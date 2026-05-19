"Coming Bright Up" – Apple afslører, hvornår WWDC 26-keynoten går i gang, og giver et hint om, hvad der venter – og ja, det handler sandsynligvis om Siri

Apple har nu sendt invitationer ud til WWDC, der starter den 8. juni med en keynote

Sloganet " Coming Bright Up " peger tydeligt i retning af store AI-opgraderinger til Siri

" " Vi forventer, at den AI-drevne Siri og Apple Intelligence bliver begivenhedens store fokus

Vi har længe vidst, at Apple ville afholde WWDC 2026 i anden uge af juni, men nu har teknologigiganten fra Cupertino endelig bekræftet detaljerne omkring åbningskeynoten og samtidig givet os det første rigtige hint om, hvad der venter, gennem årets invitation.

Vigtigst af alt er, at Apple nu har bekræftet, at WWDC 2026-keynoten starter kl. 19:00 dansk tid den 8. juni 2026. Ligesom tidligere vil det sandsynligvis være et forudindspillet arrangement, men medier, kreative, udviklere og andre gæster vil følge præsentationen på en stor udendørs skærm i Apple Park.

Begivenheden forventes desuden at blive Tim Cooks sidste som CEO for Apple, inden John Ternus overtager rollen den 1. september 2026. Ligesom sædvanlig vil Apple livestreame begivenheden, og TechRadar vil naturligvis dække hele præsentationen live.

Hvis man ser på selve invitationen, synes Apple at antyde, at dette års WWDC bliver "lysere" end normalt. I modsætning til tidligere begivenheder er der ingen slogan direkte på invitationen, men på udviklersiden bruges teksten "Coming Bright Up". Selve grafikken viser "WWDC 26" i sølvfarvet tekst omgivet af en stærkt lysende cirkel.

Den cirkel kan naturligvis betyde flere ting – måske har Apple ganske enkelt oplyst sit cirkelformede campus med LED-belysning forud for begivenheden – men det virker langt mere sandsynligt, at der er tale om nye funktioner. Det er egentlig to glødende cirkler, en ydre og en indre, og vi formoder, at det er en teaser for Apple Intelligence og måske et nyt visuelt design til Siri.

Da vi spurgte TechRadars Editor-at-Large Lance Ulanoff, mente han, at det kunne handle om Siri integreret i Dynamic Island, og selvom vi ikke ved det med sikkerhed, før Apple præsenterer det hele officielt, føles det næppe som en tilfældighed, at vores tanker straks gik til Siri og hvordan assistenten kan integreres dybere i den næste generation af Apples platforme.

Apple har desuden ikke ligefrem forsøgt at skjule, at WWDC 26 sandsynligvis bliver startskuddet for det næste store skridt inden for Apple Intelligence og den mere personlige AI-drevne Siri, som har været forsinket i flere måneder. Siri-versionen blev først præsenteret under WWDC 2024, men er siden da aldrig blevet lanceret. Rygterne om forsinkelser blev senere efterfulgt af, at Apple selv officielt bekræftede, at lanceringen var blevet udsat.

Siden da har både Tim Cook og andre Apple-ledere, herunder den kommende CEO John Ternus og marketingchefen Greg Joswiak, antydet, at udviklingen skrider frem som planlagt. Apple har desuden samarbejdet med Google om Gemini-modeller for at hjælpe med at drive den næste generation af Apple Intelligence og sandsynligvis også den nye Siri.

Samtidig er der kommet flere og flere rygter om, hvordan Siri rent faktisk kommer til at fungere, hvordan assistenten påvirker forskellige apps, og hvordan dette bliver det næste store skridt for AppleIntelligence.

Uanset hvad ser WWDC 2026 ud til at blive stedet, hvor Apple endelig for alvor præsenterer den næste generation af Siri – og forhåbentlig indfrier løfterne fra 2024, samtidig med at virksomheden forsøger at indhente konkurrenter som Gemini, Claude og ChatGPT. Privatliv og Apples Private Cloud Compute vil sandsynligvis også fortsat være et stort fokusområde, og vi forventer, at Apple viser, hvordan det hele integreres med de øvrige systemopdateringer.

Ud over Siri forventer vi den næste generation af alle Apple-platforme, herunder iOS, watchOS, macOS, iPadOS, tvOS, homeOS og visionOS, som alle forventes at springe fra versionsnummer 26 til 27, når Apple fortsætter med sin nye navnestrategi.

Vi får meget mere at analysere i løbet af ugerne frem til begivenheden, og den 8. juni kl. 19:00 dansk tid vil TechRadar naturligvis være på plads med live-dækning af Apples store keynote og analyser bagefter.

