle.

Uansett hva som skjer, vil TechRadar være til stede og dekke hver eneste bit (og byte) av det.