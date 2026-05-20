«Coming Bright Up» – Apple avslører når WWDC 26-hovedinnlegget starter og hinter om hva som kommer – og ja, det handler sannsynligvis om Siri

Apple har nå sendt ut invitasjoner til WWDC, som starter 8. juni med et hovedinnlegg.

Slagordet «Coming Bright Up» peker tydelig på store AI-oppgraderinger for Siri.

Vi venter at AI-drevne Siri og Apple Intelligence vil være hovedfokuset på arrangementet.

Vi har lenge visst at Apple skulle arrangere WWDC 2026 den andre uken i juni, men nå har teknologigiganten fra Cupertino endelig bekreftet detaljene rundt åpningstalen og samtidig gitt oss det første virkelige hintet om hva vi kan forvente gjennom årets invitasjon.

Aller viktigst er det at Apple nå har bekreftet at WWDC 2026-talen starter klokken 19.00 norsk tid 8. juni 2026. Akkurat som før vil det være et forhåndsinnspilt arrangement, men media, skapere, utviklere og andre gjester vil følge presentasjonen på en stor utendørsskjerm i Apple Park.

Arrangementet forventes også å være Tim Cooks siste som administrerende direktør i Apple, før John Ternus tar over rollen 1. september 2026. Akkurat som vanlig vil Apple direktestrømme arrangementet, og TechRadar vil selvfølgelig dekke hele presentasjonen direkte.

Latest Videos From

Når man ser på selve invitasjonen, ser det ut til at Apple hinter om at årets WWDC vil bli «lysere» enn vanlig. I motsetning til tidligere arrangementer er det ikke noe slagord direkte på invitasjonen, men utviklersiden bruker teksten «Coming Bright Up». Selve grafikken viser «WWDC 26» i sølvtekst omgitt av en sterkt lysende sirkel.

(Image credit: Apple)

Den sirkelen kan bety en rekke ting – kanskje Apple rett og slett har lyst opp den sirkulære campusen sin med LED-belysning i forkant av arrangementet – men det føles mye mer sannsynlig at det handler om nye funksjoner. Det er faktisk to lysende sirkler, en ytre og en indre, og vi mistenker at det er en teaser for Apple Intelligence og kanskje et nytt visuelt design for Siri.

Da vi spurte TechRadars redaktør Lance Ulanoff, trodde han det kunne handle om Siri integrert i Dynamic Island, og selv om vi ikke vet sikkert før Apple offisielt viser frem alt, føles det neppe som en tilfeldighet at tankene våre umiddelbart gikk til Siri og hvordan assistenten kan integreres dypere i neste generasjon av Apples plattformer.

Apple har heller ikke gjort noe reelt forsøk på å skjule det faktum at WWDC 26 sannsynligvis vil være lanseringen av det neste store steget innen Apple Intelligence og den mer personlige AI-drevne Siri, som har blitt utsatt i flere måneder. Siri-versjonen ble først annonsert på WWDC 2024, men har aldri blitt lansert siden. Rykter om forsinkelser ble senere fulgt av at Apple selv offisielt bekreftet at lanseringen var blitt utsatt.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Siden den gang har både Tim Cook og andre Apple-ledere, inkludert fremtidig administrerende direktør John Ternus og markedsføringssjef Greg Joswiak, indikert at utviklingen går som planlagt. Apple har også samarbeidet med Google om Gemini-modeller for å bidra til å drive neste generasjon av Apple Intelligence og sannsynligvis en ny Siri.

Samtidig har det versert rykter om hvordan Siri faktisk vil fungere, hvordan assistenten vil påvirke forskjellige apper, og hvordan dette kan være det neste store steget for Apple Intelligence.

(Image credit: Apple)

Uansett ser WWDC 2026 ut til å bli stedet der Apple endelig avduker neste generasjon Siri for alvor – og forhåpentligvis leverer på løftene fra 2024, mens selskapet prøver å ta igjen konkurrenter som Gemini, Claude og ChatGPT. Personvern og Apples Private Cloud Compute vil også fortsette å være et stort fokusområde, og vi forventer at Apple viser hvordan alt integreres med andre systemoppdateringer.

I tillegg til Siri venter vi neste generasjon av alle Apple-plattformer, inkludert iOS, watchOS, macOS, iPadOS, tvOS, homeOS og visionOS, som alle ventes å hoppe fra versjonsnummer 26 til 27 etter hvert som Apple fortsetter med sin nye navnestrategi.

Vi vil ha mye mer å analysere i ukene før arrangementet, og 8. juni klokken 19.00 norsk tid vil TechRadar selvfølgelig være der med direktesendt dekning av Apples store hovedtale og analyse etterpå.